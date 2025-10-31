Skandal na britanskom dvoru: Princ Endru, rođeni brat kralja Čarlsa, ostaje bez titule

Princ Endru i zvanično je izgubio status princa i titulu vojvode od Jorka. Ubuduće će biti Endru Mauntbaten Vindzor. Među odlikovanjima koja gubi su i Red čuvara i Veliki krst Viktorijinog reda.
Osim toga, uručen mu je nalog da napusti imanje Royal Lodgeu, gde trenutno živi. On bi trebalo da se preseli u privatnu rezidenciju koju će finansirati kralj Čarls.
Ove odluke usledile su nakon niza skandala vezanih za njegov odnos sa Džerfrijem Epstajnom.
Skandalozna prošlost rođenog brata kralja Čarsla i sina pokojne kraljice Elizabete isplivala je na površinu posthumnim objavljjivanjem knjige Virdžinije Đufre, Epstajnove žrtve, koja je princa opštužila za seksualne napade.
Ona je početkom godine izvršila samoubistvo.
Njena porodica podržala je odluku kralja da bratu oduzme kraljevske titule i primora ga da napusti svoj dom u Vindzoru, nakon višenedeljnog preispitivanja njegovog odnosa sa kontraverznim američkim milijarderom.
Iako je kralj Čarls oduzeo bratu sve tutle, njegove ćerke Beatris i Eugenija zadržale su titule princeza. “Kralj nije želeo potpisati ništa što bi naštetilo njegovim nećakinjama,” rekao je izvor za Daily Mail.
Princ Endru oduvek je negirao navode gospođe Đufre.
