Rođeni pod srećnom zvezdom: Ovaj znak najčešće dobija na nagradnim igrama, pare se lepe na njih

Horoskopski znak koji ima najviše sreće

Gotovo svako je bar jednom u životu učestvovao u nekoj nagradnoj igri, ali vrlo često ostao je bez dobitka. No, za neke ljude kaže se da imaju puno sreće u ovakvim situacijama. Shutterstock

Naročito se za jedan znak Zodijaka kaže da gotovo uvek pobeđuje u nagradnim igrama, a kako tvrdi Index.hr, to je Strelac.

Evo zašto je to tako.

Optimizam i pozitivnost

Strelčevi su uvek spremni na nove izazove. Kada igraju nagradne igre, nadaju se da će ih i osvojiti, ali neće biti preterano razočarani ako ostanu praznih ruku. Upravo takav stav dovodi ih do pobede u nagradnim igrama. Njihova pozitivnost privlači sreću, a oni onda mogu da uživaju u nagradi. Photo by bruce mars on Unsplash

Intuicija

Strelčevi imaju izvanrednu intuiciju. Kad odigraju nagradnu igru, često mogu da predosete da će je osvojiti. Posle toliko osvojenih nagrada, već mogu da pretpostave za šta imaju šanse, a koje nagradne igre treba da preskoče.

Spremnost na rizik

Neće se povući ako treba preuzeti rizik u bilo kojoj životnoj situaciji, pa tako ni kod nagradnih igara. Spremni su da rizikuju i da isprobaju različite igre kako bi se povećale šanse da osvoje neku od njih.

Upornost

Bez obzira na prepreke ili neuspeh, Strelčevi uvek ostaju uporni. Gde god pogledaju, pronalaze novu nagradnu igru u kojoj mogu da učestvuju, a često su upravo oni srećnici koji osvoje glavnu nagradu. Photo by Allef Vinicius on Unsplash