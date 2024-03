Kejt je počela sa hemoterapijom: Šta do sada znamo o bolesti i lečenju koji očekuju princezu od Velsa

Kejt Midlton ima rak i počela je sa lečenjem

Kejt Midlton ima rak. Vest je obišla svet brzinom munje, šokirala i rastužila mnoge koji su prethodnih nedelja bili zabrinuti za njeno zdravlje i misteriozni nestanak, a saopštila ju je lično princeza od Velsa. Hrabro i uz blage drhtaje koji su se osetili u njenom glasu dok je otkrivala zbog čega je toliko dugo nije bilo. Chris Jackson/Getty Images

U video-snimku, emitovanom na zvaničnim nalozima Kensingtonske palate na svim društvenim mrežama, Kejt je rekla da je operacija abdomena, kojoj je podvrgnuta sredinom januara, bila uspešna, ali da je naknadnim ispitivanjima utvrđeno da postoji kancer.

Nije precizirala koji organ je u pitanju, samo da je u ranoj fazi lečenja i da je počela sa hemoterapijama. Druge detalje najverovatnije nećemo ni saznati, bar u dogledno vreme. Prisustvo kancera utvrđuje se testom krvi, skenerom organa i biopsijom, procedurom u kojoj se uzorci tkiva ispituju pod mikroskopom. Toby Melville/Getty Images

Kako navodi “The Guardian”, Kejt je verovatno krenula sa hemoterapijom u drugoj polovini februara. List dalje piše da u Velikoj Britaniji svake godine od raka oboli 393.000 ljudi, a uspešnost lečenja zavisi od vrste i vremena otkrivanja. Ako se otkrije u ranoj fazi, šanse za izlečenje su visoke.

“Guardian” podseća da godišnje oko 167.000 ljudi u Ujedinjenom Kraljevstvu izgubi bitku sa tom opakom bolešću, kao i da se kancer u 80 posto slučajeva javlja posle 50. godine života. Kejt ima samo 42. Razloga za optimizam u njenom slučaju ima. Pre svega je pozitivna sama činjenica da je podvrgnuta preventivnoj hemoterapiji, a to što rak nije odmah otkriven može da znači da je u pitanju nešto benigno.

Kirsty Wigglesworth - WPA Pool/Getty Images

Princeza je u obraćanju javnosti navela da su protekli meseci bili izuzetno teški i za nju i za njenu porodicu, ali da je imala beskrajnu podršku supruga Vilijama i svih najbližih.

“Mnogo planina smo zajedno osvojili tokom godina. Kao porodica, osvojićemo i ovu zajedno sa tobom”, poslao je Džejms Midlton emotivnu poruku starijoj sestri, kojoj je sada neophodna sva podrška, ali i mir, ljubav i blizina njenih najdražih kako bi se što pre izlečila i oporavila. Kin Cheung/Getty Images

Britanski mediji nagađaju gde bi kancer mogao da se nalazi, a kako većina pretpostavlja, najverovatnije je u predelu abdomena. Neki su odmah povezali bolest sa poremećajem koji je pratio princezu tokom sve tri trudnoće, a simptomi su ekstremna mučnina, iscrpljenost i gubitak težine.





Prema svemu što je do sada poznato o problemu koji se naziva gravidarna hiperemeza, on je redak i neizlečiv, ali ne bi trebalo da ostavi posledice koje mogu da dovedu do pojave raka.