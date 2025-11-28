I Melina Džinović (44) je imala problem: Ugojila se 45 kg, pa pomoću ovog trika postala prezgodna

Odavno smo se uverili da haljina Meline Džinović (44) može da napravi opštu pometnju, kako kod nas, tako i u svetu. Brojne poznate dame imale su čast da ponesu neku od atraktivnih kreacija Melininog brenda, koje na najlepši način ističu žensku figuru.

Melina se nakon razvoda od pevača Harsa Džinovića potpuno povukla iz javnog života daleko od Srbije, a poslednji put je viđena na prestižnom događaju u Monte Karlu. Mediji su nedavno pisali da je ponovo srećna u ljubavi te da ju je sadašnji partner verio kao i da spremaju gala venčanje na njegovoj jahti. Luka Šarac

Jednom prilikom, Melina Džinović priznala je da je bila mnogo drugačija kada je upoznala sada već svog bivšeg supruga. Imala je 12 kilograma viška i bila je štreberka - kako je i sama rekla. To se dogodilo kada je napunila 21. godinu i studirala. Kasnije je fakultet napustila zbog ljubavi prema Harisu.

- Bila sam štreberka, imala 12 kilograma više i nisam mnogo izlazila. Vidite, ja nisam nikada planirala karijeru, znala sam još sa 18 godina da ću naći uspešnog muža koji će obezbediti porodicu, zato sam i studirala engleski jezik i književnost. Sve što sam ja želela jeste da budem supruga - ispričala je.

Takođe, istakla je da se u trudnoći ugojila 45 kilograma, a onda je narednih 13 meseci posvetila mršavljenju.

- Imala sam podršku porodice, pa sam mogla da se posvetim samo tome. Znam da nije dobar primer, ali ja živim na 3 kolača dnevno i mnogo mi je bilo lakše da smršam tada, nego da sada održavam kilažu - rekla je jednom prilikom.

Ipak, izgleda da je Melina uspela da se izbori sa viškom kilograma i danas je jedna od najzgodnijih žena sa naših prostora.

