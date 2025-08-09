Haljina Amal Kluni oduzima dah: Letnji glamur stigao na jezero Komo

Amal Kluni, svetski poznata advokatkinja za ljudska prava i modna ikona, još jednom je potvrdila svoj besprekoran stil tokom letnje večere na jezeru Komo, gde boravi sa suprugom, glumcem Džordžom Klunijem.

Haljina Amal Kluni u boji fuksije bila je prava senzacija koja je pokrenula komentare širom društvenih mreža. Dimitrios Kambouris/Staff Getty Images

Modna kombinacija za tu priliku bila je pun pogodak: duga toaleta sa drapiranim izrezom, visoko sečenim šlicem i upečatljivim cvetnim detaljem. Uz haljinu boje fuksije, Amali je ponela zlatnu tašnicu, buket cveća u tonu sa haljinom, crne naočare za sunce i zlatne sandale, koje su savršeno zaokružile letnji glamur na mondenskoj destinaciji. Sve to dodatno je istaklo njenu prirodanu gracioznost i ženstvenu energiju, po kojoj je odavno poznata.

Tokom boravka u Italiji, Amal i Džordž Kluni organizuju ekskluzivne događaje za prikupljanje sredstava u okviru svoje Fondacije za pravdu, inicijative koja pruža pravnu pomoć novinrima i osnažuje prava žena širom sveta.

Par dane pre večeri na kojoj je oduševila u haljini boje fuksije, Amal je već viđena u nekoliko glamuroznih izdanja, uključujući srebrnu haljinu sa resama i elegantnu belu toaletu golih ramena. Instagram/@thezoereport

No, haljina Amal Kluni u boji fuksije jasno pokazuje da se ovog leta prelepa brineta ne plaši da eksperimentiše s bojama, a time nastavlja da oduševljava modne kritičare i publiku.

Osim što privlači pažnju stilom, Amal uvek ostaje dosledna sebi: elegantna, odmerena, ali nikada dosadna. Njene modne kombinacije odišu samopouzdanjem, odmerenošću, gracioznošću i klasom.

Podsećamo, Amal i Džordž Kluni ne kriju koliko vole svoj dom na jezeru Komo, vilu Oleandra iz 18. veka, koja im služi kao letnje utočište daleko od očiju javnosti. Profimedia Instagram/@thezoereport

Upravo tamo i organizuju intimna okupljanja sa prijateljima i saradnicima, uz stroga pravila privatnosti zbog svojih blizanaca Aleksandra i Ele.

„Privatnost je sve dragocenija. Zato često organizujemo večere kod kuće, gde sve možemo da kontrolišemo“, izjavila je Amal ranije.

Haljina Amal Kluni u boji fuksije koju je nosila na ovom događaju samo potvrđuje da i u neformalnijem okruženju, supruga holivudske legende ne pravi kompromise kada je reč o stilu. Svaki njen izbor postaje inspiracija; i napredna modna lekcija.









