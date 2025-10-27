Ne gledaj u šolju, pregledaj se: Obeležen Međunarodni dan borbe protiv raka dojke

Oktobar mesec posvećen je borbi protiv raka dojke, a ovog puta obeležava se i poseban jubilej – pet godina kampanje Grand kafe Hajde da imamo vremena za pregled. Pod prepoznatljivim sloganom „Ne gledaj u šolju, pregledaj se!“, kroz akciju besplatne mamografije, koju u okviru projekta sprovodi Institut za javno zdravlje Srbije „Dr Milan Jovanović Batut“, pod pokroviteljstvom Ministarstva zdravlja, do sada je pregledano više od 45.000 žena. Za Grand kafu: Produkcija Kokos

Jubilej je obeležen na Kalemegdanu, gde je postavljena i simbolična Ulica pregledanih žena, posvećena upravo onima koje su odlučile da brigu o zdravlju stave na prvo mesto.

- Kada smo započeli ovaj projekat pre pet godina želeli smo da pošaljemo jasnu poruku o važnosti prevencije i podsetimo na potrebu da svaka žena nađe vreme za sebe i svoje zdravlje. Prevencija može da spasi živote. To nije samo činjenica, već odgovornost prema sebi i onima koje volimo. Ulica pregledanih žena nije samo svojevrsna kruna uspeha ove kampanje, već podsetnik na važnu poruku: "Hajde da imamo vremena za pregled". Jer ne zaboravimo da je vreme za pregled – vreme koje život znači - izjavila je Vanja Vukadin, regionalna brend menadžerka Grand kafe, Atlantic Grupa.

Od 2021. do danas, mobilni mamograf obišao je brojne gradove Srbije – od Beograda, Zrenjanina, Kraljeva, Vrnjačke Banje, do Čajetine i Prijepolja – omogućivši ženama u različitim krajevima zemlje jednak pristup dijagnostici.

Tokom ovog oktobra, mobilni mamograf je dostupan ženama u Zlatiborskom okrugu – u Užicu i Priboju.

Doktorka Danijela Ninić, iz Sektora za javno zdravlje Ministarstva zdravlja, navela je organizovani skrining karcinoma dojke, kao jedan od najznačajnijih nacionalnih programa prevencije.

- Posebno želimo da istaknemo podršku društveno odgovornih kompanija, pre svega Grand kafe, koja već pet godina zaredom podržava rad mobilnih mamografa. Zahvalni smo na kontinuitetu i posvećenosti, jer svojim učešćem ne podržavaju samo rad mobilnih mamografa već i državni preventivni program Ministarstva zdravlja. Na taj način zajedno stvaramo okruženje u kome se svaka žena oseća sigurno, informisano i podržano - izjavila je dr Ninić.

Doktorka Radoljupka Radosavljević iz Instituta za javno zdravlje Srbije „Dr Milan Jovanović Batut“ naglasila je da je saradnja sa Grand kafom otpočela u Negotinu i da je od tada mobilni mamograf obišao više od 20 gradova.

-Tokom ovih pet godina, koliko nas podržava Grand kafa, pregledano je preko 45.000 žena na teritoriji Republike Srbije, dok je samo u Beogradu pregledano više od 22 hiljade žena. Mobilni mamograf smo postavljali tamo gde nije postojala mogućnost da se žene pregledaju u domu zdravlja ili u bolnici u mestu u kome žive. Imamo zaista divna iskustva - rekla je dr Radosavljević.

U ime Ženskog centra Milica, obratila se i doktorka Vesna Bondžić, koja je poslala poruku i muškoj populaciji – da vode računa da li se žene u njihovim životima pregledaju redovno.

Ovogodišnje zaštitno lice kampanje je Marija Kilibarda, istakla je da je ponosna što je deo ovako važne inicijative.

- Svaka od nas vodi neku svoju borbu, u brzini dana često zaboravimo koliko je važno da zastanemo i oslušnemo sebe. Kao što nam je kafa svakodnevni ritual, hajde da tako postane i briga o našem zdravlju, jer zaslužujemo da budemo dobro baš danas. Zahvalna sam Grand kafi, koja nas već pet godina podseća da je svaki pregled korak ka tome, i da ne odlažemo ono najvrednije – svoje zdravlje - rekla je Kilibarda.

Prethodnih godina podršku ovoj važnoj inicijativi dale su pevačica Marija Šerifović, glumica Anđelka Stević Žugić i olimpijka Ivana Španović. Ove godine održavaju su i besplatne, edukativne radionice o tehnici samopregleda, u saradnji sa Ženskim centrom Milica, čiji je cilj da naglase poruku o značaju ranog delovanja.

Statistika jasno govori: u Srbiji godišnje oko 4.000 žena oboli od raka dojke, dok nažalost njih 1.600 izgubi život. Međutim, statistika pokazuje da je rak dojke, ukoliko se otkrije na vreme, izlečiv u više od 90% slučajeva. U prilog važnosti pravovremenih pregleda govore i poslednji podaci Instituta za javno zdravlje Srbije „Dr Milan Jovanović Batut“ koji pokazuju da je, od 2013. dо 2022. gоdinе, brој žena prеminulih оd raka dojke smаnjеn zа 16,9 оdstо.

Zato je svaka žena koja ode na isti, simbol hrabrosti i uspeha ove kampanje.






