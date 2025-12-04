Minđuše princeze Dajane, ravno isfenirana kosa: Kejt Midlton oduševila, dugo je nismo videli u ovakvom izdanju

Kejt Midlton (43) izgledala je prelepo i drugačije kada su juče ona i njen suprug princ Vilijam zvanično dočekali nemačkog saveznog predsednika Franka-Valtera Štajnmajera i njegovu suprugu, gospođu Bidenbender, na aerodromu Hitrou, pre nego što je četvorka započela putovanje ka Vindzoru, gde su kralj Čarls i kraljica Kamila organizovali svečani doček u zamku.
Kejt je izgledala blistavo u novoj odeći rađenoj specijalno za ovu priliku. Nosila je indigo plavi kaput koji je kreirala Sara Barton za Aleksandra Mekvina, ispod kojeg je obukla crnu haljinu marke Barberi. Princeza od Velsa je zamenila svoje prepoznatljive bujne lokne za super elegantnu i ravnu frizuru - njena bujna kosa prelepo je sijala na suncu!
Pročitajte Za važne događaje bira srpski dizajn: Kejt Midlton obožava kreacije ove tri Beograđanke
Kejt Midlton je svoju modernu frizuru upotpunila plavim šeširom i kraljevskim parom minđuša, koje su pripadale njenoj pokojnoj svekrvi, princezi Dajani.
Princeza od Velsa nosila je za ovu specijalnu priliku par minđuša sa safirom i dijamantima. Ranije u vlasništvu princeze Dajane, minđuše imaju u sebi safire, okružene dijamantskim oreolima. Princeza Dajana ove minđuše nosila je u više navrata – najznačajnije na naslovnoj strani časopisa "Vog" 1994. i na Met Gali 1996. godine. Kejt ih je prvi put ponela na paradi "Trooping the Colour“ 2022. godine, a sve do tada sentimentalne minđuše nisu bile viđene od tužne smrti pokojne princeze. Procenjuje se da vrede 30.000 funti.
