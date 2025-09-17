Modni duel Kejt Midlton i Melanije Tramp
Kejt Midlton i princ Vilijam svečano su, u Vindzoru, dočekali predsednika Amerike Donalda Trampa i njegovu suprugu Melaniju. Njih dvoje borave u trodnevnoj poseti Velikoj Britaniji.
Ovaj susret privukao je veliku pažnju javnosti, kako zbog političke situacije u svetu, tako i zbog činjenice da Kejt i Melanija važe za kraljice stila.
Modni duel odigrao se u Vindzoru, a prisustvovala mu je i kraljica Kamila.
Pročitajte Omiljeni parfem Ljubice Karađorđević pravi je izbor za princezu, jedan sastojak nikada ne biste pogodili
Prrinceza od Velsa, koja je u svakoj prilici besprekorno odevena, opredelila se za kombinaciju u bordo boji.
Prva dama Amerike, jedna od najbolje obučenih žena sveta, pojavila se u crnom komplet u Christian Dior Couture i sa ogromnim šeširom, koji joj je skrivao pogled.
Bračni par Tramp izašao je iz aviona držeći se za ruke, dočekali su ih Kejt Midlton i princ Vilijam pa su se svi zajedno pridružili kralju Čarlsu i kraljici Kamili. Ona je za ovu priliku odabrala plavu haljinu i salonke.
Melanija, Kejt i Kamila, kasnije su proćaskale ispred zamka u Vindzoru da bi se zatim kočijama zaputile u obilazak imanja.
Pročitajte još
Kraljice stila i kraljica Engleske: Modni defile godine, Kejt i Melanija
Modni duel Kejt Midlton i Melanije Tramp
17/09/2025Saznajte više
25 godina kasnije haljina Dženifer Aniston opet u centru pažnje
Haljina Dženifer Aniston u stilu 90-ih kao njen zaštitni znak
11/09/2025Saznajte više
Samo jedan detalj otkriva da li ste dama ili "seljanka", evo i koji
Možete nositi najskuplju odeću, imati savršeno oblikovanu frizuru i profesionalni make-up, ali ako zanemarite jednu ključnu stvar, sve to može pasti u vodu. Jedan detalj donosi ogromnu razliku
07/09/2025Saznajte više
Kejt Midlton obožava da nosi boju koja će biti hit ove jeseni, ni maslinasta ni krem
Kejt Midlton obožava boju jeseni 2025. godine, neretko je ceo stajling u jednoj nijansi
06/09/2025Saznajte više
Novo modno poglavlje upravo počinje: Izabrana naslednica Ane Vintur, majka joj je slavna glumica
Naslednica Ane Vintur je Kloi Mal
03/09/2025Saznajte više
10 najlepših haljina na Filmskom festivalu u Veneciji 2025 (FOTO)
Najlepše haljine na Filmskom festivalu u Veneciji 2025. donose "recikliranu visoku modu"
30/08/2025Saznajte više
Komentari (0)