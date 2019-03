Megan Markl nikada neće imati titulu princeze, a to pravo neće imati ni njeno dete?

Prvo dete princa Harija i Megan Markl, čije rođenje svet s nestrpljenjem očekuje, biće sedmo u redu za presto, ali to ne znači nužno da će rođenjem automatski dobiti titulu princa ili princeze, ili uopšte ikakvu kraljevsku titulu.

Hari i Megan su na dan svog venčanja dobili titule vojvode i vojvotkinje od Saseksa, a prema kraljevskoj tradiciji uobičajeno je da najstariji sin vojvode nasledi očevu titulu. Skladno tome, ukoliko Megan rodi dečaka, vrlo je verovatno da će nositi titulu grofa od Dumbartona, koja je sledeća titula vojvodine Saseks, pre nego li nasledi pravo na titulu vojvode.

Svi sledeći sinovi prema kraljevskoj tradiciji trebali bi uz ime da nose titulu lorda od Vindzora, dok bi se njihove kćeri oslovljavale s Lejdi (ime) Vindzor.

Međutim, kraljica Elizabeta ima pravo da promeni to pravilo i svom budućem unuku ili unuci da titulu princa ili princeze, kako se ne bi razlikovali od dece princa Vilijama i vojvotkinje Kejt Midlton – prinčeva Luisa i Džordža i princeze Šarlot. U tom bi se slučaju, kako tvrdi stručnjak Vilijam Bortrik za Daily Mail, Harijevog naslednika oslovljavali s njegovo visočanstvo princ (ime) od Saseksa, dok bi naslednicu oslovljavali s njeno visočanstvo princeza (ime) od Saseksa.

Obzirom da vojvodstvo može da nasledi muški naslednik, titula će izumreti ukoliko Megan i Hari budu imali samo žensku decu.

Menjanje titula nije strano u britanskoj kraljevskoj porodici. Zahvaljujući Zakonu o nasleđivanju iz 2013. godine, redosledom rođenja određuje se ko će postati sledeći kralj ili kraljica, bez obzira na pol. Upravo zbog novog zakona princeza Šarlot se u redu za presto nalazi jednu poziciju ispred svog mlađeg brata, 11-mesečnog princa Luisa. Zakon je prvi put usvojen dok je Kejt bila trudna s princem Džordžom.

Kraljica Elizabeta odobrila je zahtev svog sina Endrjua da se njegovim ćerkama Beatris i Judžini dodele titule princeza, iako su prema kraljevskoj tradiciji trebale da dobiju samo titulu Lejdi. Ali to pravo nije prenosivo na njihove supružnike. Judžini i Džek Bruksbenk od kraljice nisu dobili nikakve titule nakon venčanja, što znači da ni njihova deca neće naslediti pravo na titulu.

Deca princeze Ane, Piter i Zara, svojim rođenjem nisu stekli pravo na kraljevsku titulu, obzirom na to da titulu nasleđuju samo muška deca. Ali, kraljica je to pravo ponudila unucima svoje kćeri Ane, koja je tu mogućnost odbila. Njihov otac, kapetan Mark Filips bio je građanin kada se ženio princezom Anom, zato mu je kraljica kao venčani dar ponudila kraljevsku titulu, koju je on takođe odbio.

– Veoma sam srećan što su moji roditelji odbili kraljevske titule te što smo imali priliku da odrastamo radeći sve što poželimo – rekla je Zara u intervjuu za The Times 2015. godine.