Oporavak protiče dobro, ali... Najnovije informacije o zdravstvenom stanju Kejt Midlton

Kejt Midlton se oporavlja posle operacije

Koliko je zdravstveno stanje Kejt Midlton ozbiljno potvrđuje i odluka njenog supruga, budućeg kralja Velike Britanije, da na minimum svede pojavljivanja na svim javnim događajima na kojima je trebalo da učestvuje narednih meseci, a neka je i otkazao. Chris Jackson - WPA Pool / Getty Images

To bi moglo da potvrdi spekulacije da operacija abdomena kojoj je princeza od Velsa pre nekoliko dana podvrgnuta ipak nije bila unapred planirana, kao što se navodi u zvaničnom saopštenju, već da se sve desilo nenadano.

Ona je trenutno "pod prismotrom" lekara na privatnoj klinici u Londonu i neće se vraćati obavezama do Uskrsa, što znači bar do početka aprila. Period oporavka je izuzetno važan i trajaće dva do tri meseca, jer niko ne želi komplikacije ili infekcije posle zahvata, kažu doktori. Chris Jackson/Getty Images

To je ipak previše vremena, iz čega proizilazi zaključak da je operacija bila ozbiljna, a takav je verovatno i problem. Ako se neko oseća dobro posle hirurške procedure, ne znači da je spreman i za povratak svakodnevnim obavezama, objašnjava doktor Čandni Radžani, a prenosi britanski HELLO!.

Izvesno je da će se, kada napusti bolnicu, Kejt odmarati u Adelejd Kotidžu, rezidenciji Kembridžovih u dvorskom kompleksu Vindzor, i da neko vreme neće biti dostupna javnosti. Toliko dugo nije odsustvovala ni posle porođaja, a imala ih je tri, primetili su mnogi i stavili prst na čelo.

Vilijam obilazi suprugu svakog dana i vodi decu u školu. Potpuno je preuzeo na sebe brigu o Džordžu, Šarlot i Luisu dok mama nije tu, pa nema previše vremena da se posveti poslu i dužnostima. Photo by Leon Neal/Getty Images

U pomoć su priskočili i roditelji lepe princeze, Kerol i Majkl Midlton. Oni žive u mestu Baklberi, na četrdesetak minuta vožnje od Vindzora. Tu je i kraljevska dadilja, Marija Tereza Turion Boralo, koja za porodicu radi od 2104. godine.

Britanski mediji saznali su i na koji način princeza komunicira sa decom. Ona se oseća se dovoljno dobro za to, a pošto živimo u digitalnom dobu, na raspolaganju su joj sva čuda nove tehnologije.





Koriste FaceTiming, aplikaciju za video telefoniju, preko koje su inače u kontaktu kada Kejt i Vilijam odu na dalji put. Nije poznato kada će i da li će uopšte moći da posete mamu u bolnici, pa je ovo savršeno sredstvo da makar vizuelnim putem budu uz nju. Photo by Chris Jackson/Getty Images