Nedelja mode koja pomera granice: Počinje jubilarni 25. SERBIA FASHION WEEK

Novi Sad će početkom oktobra ponovo postati epicentar modne scene regiona i sveta – jubilarno, 25. izdanje Serbia Fashion Week-a donosi intezivnu i sadržajnu nedelju mode, talenta, umetnosti i glamura. Najznačajnija modna manifestacije u Istočnoj Evropi će od 3. do 8. oktobra okupiti etablirane kreatore, mlade dizajnere, međunarodne akademije i modne institucije, potvrđujući status prestižnog događaja koji spaja haute couture sa avangardom, umetnost sa zanatom, a lokalnu kreativnost sa globalnim tendencijama.

Otvaranje u Muzeju Vojvodine

Sve počinje 3. oktobra u Muzeju Vojvodine, gde će u 19 časova biti otvorena velika izložba primenjene umetnosti i dizajna sa fokusom na modne aksesoare. Publika će moći da upozna radove brendova Arte&Bellezza Dragane Mirčetić, Blackbirdfield Dragana Smiljanića, mi.ma handmade Milice Marić, Alesari, Raletić Art i ID Art&Design Ivane Dronjak. Veče će se nastaviti koktelom, što je svojevrsna uvertira u dane ispunjene modnom energijom.

Subota u znaku novih talenata i prvih spektakularnih revija

Drugog dana, 4. oktobra, u Master centru Novosadskog sajma, održaće se program Art Meets Fashion – The Next Generation of Talents, koji donosi kolekcije studenata prestižnih međunarodnih akademija: ECAMOD Paris, Zhejiang Fashion Institute of Technology, Državnog univerziteta industrijskih tehnologija i dizajna iz Sankt Peterburga, Nacionalnog univerziteta umetnosti iz Bukurešta i Tehničkog fakulteta „Mihajlo Pupin“ iz Zrenjanina. Poseban omaž biće posvećen „Fanfan Art“-u Srđana Švelja, dok će se predstaviti i kolekcije Sjon Brown-a i Lijane Ghavalyan, uz izložbu dizajnera platforme The Afra World Dubai.

Veče se nastavlja blokovima revija: od kolekcije Katarine Ivanyshkine iz Rusije, grčke dizajnerke Georgia Chioni i srpske Jana Jašo sa brendom Krinolina, preko kreacija Sanje Veličković, dua Petar & Dragana Soro i luksuznog domaćeg brenda Nodo Lusso, do internacionalnog kolorita koji donose “Just10H” iz SAD-a, Lazar Ilić i Milica Tričković iz Srbije.

Nedelja u znaku internacionalnih modnih imena

U nedelju, 5. oktobra, program talenata i izložbi nastavlja se u Auli Master centra, dok revijski blokovi donose preplitanje stilova i estetika – od srpske dizajnerke Nede Porphyrozei i beloruske kreatorke Vere Komlik, do Tajane Balaž Jurišić iz Hrvatske i italijanskog dizajnera Fabia Porlioda koji nastupa u okviru Mad Mood Milano platforme. Posebnu pažnju privući će MOH by Meera (Indija/Australija), kao i ekstravagantne kreacije sa Malta Fashion Week-a i nastup domaćeg kreatora Boška Jakovljevića koji već godinama tradicionalno predstavlja svoje kolekcije upravo na Serbia Fashion Week-u.

Mladi dizajneri i velike revije ponedeljkom

U ponedeljak, 6. oktobra, mladi dizajneri nastavljaju da osvajaju pistu kroz saradnje sa akademijama iz Pariza, Kine, Rumunije i Srbije, dok večernji blokovi donose nastupe značajnih međunarodnih: argentinskog dizajnera Eduarda Pereza Gonzalesa Ocantosa,

dizajnerke Mine Siddique iz Ujedinjenih Arapskih Emiratai srpskog majstora večernjih toaleta Zvonka Markovića, koji se posle nekoliko godina na velika vrata vraća na pistu Serbia Fashion Week-a. Veče će kulminirati kolekcijama Aidarkhana Kaliyaeva iz Kazahstana i renomirane domaće kreatorke Marije Šabić.

Haute couture radionica – spoj zanata i umetnosti

Utorak, 7. oktobar, rezervisan je za Kulturnu stanicu Eđšeg, gde će francuska haute couture kreatorka Christelle Santabarbara održati ekskluzivni masterclass posvećen tehnici ušivanja čipke. Radionica će obuhvatiti uvodni deo o istorijsko-kulturnpm aspektu, potom praktičnu demonstraciju i interaktivnu radionicu, a večer će biti zaokruženo VIP koktelom.

Gala zatvaranje i Serbia Fashion Awards

Jubilarno izdanje biće zatvoreno 8. oktobra u prestižnom ambijentu Titovih salona na Petrovaradinskoj tvrđavi. Veče otvara Eymeric François sa glamuroznom closing gala revijom, nakon koje slede svečana dodela nagrada Serbia Fashion Awards, nastup Lene Kovačević i ekskluzivni koktel.

