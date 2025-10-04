Zimske čizme Bogdane Ražnatović, najtopliji model mnogi zaobilaze zbog čudnog izgleda

Stigla nam je zima, preko noći, komentarišu svi ovih dana. Priznaćete da u ovom trenutku retko kome deluje da ćemo imati onu lepu jesen sa opalim lišćem i mirisom pečenog kestena kada je na svim planinama već nekoliko dana sneg.
Iako se u poslednje vreme retko pojavljuje u javnosti i sa suprugom Veljkom i decom vodi miran porodični život daleko od gradske gužve, Bogdana Ražnatović na svakom koraku privlači veliku pažnju, pa mnoge dame ovih dana guglaju njen izbor kada je u pitanju zimska obuća.
Na Instagramu uglavnom se mogu videti fotografije na kojima je sa Veljkom ili njihovim sinovima Željkom, Krstanom i Isaijom.
Zahvaljujući bakama koje priskoče u pomoć kad zatreba, mladi par s vremena na vreme uspe da odvoji nekoliko dana za sebe i uputi se na kraći odmor.Tako su nedavno boravili u Španiji, kod Anastasije i Nemanje Gudelja.
Osim lepim i negovanim izgledom, Bogdana Ražnatović se može pohvaliti i devojačkom linijom koju je zadržala i posle trećeg porođaja.Vitka figura dozvoljava joj da obuče sve što poželi, a njen stil je uglavnom mladalački i urban.
Ovog puta pažnju nam je privukla zimskim čizmama koje često nailaze na oprečne reakcije kupoholičara.
U pitanju je prošlogodišnji model ravnih čizmi sa krznom i kićankama u beloj boji idealne za zimske i snežne dane. Anastasija ih je ponela uz belu bundicu i bele pantalone, a ove čizme možete pronaći i ove godine u radnjama za oko 8.000 dinara.
Inače, ovakav model uglavnom izaziva oprečne reakcije. Ili ih obožavate i nosite svake zime ili se ne usuđujete da ih kupite i zaobilazite ih u širokom luku.
