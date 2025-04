U junu puni 62. godine: Tajna mladalačkog izgleda Anice Dobre trend koji je zaludeo svet

Anica Dobra decenijama unazad pleni pažnju talentom, lepotom, šarmom i –mladalačkim izgledom. Često citirana rečenica, da su godine samo broj, u njenom slučaju dobija pravi smisao. M.M./ATA Images

Jedna od najlepših glumica na ovim prostorima rođena je u Beogradu, 3. juna 1963. godine. Za dva meseca proslaviće 62. rođendan, ali se to po njenom izgledu teško može zaključiti.

Pre dve godine dobila je unuku Lunu, koju joj je podarila ćerka Mina Sovtić.

Mnogi su se pitali u čemu je tanja mladalačkog izgleda Anice Dobre, a ona je o toj temi progovorila za časopis “Zdravlje bez lekova”. Otkrila je da se pridržava posebnog režima ishrane, trenutno vrlo aktuelnog koncepta, poznatog kao clean eating.

- Volim da spremam hranu koja je jednostavna za pripremu, i da to ne traje više od pola sata. Voličm čistu hranu, takozvani clean eating.

- Ta mantra me trenutno drži, ali to se kod mene menja od perioda do perioda – kazala je Anica Dobra, prenosi Blic žena.

Profimedia

Clean eating je, zapravo, ishrana u čiji sastav ulaze isključivo organske namirnice – bez glutena i GMO oznaka, bez aditiva i ostalih dodataka koji se mogu pronaći u većini prerađenih namirnica. Samo čista hrana u svom prirodnom obliku, bogata mineralima i vitaminina, koja regeneriše i unapređuje zdravlje.

Na listi dozvoljenih namirnica su: povrće, voće, meso, riba, mahunarke, orašasti plodovi, jaja, pahuljice, žitarice punog zrna, zdrave masti, mlečni proizvodi, med... U clean eating konceptu nema mesta za šećer, so, alkohol i pšenično brašno, a pre svega sve vidove indutrijski prerađene hrane.