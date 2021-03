Ova haljina Megan Markl skriva najstrašniju tajnu: Dok se fotografima smejala, razmišljala je o samoubistvu

Samoubistvo Megan Markl - tema je o kojoj svetska javnost celog dana raspravlja. Jutro nakon dugo očekivanog intrevjua kod njihove komšinice, Opre Vinfri, strasti se ne smiruju. Dok struja koja podržava kraljevsku porodicu smatra da je Megan sve ovo odglumila, njeni fanovi joj pružaju podršku što je načinila veliki korak i istupila da priča o ovoj, ni malo naivnoj temi.

Photo by Paul Grover - WPA Pool/Getty Images via Guliver

Megan Markl je nosila ovu haljinu u Rojal Albert holu kada je razmišljala o samoubistvu. Sve se desilo januara 2019. kada je imala veliku borbu sa sobom i mentalnim zdravljem.

Tokom sinoćnjeg razgovora sa čuvenom Oprom, vojvotkinja od Saseksa je rekla da je imala veoma težak period kada je bila trudna sa Arčijem.

- Nisam više želela da živim. Bilo je veoma zastrašujuće, konstantno sam o tome mislila, te misli su mi bile u glavi svaku noć, nije to bila apstraktna ideja. Hari mi je rekao da ne idem na jedan događaj, a ja sam rekla da ne želim da ostanem sama. Otišli smo, a kada zumirate sliku vidite koliko me čvrsto drži. Oboje smo se potrudili da to ne pokažemo, svi su nas gledali. Važno je da shvatite da ne znate šta se dešava iza zatvorenih vrata, čak i kada se neko smeje i sija - započela je priču i dodala:

- Moja porodica me je zvala, moji prijatelji, ja sam sve vreme plakala. Bilo me je sramota da to priznam Hariju u to vreme jer sam znala koliko je izgubio, ali sam znala da ako ne kažem ništa, uradiću to sama... Nisam više želela da živim. Bilo je veoma zastrašujuće... - surovo iskreno je o svim problemima pričala sa voditeljkom.

Samoubistvo Megan Markl - ispovest posle koje ništa neće biti isto

Photo by Paul Grover - WPA Pool/Getty Images via Guliver

Dok je bila na ivici suicida, niko od kraljevske porodice nije pružio ruku, da je spasi.

- Jednostavno nisam više htela da živim. Te su misli bile stalne, zastrašujuće, stvarne i veoma jasne. Obratila sam se kraljevskoj porodici i rekla da moram negde da potražim psihološku pomoć. Rekla sam da se nikad nisam tako osećala, rečeno mi je da ne mogu, jer to ne bi bilo dobro za porodicu - rekla je sa tugom u glasu vojvotkinja.

- Potražila sam pomoć, otišla sam kod jedne osobe da pomognem sebi. Ovo delim jer je toliko ljudi koji ne traže pomoć i ućutkuju sebe. Sećam se razgovora kao da je juče bilo jer su mi rekli da vide koliko sam loše, ali da mi ne mogu pomoći. Ništa nije učinjeno i morali smo da nađemo drugo rešenje. - jedva je izgovorila glumica.