Kraljice stila i kraljica Engleske: Modni defile godine, Kejt i Melanija

Modni duel Kejt Midlton i Melanije Tramp

Kejt Midlton i princ Vilijam svečano su, u Vindzoru, dočekali predsednika Amerike Donalda Trampa i njegovu suprugu Melaniju. Njih dvoje borave u trodnevnoj poseti Velikoj Britaniji. Photo by Aaron Chown - WPA Pool/Getty Images

Ovaj susret privukao je veliku pažnju javnosti, kako zbog političke situacije u svetu, tako i zbog činjenice da Kejt i Melanija važe za kraljice stila.

Modni duel odigrao se u Vindzoru, a prisustvovala mu je i kraljica Kamila.

Prrinceza od Velsa, koja je u svakoj prilici besprekorno odevena, opredelila se za kombinaciju u bordo boji. Photo by Aaron Chown - WPA Pool/Getty Images

Prva dama Amerike, jedna od najbolje obučenih žena sveta, pojavila se u crnom komplet u Christian Dior Couture i sa ogromnim šeširom, koji joj je skrivao pogled.

Bračni par Tramp izašao je iz aviona držeći se za ruke, dočekali su ih Kejt Midlton i princ Vilijam pa su se svi zajedno pridružili kralju Čarlsu i kraljici Kamili. Ona je za ovu priliku odabrala plavu haljinu i salonke. Photo by Aaron Chown - WPA Pool/Getty Images

Melanija, Kejt i Kamila, kasnije su proćaskale ispred zamka u Vindzoru da bi se zatim kočijama zaputile u obilazak imanja. Photo by Aaron Chown - WPA Pool/Getty Images

















