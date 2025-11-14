Emotivna ispovest princa Filipa: Moji roditelji su se razveli kada sam imao dve godine, odjavanje od majke za svako dete je velika bol

Princ Filip Karađorđević prvi put je za rumunski nedeljnik „Libertatea“ otvoreno govorio o svom odrastanju u inostranstvu, ranama iz detinjstva i odluci da se u potpunosti posveti porodici i služenju narodu.

- Bol iz detinjstva pretvorio sam u zavet. Moj život je služenje porodici, narodu i otadžbini - poručio je princ Filip. Ana Marija Jovanović

Odlazak iz Španije i razvod roditelja

Princ je otkrio da ga je najdublje formirao rani gubitak i razvod roditelja.

- Moji roditelji su se razveli kada sam imao dve godine. Sa pet godina sam napustio Španiju i otišao u London. Odvajanje od majke je za dete ogromna zbunjenost. Taj trenutak ostaje urezan zauvek. Umesto ogorčenosti, bol me je usmerila ka korenima i pravoslavlju. Shvatio sam da deca napreduju samo u stabilnoj porodici punoj ljubavi, i to je postao moja zavet kao muža i oca – da izgradim veran, miran i otporan dom - ispričao je princ.

Povratak u Srbiju i misija

Preseljenje u Srbiju na Vidovdan 2020. godine označio je kao prekretnicu koja je njegovom životu dala misiju. Podsetio je da je njegov sin Stefan prva beba Karađorđevića rođena u Beogradu posle 90 godina, što smatra simbolom povratka i kontinuiteta.

Princ Filip istakao je i da njegova uloga nije politička, već duhovno i kulturno usmerena, te da želi da nastavi misiju svojih predaka, služeći otadžbini „mirnije, tiše, ali jednako predano“. Kao najvećeg uzora izdvaja svog pradedu, kralja Aleksandra I, čija ga je sudbina učila o žrtvi i odgovornosti.

- Porodica je moj prvi zadatak. Ako je dom stabilan, onda i društvo ima snagu. To je najdublja istina koju nosim iz detinjstva - rekao je princ Filip i dodao da su stubovi razvoja Srbije kultura i obrazovanje. Njegova fondacija fokusirana je upravo na ta polja – očuvanje identiteta i podizanje javne svesti o vrednostima koje čuvaju narod.





