Samo jedan detalj otkriva da li ste dama ili "seljanka", evo i koji

U svetu u kojem je vizualni doživljaj često presudan, jedan detalj može učiniti ogromnu razliku u tome kako vas drugi doživljavaju. Možete nositi najskuplju odeću, imati savršeno oblikovanu frizuru i profesionalni make-up, ali ako zanemarite jednu ključnu stvar, sve to može pasti u vodu.

Taj detalj nije skupa torba, ni etiketa na haljini – već vaše ponašanje prema drugima, posebno prema onima od kojih ne očekujete nikakvu korist.

Prava dama se prepoznaje po stavu, a ne po etiketi

Dama nije ona koja nosi markiranu odeću, nego ona koja nosi dostojanstvo. Prava dama ne mora govoriti da je dama – to se vidi u načinu na koji se izražava, kako se odnosi prema ljudima, i šta zrači iz nje.

Nasuprot tome, osoba koja spoljnji izgled koristi da bi prikrila unutarnji nedostatak kulture, samopouzdanja i takta, često se doživljava kao „seljanka“ – bez obzira na društveni status ili prihod.

Koji je to jedan detalj koji sve otkriva?

Način na koji tretirate druge ljude – osobito one koji vam ne mogu uzvratiti uslugu.

To je suštinski test elegancije, odgoja i karaktera. Nije važno kako se ponašate pred kamerama, šefom, partnerom ili prijateljima. Važno je kako razgovarate s konobarom, prodavačicom u prodavnici, čistačicom u zgradi, vozačem autobusa. Tada se vidi ko ste zapravo.

Jer ponašanje prema „nevidljivima“ otkriva najviše. Dama zna da je poštovanje univerzalno, da se ne deli po društvenim slojevima i da niko nije iznad nikoga. "Seljanka" će biti ljubazna samo kad joj to koristi, dok će u drugim situacijama pokazivati svoju nadmoć, kritikovati, vređati ili glumiti da nekoga „ne vidi“.

Reči, ton i govor tela

Dama nikada neće vikati, ponižavati druge ili se obraćati sa visine. Njen ton je miran, staložen i pristojan. Ne koristi prostačke izraze ni tada kada je ljuta. I kad joj nešto ne odgovara, zna to reći s taktom, bez drame.

"Seljanka" će, s druge strane, dizati glas, bacati pogrdne komentare i ponašati se kao da svet postoji da bi služio njoj. Arogancija nikada nije bila znak visoke klase – naprotiv, često je maska za unutrašnju nesigurnost.

Ponašanje u svakodnevnim situacijama

Restoran: Dama će zahvaliti konobaru, gledati ga u oči i ophoditi se s poštovanjem. "Seljanka" će ga ignorisati, naređivati, prigovarati na svaku sitnicu i ponašati se kao da je bolja od njega.

U saobraćaju: Dama zna da nema privilegiju samo zato što vozi skupi automobil. Poštuje pravila i druge učesnike. "Seljanka" trubi, viče i misli da ima prednost svuda gde se pojavi.

Na društvenim mrežama: Dama ne vređa, ne prosipa otrov i ne komentariše tuđe živote s prezirom. "Seljanka" koristi svaku priliku za trač, vređanje i ponižavanje onih koje ni ne poznaje.

U sukobu: Dama zna rešavati sukobe s dostojanstvom. Ne spušta se na nizak nivo. Seljanka se gubi u uvredama i agresiji, jer ne zna drugačije da izradzi svoje nezadovoljstvo.

Što vas zaista čini damom?

Biti dama nije nešto što kupite, niti nešto što vam neko da kao titulu. To je odraz vaših unutarnjih vrednosti. Prava dama ima:

Samopouzdanje bez potrebe za dominacijom

Empatiju bez kalkulacije

Ljubaznost kao stil života, ne kao taktiku

Stav, a ne stavove o drugima

"Seljanka" se često pretvara da je dama, ali se razotkrije u prvoj situaciji kada ne dobije ono što želi. U očima drugih, možda na prvi pogled izgleda glamurozno, ali brzo pokaže da nema manire, takta ni saosećanja. A to su temelji istinske ženstvenosti.

Dama zna svoju vrednost – i drugih ljudi

Ne morate biti iz ugledne porodice, imati savršen pasoš i fakultetsku diplomu da biste bili dama. I ne morate drugima dokazivati da to jeste. Sve što treba jeste da poštujete sebe i druge, da zadržite dostojanstvo kad je najteže i nikada da ne zaboravite da su najjači ljudi oni koji nikad ne gaze druge kako bi sebe podigli.

Jer na kraju dana, ne pamti se brend vaše torbe, nego kako ste se ponašali prema drugima.

Ako želite znati ko je prava dama, ne gledajte etiketu, šminku ili frizuru. Pogledajte kako se ponaša prema ljudima koji joj nisu „bitni“. Taj jedan, mali, ali presudan detalj – poštovanje prema svakome – otkriva sve.

U svetu u kojem se sve vrti oko površine, ponašanje je i dalje najmoćniji pokazatelj klase. I samo taj jedan detalj jasno razdvaja damu od one koja to nikad neće biti – ma koliko se trudila da izgleda kao jedna.

(odmorimozak.com)










