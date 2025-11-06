Megan Markl posle osam godina ponovo snima u Holivudu, gledaćemo je u ovom filmu

Megan Markl, koja se pre udaje za princa Harija bavila glumom, odlučila je da ponovo stane pred kamere.
Kako piše “The Sun”, vojvotkinja od Saseksa se pridružila glumačkoj ekipi filma “Close Personal Friends”. Osim nje, tu su i glumačke zvezde Lili Kolins, Džek Kvejd, Bri Larson.
Snimanje je u toku u Pasadeni, a Megan Markl će, kako je najavljeno, igrati samu sebe u priči o dva para, od kojih je jedan slavan, a drugi ne.
Izvori sa seta preneli su da je Megan izuzetno uzbuđena što se vratila poslu i onome što najviše voli da radi. Iako je u međuvremenu dobila brojne filmske ponude, ovo je prva koju je prihvatila posle dužeg vremena.
Megan Markl poslednji put je glumila u seriji “Suits”, 2018. godine, gde je stekla popularnost ulogom Rejčel Zejn. Nedugo nakon što je snimila poslednju epizodu napustila je Holivud kako bi se udala za princa Harija.
Supružnici su 2020. godine napustili kraljevsku porodicu i preselili se iz Londona u Kaliforniju, gde žive sa sinom Arčijem (6) i ćerkom Lilibet (4).
Početkom godine Megan se, posle punih pet godina, vratila na Instagram. Prvi post koji je objavila na društvenim mrežama bio je trejler za njen serijal “S ljubavlju, Megan”, koji je ubrzo postao dostupan na Netflix platformi.
Ipak, gledanost nije bila u rangu očekivanog. Emisija se nije plasirala ni među 300 najgledanijih Netflixovih programa u prvoj polovini 2025. godine, pa je malo ko ostao iznenađen kada se pojavila vest da joj ugovor vredan 100 miliona dolara neće biti produžen.
Ništa bolje nije prošao ni njen suprug. Kako se navodi, Harijev dokumentarac, koji je predstavljeno lični projekat, rangiran je kao 3. 436. od ukupno 7. 000 emisija, sa svega pola miliona pregleda u šest meseci prikazivanja.
