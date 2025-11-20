Čekali smo dve godine: Prvo pojavljivanje Kejt Midlton na crvenom tepihu nakon borbe sa rakom, zasijali dijamanti iz kraljevske kolekcije

Princ Vilijam i Kejt Midlton vratili su se na crveni tepih prvi put nakon dve godine, pojavljivanjem na tradicionalnom Royal Variety Performance događaju u čuvenoj Royal Albert Hall dvorani u Londonu, 19. novembra, prenosi "People". Ova manifestacija svake godine prikuplja sredstva za Royal Variety Charity, organizaciju koja pomaže profesionalcima iz sveta zabave.
S obzirom na to da je Kejt proredila svoja pojavljivanja u javnosti, mnogi su jedva dočekali da je vide u Royal Albert Hallu. Princeza je stigla u pratnji princa Vilijama, a bilo je ovo prvo zajedničko pojavljivanje para na crvenom tepihu nakon dvogodišnje pauze zbog njene bitke s bolešću.
Princeza od Velsa zablistala je u zelenoj plišanoj haljini kratkih rukava i V-izreza, dok se princ Vilijam odlučio za elegantno baršunasto sako i crnu leptir-mašnu. Princeza je uz prelepu baršunastu haljinu, ponela i dijamantski nakit iz kraljevske kolekcije. Kejt je nosila impresivne Greville dijamantne viseće minđuše u art deco stilu, koje su nekad pripadale kraljici Elizabeti II i bile često deo njenih formalnih izdanja. Princeza ih je prvi put nosila 2023. na kraljevskom venčanju u Jordanu.
Smaragdnozelena haljina koju je odabrala nosi potpis modne kuće Talbot Runhof, a njeni kratki rukavi istaknuli su princezine mišićave ruke. Stajling je zaokružila štiklama s potpisom Manola Blahnika s potpeticom od 105 mm.
Velška pevačica Ketrin Dženkins otpevala je britansku himnu u čast kraljevskog para. Majka troje dece tom prilikom se susrela i sa pevačicom Džesi Džej, koja takođe ima iskustvo borbe sa kancerom.
