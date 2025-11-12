Završen Fashion Selection: Spoj mladih talenata i afirmisanih dizajnera obeležio 39. izdanje

U centru kreativnih industrija Ložionica održano je završno veče ovogodišnjeg jesenjeg 39. Fashion Selectiona.Bila je to završnica jednog od najvećih izdanja ovog modnog događaja do sada.

U organizaciji modne agencije Select, tokom tri dana, 39. Fashion Selection okupio je više od 30 dizajnera, javne ličnosti i brojnu publiku željnu autorskog izraza, potvrđujući Beograd kao pouzdanu i vitalnu modnu destinaciju u regionu. Branko Koljajić

Mladi autori - svež pristup i jasna ideja

Finale ovog modnog događaja je najbolje ilustrovalo kako se gradi scena – afirmacijom novih imena koja stoje rame uz rame s iskusnim i potvrđenim autorima, pod istim svetlima i na istoj pozornici. Burni aplauzi u Ložionici dokaz su da Selection ide pravim smerom - pažljivo birane selekcije vrhunskih dizajnera učvršćuje Fashion Selection kao jedan od najprestižnijih modnih događaja u regionu.

Generacija mladih autora koji su predstavili svoje modele, Jana Stanišić, Elena Radosavljević, Stefan Đorđević, Andrea Bulajić, Anja Aleksić i Aleksandra Pavlović, pokazali su da domaća scena ima budućnost, sa svežim pristupom, hrabrošću i jasno artikulisanim identitetom. Branko Koljajić

Segment mladih autora doneo je koncentrisan, savremen izraz sa fokusom na jasnoj konstrukciji i ideji. U brzim, čistim kadrovima smenjivali su se monohrom (crno/belo) sa akcentima kobalta, crvene i metalik srebra, kombinacije strukiranih blejzera i uskih suknji, mini slip-haljina, korzetiranih topova i fluidnih midi formi. Teksture su odigrale ključnu ulogu - vuna i tvil naspram satena i tila, uz kožne umetke i diskretne sjajne površine - dok su asimetrični rezovi, geometrijski prorezi i slojevito stilizovanje preko košulja i tankih rolki naglasili liniju i siluetu. Stilizacija je bila minimalistička, uz obuću od špic salonki do čizama do kolena. Rezultat su moderni, smelo promišljeni komadi koji pomeraju formu do prave mere, a ostaju funkcionalni, jasno otelotvorena ambicija nove generacije, što je publika ispratila oduševljenim aplauzom.

„Chanel’s Shadow“: omaž maloj crnoj haljini

Tematska revija „Chanel’s Shadow“ zatvorila je veče omažom stogodišnjici male crne haljine i nasleđu kuće Chanel. Mala crna haljina, iako naizgled jednostavan komad, zapravo je jedan od najvećih izazova za svakog dizajnera. Ona nosi sa sobom vek tradicije, niz promena i reinterpretacija koje su obeležile čitavu istoriju mode. Kreirati nešto novo u okviru tako jasno definisanog simbola znači pronaći meru između poštovanja nasleđa i savremenog izraza. Upravo u tome leži težina, ali i lepota zadatka - zadržati suštinu koja je čini vanvremenskom, a istovremeno ponuditi lični pečat i savremeni pogled na eleganciju. Sofija Milićević

U interpretacijama Zvonka Markovića, Igora Todorovića, Jelene Kalenić (Lavani Couture), Peđe Đuknića, Gorice Pejaković, Helene Scrittore, Yeye, Misi by Gordana Boškić, Dragane Gleđe, Nemanje Pantelića, Maje Dimitrijević, Marije Chany i Beke Zečević, klasika je dobila savremeni izraz. Nemanja Pantelić, koji je otvorio Selection samostalnom revijom, u finalu je ostao dosledan svom „rukopisu“: kolekciju je gradio oko motiva male crne haljine, nadograđene detaljima u duhu Chanel koda, dok je Ana Štajdohar, noseći jedan od modela, donela dodatni šarm i sigurnim, efektnim izlaskom zaokružila segment, baš kao i malo pre nje popularna glumica Jana Milić, vrlo uverljiva i intrigantna u ulozi manekenke.

U tom kontekstu, dizajner Peđa Đuknić malu crnu haljinu posmatra kroz svedenost i funkcionalnost, uz pristupačne materijale i univerzalnu primenu, tako da se komad podjednako dobro nosi u dnevnom ritmu i u koktel prilikama. Njegova verzija male crne haljine namenjena je svim ženama - jednostavna, univerzalna i laka za kombinovanje, jednako primerena za dan i večernji izlazak. Sofija Milićević

Tri dana savremenog izraza

Prve dve večeri u Hangaru donele su presek aktuelne domaće scene - od premijere kolekcije GEO XX Nemanje Pantelića, koja je otvorila manifestaciju, do snažnih autorskih izraza brendova Gorim i Maestra, čije su kolekcije predstavile „stvarne“ žene kao manekenke, slaveći eleganciju, samopouzdanje i zrelost. Publika je uživala i u kolekcijama Bojane Bidžovski, Marije Vitez, MAG Handmade Bags, Ninia, Big Hug, Sanje Đorđević i Đurđe Maljković, u kojima su ručni rad, tekstura i individualni pristup bili u prvom planu.

Kids & Teen zajedno na pisti

Select, jedina agencija u Srbiji koja profesionalno radi sa decom manekenima, i ove godine je predstavila Kids & Teen Fashion Selection - deo programa koji je uneo duh zajedništva i razigranosti. Na pisti su se smenjivale dečje kolekcije brendova Mayoral, Lindex i Dexy Co, uz podršku roditelja i osmehe publike. Sofija Milićević

Ovogodišnji jesenji 39. Fashion Selection pokazao je jasan kontinuitet domaće mode, uz publiku koja prepoznaje kvalitet i scenu koja nastavlja da raste.

Sa jasnim autorskim pečatima, smelom estetikom i otvorenošću za nova imena, Beograd ostaje modni epicentar regiona. Sledeći je jubilej - 40. izdanje - koje već sada podgreva očekivanja za još bogatiji program, nove autorske pristupe i energiju koja će dodatno osnažiti domaću modnu scenu. Sofija Milićević





