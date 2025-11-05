Počeo 39. po redu Fashion Selection - najveći domaći modni događaj

Sinoć je u prostoru Hangar svečano otvoren 39. po redu Fashion Selection, modni događaj koji već više od dve decenije okuplja ljubitelje mode, dizajnere i javne ličnosti. Branko Koljajić

Otvaranje 39. izdanja Fashion Selectiona pripalo je Nemanji Panteliću, koji je predstavio novu kolekciju i poseban omaž osamnaestogodišnjoj saradnji sa modnom agencijom Select. Pored premijernih modela, publika je videla i pažljivo odabrane komade iz ranijih sezona koji su obeležili njegov rukopis i postali prepoznatljiv potpis. U okviru premijere, Pantelić je predstavio i jubilarnu kolekciju GEO XX — liniju koja spaja ready-to-wear i art couture u funkcionalan, a vizuelno snažan izraz. Dizajn odiše grafičkom energijom i umetničkim buntom: apstraktni, geometrijski i futuristički printovi u kontrastnoj paleti “oživljavaju” kroz slojeve, teksture i asimetrije. Dominiraju roze, narandžasta, ljubičasta i zelena, uz braon kao novu boju u njegovom opusu. Materijali su raznovrsni i u rangu svetskih standarda — vuna, viskoza, svila, pamuk, rese, krzno i mreža kao prepoznatljiv potpis — a nit koja povezuje ceo koncept jeste hrabrost savremenog identiteta, snaga i individualnost. Branko Koljajić

„Kroz ovu kolekciju ne govorim samo o estetici, već o emocionalnom identitetu — odeća je inspirativni alat, a ne maska. GEO XX je manifest samoprihvatanja, snage i unutrašnje lepote. Ne oblačimo boju da bismo bili primećeni, oblačimo je da bismo bili istiniti“, istakao je Nemanja Pantelić.

Prvo veče prošlo je u znaku snažne energije, raznovrsnih stilova i autentičnih modnih izraza.

Predprogram je otvorio poznati dečiji brend Mayoral, koji se u u okviru već tradicionalnog Kids & Teen Fashion Selectiona predstavio najnovijom kolekcijom za mališane.

Nakon nastupa najmlađe generacije, svoje kolekcije prikazali su brend Gorim, iza kojeg stoji Gorica Pejaković i brend Maestra čije kolekcije potpisuju Slavica Simeunović i Sara Veličkovska.

Branko Koljajić

„Nova kolekcija modne kuće Gorim „Apsolutno fantastične“ donela je reviju „Ko si ti?“, posvećenu ženama između 35 i 50 godina – hrabrim, autentičnim i stvarnim. Na pisti su, umesto profesionalnih manekenki, zablistale žene iz stvarnog života, noseći kreacije koje slave samopouzdanje, zrelost i unutrašnju vatru svake žene. Revija „Ko si ti?“ poziva sve da zastanu, pogledaju u sebe i prepoznaju svoju snagu. Jer prava moda počinje onog trenutka kada znaš – ko si ti”, objasnila je Gorica Pejaković.

„Maestra je predstavila svoju novu kolekciju Walk of Power: omaž eleganciji i snazi žene, inspirisan duhom 40-ih i 50-ih godina. Moć, stav i besprekorni stil u jednoj priči”, rekla je Slavica Simenunović.

Finale prve večeri pripalo je grupnoj reviji talentovanih dizajnerki Mine Simić, Ane Ivković (Anu Handmade), Ivane Batalović, Mirsade Bulić i Azre Poturović koje su predstavile jedinstvene kolekcije kroz koje su ispričale lične modne priče, svaka na svoj način spajajući umetnost, tradiciju i savremeni dizajn.

Branko Koljajić

„Veoma smo ponosni na 39. Fashion Selection jer to nije samo broj izdanja, već dokaz da moda u Srbiji ima kontinuitet, energiju i publiku. Mi se svake godine trudimo da donesemo nešto novo, da iznenadimo i inspirišemo, ali i da ostanemo dosledni onome što nas čini prepoznatljivima, jer uprkos dominaciji digitalnog prostora revija stvara vrstu autoriteta i pozicioniranja koji su autorima neophodni. Ovog puta, ostvarili smo saradnju sa vajarom i vizionarom Viktorom Kišem, koji u svom radu spaja industriju, umetnost i slobodu izraza, njegova skulptura će biti postavljena na sceni. Verujemo da moda i umetnost treba da se prožimaju, jer moda nije samo ono što nosimo, već izraz stvaralaštva, ideje i slobode“, izjavio je Nebojša Grnčarski, vlasnik i direktor modne agencije Selection.

Publika je uživala u pažljivo osmišljenom programu, a Hangar je još jednom potvrdio status jednog od najinspirativnijih prostora za modne događaje u Beogradu.

Fashion Selection se nastavlja večeras od 18 časova u Hangaru, kada će publika imati priliku da vidi dečije modne brendove i autorske kolekcije poznatih domaćih kreatora, dok će finalno veče, 9. novembra sa početkom u 19 časova u Ložionici, biti rezervisano za mlade talente i nove modne nade, kao i naše već afirmisane dizajnere koji će se predstaviti u kreativnom prostoru Ložionica.

Branko Koljajić





