Hospitalizovan je i amputirana mu je noga: Megan Markl posle 7 godina tišine pozvala oca

Megan Markl odlučila je da je vreme da se neke stare bitke završe i dalje u život krene bez osećanja teskobe. Zato je je kontaktirala svog oca, Tomasa, nakon što je 81-godišnjak hospitalizovan i primljen na intenzivnu negu tokom boravka na Filipinima. Svaki kontakt prekinuli su 2018. godine.

Portparol vojvotkinje od Saseksa je rekao:

- Mogu da potvrdim da je kontaktirala svog oca.

Britanski HELLO! saznaje da je Megan kontaktirala oca ranije u petak, dva dana nakon što je objavljeno da je Tomas primljen u bolnicu. Otac i ćerka su otuđeni od 2018. godine, iako su pojedini mediji pisali i nagađali da je Megan, ipak, pokušavala da kontaktira oca u prošlosti.

Ranije ove nedelje potvrđeno je da je Tomas hitno operisan i da su mu potrebne dodatne operacije kako bi se uklonio krvni ugrušak. Vest je za Dejli mejl potvrdio Tomasov sin, Tomas mlađi. Rekao je publikaciji: - Odveo sam tatu u bolnicu blizu naše kuće, gde su uradili razne preglede, a lekari su rekli da mu je život u neposrednoj opasnosti. Odvezli su nas kolima hitne pomoći, sa upaljenim sirenama, u mnogo veću bolnicu u centru grada. Moj tata je podvrgnut hitnoj operaciji. Prema izveštaju lista „Dejli mejl“ u petak, Tomasu je amputiran deo noge . Tokom tročasovne operacije, hirurzi su mu uklonili levu nogu ispod kolena nakon što je krvni ugrušak prekinuo cirkulaciju u tom području i ono je navodno pocrnelo, piše marieclaire.rs. Photo by Nariman El-Mofty - WPA Pool/Getty Images - Moj tata je veoma hrabar. Njegovo stopalo je poplavelo, a zatim pocrnelo. Desilo se veoma brzo. Odveo sam ga u lokalnu bolnicu i uradili su neke skeniranja i ultrazvuk i rekli da noga mora biti amputirana. Nije bilo izbora. Rečeno mi je da noga mora biti odsečena i da je u pitanju život ili smrt - potvrdio je brat Megan Markl. Stanje oca Megan Markl sada je stabilno, ali prema pisanju medija, suočava se sa još jednom operacijom kako bi se uklonio krvni ugrušak u levoj butini. Megan Markl godinama ne razgovara sa ocem Megane i Tomas nemaju kontakt od 2018. godine kada je on objavio paparaco fotografije pre njenog venčanja sa princom Harijem , kasnije tvrdeći da je želeo da poboljša svoj javni imidž. Tomas je bio odsutan sa njenog venčanja,njer je doživeo dva srčana udara pre velikog dana. Megan je tada objavila saopštenje u kojem je pisalo: - Nažalost, moj otac neće prisustvovati našem venčanju. Oduvek sam brinula o svom ocu i nadam se da će mu se pružiti prostor koji mu je potreban da se fokusira na svoje zdravlje. Želela bih da se zahvalim svima koji su nam ponudili velikodušne poruke podrške. Znajte koliko se Hari i ja radujemo što ćemo u subotu podeliti naš poseban dan sa vama. Ali izgleda da je Megane radeći puno sa sebi shvatila da ljude osim što ne možeš da promeniš, ne treba ni sebe da podrediš njima.





