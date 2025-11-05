Drugi rođendan princeze Marije Karađorđević, posebna čestitka stigla od dede

Drugi rođendan princeze Marije Karađorđević
Princeza Marija Karađorđević, rođena je na današnji dan, pre dve godine. Ona je drugo dete princa Filipa i princeze Danice Karađorđević, koji imaju i starijeg sina Stefana.
Devojčica je prošlog maja krstio patrijarh Porfirije, a svečani čin upriličen je u crkvi Svetog Andreja Prvozvanog, u kraljevskom kompleksu na Dedinju. Ona je tom prilikom nosila haljinicu od čipke koja je pripadala prabaki princa Filipa. Čuvana je u dvorcu nadomak Sevilje, vlasništvu roditelja princeze Marije de Glorije.
Kršteni kumovi bili su princ Nikolas od Rumunije i njegova supruga princeza Alina Marija.
Pročitajte Koliko su samo srećni! Vilijam i Kejt na sedmom nebu, vreme je za novi početak
Povodom drugog rođendana princeze Marije, oglasio se njen deda Aleksandar Karađorđević, koji joj je javno uputio čestitku sa najlepšim željama.
- Danas moja draga unuka princeza Marija proslavlja drugi rođendan.
-Moja supruga i ja želimo našoj dragoj Mariji srećan rođendan, ispunjen radošću, ljubavlju i zabavom. Da nam uvek budeš zdrava, vesela i srećna, ponos svojih roditelja i cele naše porodice. Svi te mnogo volimo, svaki trenutak koji provedemo sa tobom pravi je blagoslov.
Pročitajte još
Koliko su samo srećni! Vilijam i Kejt na sedmom nebu, vreme je za novi početak
Princ Vilijam i Kejt Midlton dugo su živeli po tuđim pravilima, sada je konačno vreme da se okrenu sebi i svojoj deci
02/11/2025Saznajte više
Skandal na britanskom dvoru: Princ Endru, rođeni brat kralja Čarlsa, ostaje bez titule
Princ Endru, rođeni brat kralja Čarlsa, ostaje bez titule
31/10/2025Saznajte više
Princeza Danica obukla narodnu nošnju, pa poručila: Žene na selu čuvaju srce našeg naroda
Princeza Danica Karađorđević obukla narodnu nošnju
15/10/2025Saznajte više
Lilibet Dajane je baš porasla, Megan Markl pokazala ćerku
Lilibet Dajana je baš porasla, najnovija fotografija sa mamom raznežila svet
15/10/2025Saznajte više
Ekskluzivno za HELLO!: Autobiografiju princeze Jelisavete njena deca još nisu pročitala, ovo je razlog
Autobiografija princeze Jelisavete Karađorđević “Tamo daleko”
12/10/2025Saznajte više
Princ Vilijam u suzama zbog tragedije: Bili bismo dobro, život nas pogodi najtežim udarcima
Princ Vilijam u suzama je završio zbog tragičnog saznanja
10/10/2025Saznajte više
Komentari (0)