Svi su želeli da je vide u suknji: Ana Brnabić iznenadila, bravo za hrabrost (foto)

Pantalone Ane Brnabić svi komentarišu

Uvek originalna i stilizovana od glave do pete premijerka Ana Brnabić do sada u javnosti nije viđena u nekoj ležernijoj varijatni. Sako, košulja, pantalone, odelo to je u glavnom bivao njen izbor. Ali ne i kada odluči da u večernjim satima ode na gradski događaj.

Ata Images

Na oduševljenje svih premijerka se na proslavi 26. rođendana dnevnog lista Blic kao i promociji istoimene televizije pojavila u do sada neviđenom izdanju. Jeste obukla sako, košulju i prsluk, ali ovog puta pantalone Ane Brnabić svi su komentarisali. Boško Karanović

Umesto elegantnim pantalonama premijerka je večernji autfit upotpunila trendi džinsom. Uvek popularne i uklopive farmerke Ana je samouvereno nosila i tako pokazala da se može biti prikladno i trendi obučen i bez svečanih haljina i uzanih odela. Boško Karanović