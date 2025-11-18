Governors Awards: Prava modna poslastica na nikad smelijem crvenom tepihu, Dženifer oduševila

Sezona filmskih nagrada za 2026. gotovo da je počela. Pre dve večeri je Akademija filmskih umetnosti i nauka okupila najveće zvezde industrije na svojoj 16. godišnjoj dodeli Governors Awards, održanoj u partnerstvu sa Rolex-om.

Ove godine, Akademija je odala priznanje Debi Ejlen, Tomu Kruzu i scenografu Vajnu Tomsonu za njihove izuzetne doprinose filmu, dok je Doli Parton dobila Jean Hersholt nagradu za humanitarni rad. Iako ova manifestacija tradicionalno označava nezvaničan početak sezone nagrada, glumci i glumice su se već bacili na posao—i na crveni tepih. Photo by Kevin Winter/Getty Images

Iako ceremonija nije toliko svečana kao dodela Oskara ili Zlatnih globusa, crveni tepih Governors Awards-a često donosi modne trenutke koje pamtimo. A ove godine su izbori na tepihu bili posebno upečatljivi: Dženifer Lorens, Dženifer Lopez, Sidni Svini, Ema Ston i brojne druge poznate dame.

Mlada oskarovka potvrdila je status jedne od najstilizovanijih holivudskih glumica pojavivši se u elegantnoj haljini koja je spojila minimalizam sa holivudskim glamurom i ostavila sve bez daha. Reč je o šik beloj haljini napravljenoj od lepršave kanine, koju potpisuje Džonatan Anderson, kreativni direktor Diora.

Pogledajte kako su izgledale brojne poznate dame na crvenom tepihu:

Pogledajte galeriju Governors Awards





