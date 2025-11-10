Kejt Midlton na Festivalu sećanja nosila minđuše kraljice Elizabete, ali i jedan poseban detalj

Kejt Midlton, zajedno sa kraljem Čarlsom, kraljicom Kamilom i drugim članovima britanske kraljevske porodice, pojavila se na tradicionalnom Festivalu sećanja u Rojal Albert Holu u Londonu.
Prvi put uz nju je stao i stariji sin,dvanaestogodišnji princ Džordž. Izostao je jedino princ Vilijam koji tek što se vratio iz posete Brazilu.
PročitajteKoliko su samo srećni! Vilijam i Kejt na sedmom nebu, vreme je za novi početak
Godišnji događaj u čast palih vojnika Velike Britanije važan je datum u kalendaru kraljevske porodice. Princeza od Velsa nije propustila taj događaj ni prošle godine, uprkos tome što se u to vreme i dalje lečila od raka. U januaru 2025. godine objavila je da je u remisiji.
U skladu sa protokolom, Kejt Midlton i princ Džordž nosili su crne odevne kombinacije, a na reveru bedž u vidu maka. Simbol za koji se veruje da potiče iz pesme “Na poljima Flandrije”, koristi se još od 1921. godine, u znak sećanja na vojnike koji su poginuli u ratu.
Princeza od Velsa obukla je kreaciju sa potpisom Alessandra Rich, uz koju je ponela minđuše koje su priladale kraljici Elizabeti. Na okovratniku bele košulje našao se ručno izrađen mak, napravljen od svile, stakla i prirodnih materijala.
Članovi kraljevske porodice okupiće se i danas, na Nacionalnoj službi sećanja, poznatoj i kao Nedelja sećanja, kod spomenika Kenotaf u Londonu.
