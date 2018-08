Serenada za Donalda Trampa: Neobičan protest brodvejskih glumaca ispred Bele kuće

Američka glumica Rouzi O’Donel i članovi ansambala nekih od najvećih mjuzikla na Brodveju planiraju u ponedeljak da održe serenadu predsedniku SAD Donaldu Trampu, ali ispred Bele kuće iz protesta.

Oni će između ostalog u vašingtonskom parku Lafajet otpevati numeru “The People’s Song” iz mjuzikla “Jadnici”, zatim “What the World Needs Now Is Love” od Berta Bakaraka i “Climb Ev’ry Mountain” iz mjuzikla “Moje pesme, moji snovi”.

Izvođači su sadašnji i bivši članovi ansambala brodvejskih mjuzikla “Wicked”, “Beautiful”, “Hamilton”, “Fantom iz Opere”, “Kralj i ja”, “Jadnici”, “Pepeljuga”, “Ksanadu”, “Producenti” i drugih.

Nastup će biti prenošen uživo preko Fejsbuk stranice MoveOn.