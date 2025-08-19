Svi žele skupocenu ogrlicu En Hatavej, pronašli smo identičnu za mnogo manje para

Dok fanovi širom sveta s nestrpljenjem prate snimanje filma “Đavo nosi Pradu 2,” modna pažnja ponovo je usmerena na En Hatavej i njen besprekorni stil. Lik Endi Saks, koji tumači popularna glumica, pojavljuje se u više fantastičnih kombinacija, ali jedan detalj se izdvaja!

Ogrlica En Hatavej u "Đavo nosi Pradu 2" postala je prava modna opsesija - dijamantska ogrlica koja izaziva divljenje kreacija je brenda Jemma Wynne.

Reč je o Forme Diamond Toggle ogrlici vrednoj 9.030 dolara, dužine 43 cm, izrađenoj od 18-karatnog žutog zlata i ukrašenoj briljantnim dijamantom. Nakit se pravi po narudžbini, a za izradu je potrebno od šest do osam nedelja.

Kada je ova cifra u pitanju, mnogima je to poseban izdatak, ali zato postoji niz prelepih i znatno povoljnijih alternativa koje zadržavaju isti prepoznatljiv T-bar stil.

Boden ima elegantnu T-bar ogrlicu od 49 dolara koja donosi jednostavnost i lako se kombinuje u dnevnim i večernjim prilikama. Ako tražite nešto sa više sjaja, Nordstrom nudi Adina Eden verziju sa dijamantskim detaljem po ceni od 54,40 dolara.

jemmawynne.com

Za one koji ipak žele pravi zlatni komad, Otiumberg nudi T-bar ogrlicu od 9-karatnog zlata sa pavé dijamantima po ceni od 355 dolara.

Macy’s opcija za ljubiteljke povoljnog nakita, njihova Adornia ogrlica sa zlatnim srcem i inicijalom, košta samo 27,50 dolara.

Abbott Lyon nudi personalizovanu T-bar ogrlicu koju možete ukrasiti sopstvenim imenom za 100 dolara, što bi mogao biti savršen poklon sa ličnim pečatom. Frazer Harrison/Staff Getty Images

Za one u potrazi za upečatljivim dizajnom, brend Tilly Sveaas nudi svoje poznate T-bar ogrlice od zlata po ceni od 450 dolara, dok Missoma ima elegantnu Ridge verziju od 146 dolara. Na kraju, za posebne prilike, Astley Clarke T-bar ogrlicu sa medaljonom, sofisticirani komad, prodaje za 375 dolara.

Bez obzira da li sanjate o luksuznom komadu kakav je ogrlica En Hatavej u "Đavo nosi Pradu 2" ili tražite povoljniju verziju koja će oplemeniti vaše kombinacije, T-bar ogrlica je trend koji će obeležiti sezonu.










