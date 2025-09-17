Home Celebrity News Royalty Fashion Beauty Lifestyle Magazin Horoskop
Home Celebrity News Royalty Fashion Beauty Lifestyle Magazin Horoskop
Home Celebrity News Royalty Fashion Beauty Lifestyle Magazin Horoskop
© 2001-2025, hellomagazine.com
Kraljice stila i kraljica Engleske: Modni defile godine, Kejt i Melanija

Kraljice stila i kraljica Engleske: Modni defile godine, Kejt i Melanija

Autor: | 17/09/2025

0

Modni duel Kejt Midlton i Melanije Tramp

Kejt Midlton i princ Vilijam svečano su, u Vindzoru, dočekali predsednika Amerike Donalda Trampa i njegovu suprugu Melaniju. Njih dvoje borave u trodnevnoj poseti Velikoj Britaniji.

Photo by Aaron Chown - WPA Pool/Getty Images

 

Ovaj susret privukao je veliku pažnju javnosti, kako zbog političke situacije u svetu, tako i zbog činjenice da Kejt i Melanija važe za kraljice stila.

Modni duel odigrao se u Vindzoru, a prisustvovala mu je i kraljica Kamila.

Pročitajte Omiljeni parfem Ljubice Karađorđević pravi je izbor za princezu, jedan sastojak nikada ne biste pogodili

Prrinceza od Velsa, koja je u svakoj prilici besprekorno odevena, opredelila se za kombinaciju u bordo boji.

Photo by Aaron Chown - WPA Pool/Getty Images

 

Prva dama Amerike, jedna od najbolje obučenih žena sveta, pojavila se u crnom komplet u Christian Dior Couture i sa ogromnim šeširom, koji joj je skrivao pogled.

Bračni par Tramp izašao je iz aviona držeći se za ruke, dočekali su ih Kejt Midlton i princ Vilijam pa su se svi zajedno pridružili kralju Čarlsu i kraljici Kamili. Ona je za ovu priliku odabrala plavu haljinu i salonke.

Photo by Aaron Chown - WPA Pool/Getty Images

 

Melanija, Kejt i Kamila, kasnije su proćaskale ispred zamka u Vindzoru da bi se zatim kočijama zaputile u obilazak imanja.

Photo by Aaron Chown - WPA Pool/Getty Images

 

 


 


 

 

Komentari (0)

Loading
svi komentari ostavi komentar +
Eva Čubrović Photo by Aaron Chown - WPA Pool/Getty Images
Tagovi: Kejt Midlton Melanija Tramp modni duel kejt midlton i melanije tramp kraljica kamila modni duel

Pročitajte još

Najnovije vesti