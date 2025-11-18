Najveća sreća: Tanja Bošković postaje baka drugi put i ima samo jednu želju

Tanja Bošković postaje baka po drugi put! Legendarna glumica je u januaru prošle godine dobila unuče, a njenom sinu Đorđu Karaklajiću rodilo se prvo dete.
Dramska umetnica je govorila o svom životu i tome kako gleda na današnji svet, a onda je otkrila da čeka još jedno unuče i da veruje da će dočekati mnogo naslednika.
- Čekam unuče, daće Bog milostivi još jednog, pa još jednog, pa još jednog, rodiće se valjda i neka devojčica, sve nam se rađaju dečaci. Ali dobro, ništa, strpljenja. Toliko želim devojčicu crći ću, ali dobro polako, dočekaću - rekla je Tanja.
Ona kaže da njena svakodnevnica nije uobičajena.
- Meni je teško svakog dana, nemam razloga da se motivišem. Znam šta mi je Gospod dao i šta treba da vratim. Znači treba da žurim. Ustanem svako jutro i kažem: "Ajde sad". Tako se mora - rekla je.
Pročitajte Tanja Bošković - Prošlo je! Ne okrećem se! Okrznulo me, ali sam se protresla
Boškovićeva je jednom prilikom govorila o želji da postane baka, a sada joj se to i ispunilo:
- Uzdam se u Boga da će se to desiti. Biću posvećena baka, ali ako mi budu tražili da budem. Neću biti od onih baba koje se naturaju svojoj deci. I nisam im naporna s pitanjima kada će dobiti dete. Da biste bili u dobrim odnosima sa svojom decom i roditeljima, ne pitajte ih mnogo (smeh) - kazala je Tanja.
