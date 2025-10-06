Ovog puta Nedelja mode u Parizu privukla je pažnju i supruge najboljeg tenisera sveta. Jelena Đoković na Nedelji mode u Parizu pojavila se u trendi izdanju, rame uz rame sa modnom ikonom Anom Vintur.
Jelena Đoković stigla je na reviju prestižnog brenda Lacoste i to u beloj mini haljini s polo kragnom, a preko je nosila bež oversajz sako. Ono što je najviše privuklo pažnju, jesu bele štiklice, kao i detalji. Jelena Đoković se na Nedelji mode u Parizu pojavila sa aksesoarima koji su proglašeni za jedan od vodećih trendova. Supruga Novaka Đokovića ponela je po poslednjem trendu dve torbe, jednu u beloj, drugu u prepoznatljivoj zelenoj Lacoste nijansi.
Detalj koji je zaokružio ceo izgled i podigao ga na veći nivo jeste i veliki zlatni broš u obliku krokodila, koji je istakao njen prefinjeni modni ukus.
Kombinacija jednostavnih linija i besprekorne elegancije odmah je privukla pažnju svetskih fotografa, a svima je za oko zapala i ultrakratka haljinica koju je Jelena odabrala za ovu priliku, a u kakvoj je gotovo nikada do sada nismo videli, a ništa manje zapažene nisu bile i neobične bele cipelice.
Pročitajte još
Jelena Đoković na Nedelji mode u Parizu, veoma kratka haljina i bele cipele, prilično neobične
Jelena Đoković na Nedelji mode u Parizu pojavila se na prestižnoj reviji brenda Lacoste
06/10/2025Saznajte više
Svečano otvoren jubilarni 25. Serbia Fashion Week
Svečano otvoren jubilarni 25. Serbia Fashion Week
05/10/2025Saznajte više
Megan Markl stigla u Pariz i ponovo je u centru pažnje: Svi čekaju sledeći korak i novu odevnu kombinaciju
Megan Markl prisustvuje Nedelji mode u Parizu
05/10/2025Saznajte više
Zimske čizme Bogdane Ražnatović, najtopliji model mnogi zaobilaze zbog čudnog izgleda
Zimske čizme Bogdane Ražnatović su udobne i pretople
04/10/2025Saznajte više
LC Waikiki obeležava desetogodišnjicu poslovanja u Srbiji otvaranjem flagship radnje u Galeriji Beograd
LC Waikiki obeležava desetogodišnjicu poslovanja u Srbiji
01/10/2025Saznajte više
Zalizana kosa, "nude" ruž i efektno odelo: Tamara Dragičević izašla u grad, bravo za trendi mamu
Odelo Tamare Dragičević pravi je hit sezone
01/10/2025Saznajte više
Komentari (0)