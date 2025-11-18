Sezona filmskih nagrada za 2026. gotovo da je počela. Pre dve večeri je Akademija filmskih umetnosti i nauka okupila najveće zvezde industrije na svojoj 16. godišnjoj dodeli Governors Awards, održanoj u partnerstvu sa Rolex-om.
Ove godine, Akademija je odala priznanje Debi Ejlen, Tomu Kruzu i scenografu Vajnu Tomsonu za njihove izuzetne doprinose filmu, dok je Doli Parton dobila Jean Hersholt nagradu za humanitarni rad. Iako ova manifestacija tradicionalno označava nezvaničan početak sezone nagrada, glumci i glumice su se već bacili na posao—i na crveni tepih.
Iako ceremonija nije toliko svečana kao dodela Oskara ili Zlatnih globusa, crveni tepih Governors Awards-a često donosi modne trenutke koje pamtimo. A ove godine su izbori na tepihu bili posebno upečatljivi: Dženifer Lorens, Dženifer Lopez, Sidni Svini, Ema Ston i brojne druge poznate dame.
Mlada oskarovka potvrdila je status jedne od najstilizovanijih holivudskih glumica pojavivši se u elegantnoj haljini koja je spojila minimalizam sa holivudskim glamurom i ostavila sve bez daha. Reč je o šik beloj haljini napravljenoj od lepršave kanine, koju potpisuje Džonatan Anderson, kreativni direktor Diora.
Pogledajte kako su izgledale brojne poznate dame na crvenom tepihu:
Slične Vesti
Najveća sreća: Tanja Bošković postaje baka drugi put i ima samo jednu želju
Tanja Bošković postaje baka drugi put
18/11/2025Saznajte više
Pročitajte još
Melanija Tramp zablistala na državnoj večeri u haljini libanskog dizajnera, može se naručiti za 2.580 dolara
Melanija Tram u haljini libanskog kreatora od 2.580 dolara
20/11/2025Saznajte više
Kejt Midlton, princeza koja potpuno transformiše stil „poslovne dame“ jednim odevnim komadom
Kejt Midlton polako ali sigurno transformiše svoj modni stil
19/11/2025Saznajte više
Governors Awards: Prava modna poslastica na nikad smelijem crvenom tepihu, Dženifer oduševila
Governors Awards okupio je brojne poznate ličnosti
18/11/2025Saznajte više
Bred Pit lansirao ekskluzivnu modnu kolekciju inspirisanu Harli-Dejvidson motorima
Bred Pit lansirao ekskluzivnu modnu kolekciju inspirisanu Harli-Dejvidson motorima
16/11/2025Saznajte više
Boško Jakovljević i Dragana Ognjenović oduševili revijama na drugoj večeri 56. Perwoll Fashion Week-a
Drugo veče 56. Perwoll Fashion Week-a
16/11/2025Saznajte više
Katarina Radivojević, Nina Janković, Vanja Ejdus, Zejna... Spektakularnom revijom poznatih dama svečano otvoren 56. Perwoll Fashion Week
Svečano otvoren 56. Perwoll Fashion Week
14/11/2025Saznajte više
Komentari (0)