100 violina kao nezaboravno muzičko iskustvo: Nastavak tradicije koncerata u Plavoj dvorani

Četiri decenije jedinstvene muzičke formacije koja čuva tradiciju mađarske i romske muzičke kulture
Budimpeštanski romski simfonijski orkestar vraća se na scenu Plave dvorane 9. decembra 2025. godine. Poznat i pod nazivom „Sto ciganskih violina“, ovaj orkestar uživa svetsku popularnost i ponosni je nosilac brojnih priznanja i nagrada među kojima su Nagrada za mađarsko nasleđe i titula Hungaricum.
Nastavak tradicije koncerata u Plavoj dvorani
Budimpeštanski romski simfonijski orkestar osnovan je 1985. godine, a u godini u kojoj obeležava četiri decenije postojanja nastavlja i tradiciju koncerata u Sava Centru koji su dugi niz godina bili deo novogodišnjeg repertoara i uvek imali sjajan odziv kod ovdašnje publike.
Spajajući u svom repertoaru klasična dela kompozitora poput Lista, Bartoka, Kodalja, Hubaja, Erkela, Brahmsa, Čajkovskog, Sarasatea , Štrausa i tradicionalnu mađarsku, romsku muziku, narodne melodije i pesme, pred publiku donose duh tradicije i neprolaznost lepote muziciranja, a njihovo karakteristično izvođenje sa stotinu virtuoza na sceni postaje koncertno iskustvo koje se pamti.
Ulaznice su dostupne u prodaji online na tickets.rs, kao i na blagajni Sava Centra.
Ne propustite priliku da budete deo koncerta koji donosi povezivanje kultura kroz jedinstven muzički doživljaj!
