Home Celebrity News Royalty Fashion Beauty Lifestyle Magazin Horoskop
Home Celebrity News Royalty Fashion Beauty Lifestyle Magazin Horoskop
Home Celebrity News Royalty Fashion Beauty Lifestyle Magazin Horoskop
© 2001-2025, hellomagazine.com
Governors Awards: Prava modna poslastica na nikad smelijem crvenom tepihu, Dženifer oduševila

Governors Awards: Prava modna poslastica na nikad smelijem crvenom tepihu, Dženifer oduševila

Autor: | 18/11/2025

0

Sezona filmskih nagrada za 2026. gotovo da je počela. Pre dve večeri je Akademija filmskih umetnosti i nauka okupila najveće zvezde industrije na svojoj 16. godišnjoj dodeli Governors Awards, održanoj u partnerstvu sa Rolex-om.

Ove godine, Akademija je odala priznanje Debi Ejlen, Tomu Kruzu i scenografu Vajnu Tomsonu za njihove izuzetne doprinose filmu, dok je Doli Parton dobila Jean Hersholt nagradu za humanitarni rad. Iako ova manifestacija tradicionalno označava nezvaničan početak sezone nagrada, glumci i glumice su se već bacili na posao—i na crveni tepih.

Photo by Kevin Winter/Getty Images

 

Iako ceremonija nije toliko svečana kao dodela Oskara ili Zlatnih globusa, crveni tepih Governors Awards-a često donosi modne trenutke koje pamtimo. A ove godine su izbori na tepihu bili posebno upečatljivi: Dženifer Lorens, Dženifer Lopez, Sidni Svini, Ema Ston i brojne druge poznate dame.

Mlada oskarovka potvrdila je status jedne od najstilizovanijih holivudskih glumica pojavivši se u elegantnoj haljini koja je spojila minimalizam sa holivudskim glamurom i ostavila sve bez daha. Reč je o šik beloj haljini napravljenoj od lepršave kanine, koju potpisuje Džonatan Anderson, kreativni direktor Diora.

Pogledajte kako su izgledale brojne poznate dame na crvenom tepihu: 

Governors Awards

 

Komentari (0)

Loading
svi komentari ostavi komentar +
Tamara Roksandić Photo by Amy Sussman/Getty Images

Slične Vesti

Tagovi: tanja bošković tanja bošković postaje baka unuče tanje bošković tanja bošković baka

Pročitajte još

Najnovije vesti