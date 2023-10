Dominantne, strastvene, drže sve u svojim rukama: Žene u ova četiri znaka rođene su vođe

Horoskopski znakovi koji žude za dominacijom

Strast, dominacija i kontrolišuće ponašanje - žene u ovim znakovima zaista vole da vode glavnu reč u svakom aspektu života. Neće propustiti priliku da se prepuste intenzivnoj potrebi da budu dominantne prema svima u okruženju, što im često garantuje uspeh u poslovnom i ljubavnom životu. Photo by Andrea Piacquadio from Pexels

Ovan

Na prvom mestu su žene koje su rođene u znaku Ovna. Ovim znakom upravlja Mars, pa nije čudo što žene u ovom znaku žele da budu u centru pažnje i da sve konce drže u svojim rukama. Izuzetno su otvorene po pitanju svojih želja i potreba, tako da svi znaju šta da očekuju od njih.

Lav

Žene rođene u znaku Lava smatraju se rođenim vođama, ali zato umeju da budu izuzetno tvrdoglave, jer misle da su najpametnije. Kad se fiksiraju na nešto, mogu biti agresivne. Ove žene prirodno preuzmu vođstvo jer smatraju da su u svakom trenutku najkvalifikovanija osoba, tako da njihovo samopouzdanje magnetski deluje na druge koji ih bespogovorno slede.

Photo by Kelly Sikkema on Unsplash

Škorpija

Žene Škorpije važe za najstrastvenije u Zodijaku. Takođe vole da budu dominantne i najbolje se osećaju u okruženju u kome smatraju da su svi pokoreni. Zato ne vole da igraju pod tuđom palicom jer pravo zadovoljstvo pronalaze samo kada su glavne u svakoj priči.

Strelac





Ako postoji pravi inicijator bilo kakve akcije, to je Strelac. Žene ovog znaka Zodijaka ne ustručavaju se da naprave prvi korak ili da iznesu svoje mišljenje. Jedina stvar koja je bitna ženama Strelčevima su njihova sloboda i lično ispunjenje, tako da odnose uređuju shodno svojim željama i potrebama. Zbog ovakvog načina razmišljanja ispadaju dominantne u vezama. Photo by Brooke Cagle on Unsplash