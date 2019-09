Ada Mall sportska jesen

Budi aktivan i tokom jeseni, savladaj nove veštine, oprobaj se u penjanju

Ada Mall šoping centar postaće ovih dana pravi sportski poligon. Od četvrtka, 3. oktobra, pa sve do nedelje, 6. oktobra, od 12h do 20h, u ovom centru će biti postavljena veštačka stena za penjanje, uz poligon za savladavanje prepreka.

– Svi posetioci našeg centra će moći besplatno da se oprobaju u sportskom penjanju, izuzetno dinamičnoj i zanimljivoj sportskoj disciplini, na veštačkoj steni. Osim penjanja, biće organizovane i edukativne radionice, interesantna takmičenja i olimpijada za decu (četvrtak i petak od 16h do 18h i subota i nedelja, od 12h do 14h). Takođe, sva četiri dana biće organizovani i besplatni pregledi fizijatra i fizioterapeuta (četvrtak i petak od 12h do 13.30h i subota i nedelja, od 18.30h do 20h). Cilj nam je da našim posetiocima pružimo zaista jedinstven sportski, ali pre svega edukativni program – izjavila je Jelena Vučković, leasing menadžerka centra.

– Sportsko penjanje nije nekontrolisano i opasno penjanje po stenama i zgradama bez opreme i zaštite. Naprotiv, reč je o savremenom i bezbednom sportu, koji ima višedecenijsku tradiciju. U pitanju je aktivnost koja zahteva izvođenje određenih pokreta na prirodnim ili veštačkim stenama. Zbog takve prirode, ova disciplina razvija kod pojedinca pažnju, koncentraciju i psihološki ga unapređuje. Sportsko penjanje će 2020. godine postati i olimpijski sport – izjavila je Katarina Manovski, instruktor i trener u Penjačkom klubu Zemun, u saradnji sa kojim se organizuje ceo program.

Prema rečima Nenada Kožula, fizioteraputa i sportskog penjača, u pitanju je disciplina koja direktno utiče na pravilan rast i razvoj dece, koji u savremenom dobu često podležu raznim deformitetima i oštećenjima tela i držanja.

– Sjedinjuje adrenalinski doživljaj, izuzetnu psihološku stabilnost, potpuno učešće svih mišića i lepotu mekog, gracioznog kretanja, zbog čega bismo je preporučili zaista svima – izjavio je Nenad.