Novo modno poglavlje upravo počinje: Izabrana naslednica Ane Vintur, majka joj je slavna glumica

Naslednica Ane Vintur je Kloi Mal

Početkom leta modni svet ustalasala je vest da je Ana Vintur donela odluku da se povuče sa čela magazina Vogue. Modna ikona, koja će u novembru proslaviti 76. rođendan, obavestila je zaposlene da će potražiti novu osobu za pociju generalnog urednika američkog izdanja prestižnog magazina. Photo by Dia Dipasupil/Getty Images

Uprkos povlačenju iz uredničke fotelje, u koju je prvi put sela 1988. godine, Ana Vintur ostala je globalna glavna direktorka za sadržaj u kompaniji Condé Nast, kao i globalna urednička direktorka magazina Vogue.

Kao osoba koja vodi sadržajni pravac kompanije, ona nadgleda sve brendove širom sveta, uključujući Wired, Vanity Fair, GQ, Architectural Digest, Condé Nast Traveler, Glamour, Bon Appétit, Tatler, World of Interiors i Allure, između ostalih.

Nedeljama su trajala nagađanja ko bi mogao da bude dostojna naslednica, a sada je stigla i zvanična potvrda da je to Kloi Mal.

- Moda i mediji se razvijaju vrtoglavom brzinom i jako sam uzbuđena i zadivljena što sam deo toga. Osećam se neverovatno srećnom što će Ana biti moja mentorka, tu odmah iza ugla – izjavila je Kloi Mal, piše The Guardian.

Očekuje se da će se naredne nedelje Ana i Kloi zajedno pojaviti na Nedelji mode u Njujorku, te da će zajedno nadgledati Met Galu 2026. koju Vintur organizuje od 1995. godine, kao i događaje Vogue World. Photo by Larry Busacca/Getty Images

Kloi Mal bila je urednica sajta Vogue.com i suvoditeljka podkasta The Run-Through with Vogue, a dugogodišnja je insajderka Ane Vintur u časopisu, od 2011. Prati je glas novinarke koju osim mode zanimaju i brojne druge teme. U maju ove godine izveštavala je sa venčanja Loren Sančez i Džefa Bezosa.

Naslednica Ane Vintur rođena je pre 38 godina. Ćerka je čuvene glumice Kendis Bergen, koju naša publika zna po brojnim filmovima i serijama, i francuskog reditelja Luja Mala.

(Photo by Kevin Winter/Getty Images









