LC Waikiki obeležava desetogodišnjicu poslovanja u Srbiji otvaranjem flagship radnje u Galeriji Beograd

Nakon decenije uspešnog rada i preko milion usluženih zadovoljnih kupaca u Srbiji, LC Waikiki otpočeo je novo poglavlje otvaranjem najveće i najnaprednije flagship radnje u prestižnom tržnom centru Galerija.

Svečano otvaranje proslavljeno je modnom revijom u glavnom holu beogradske Galerije, okupljajući ljubitelje mode, predstavnike medija, influensere i zvezde. Modnom spektaklu prisustvovao je pevač Nenad Knežević Knez, koji je uživao u društvu glumaca Tamare Dragičević, Ivane Dudić, Luke Raco, Matee Milosavljević, Vladimira Nićiforovića i Stefana Pialea.

Na reviju je došla i mlada pevačica Sara Reljić u pratnji Mateje Matijevića. Influenserke Anna Lazarević, Lea Stanković, Ruža Rupić i mnoge druge posmatrale su reviju u društvu bivše manekenke Tamare Paunović i voditeljke Tijane Price. Nakon revije svi prisutni posetili su LC Waikiki flagship radnju. Promo

Nova radnja zauzima 1.334 m2 modernog prostora, omogućavajući kupcima vrhunski doživljaj šopinga. Posetioci imaju pristup najnovijim kolekcijama žene, muškarce i decu, kao i širokoj ponudi obuće i modnih dodataka, prezentovanim u prostoru koji neprimetno integriše moderan dizajn i inovativne digitalne tehnologije.

„Otvaranjem flagship radnje u Galeriji Beograd želimo da ponudimo našim kupcima potpuno novo iskustvo kupovine i da predstavimo stratešku viziju LC Waikiki brenda za budućnost. Otkad smo otvorili prvu radnju u Srbiji 2015. godine ovo tržište postalo je jedno od najbitnijih za nas u regionu. Čast nam je što možemo da proslavimo ovaj korak zajedno sa našim kupcima, potvrđujući našu predanost zajedničkom cilju – da isporučujemo kvalitet, stil i pristupačnu modu još mnogo godina”, izjavio je Kemal Karataš, country manager za Srbiju u LC Waikiki kompaniji. Promo

Decenija rasta

Tokom prethodne decenije LC Waikiki ostvario je značajan rast koji je doživeo svoj vrhunac sa otvaranjem 50. radnje u Srbiji ove godine, etablirajući se tako kao jedan od omiljenih brendova u zemlji. Vođen motom brenda, „svi zaslužuju da se odevaju dobro”, LC Waikiki zadobio je poverenje i odanost miliona kupaca širom planete. Osim na komercijalni uspeh, LC Waikiki naročito je ponosan na to što upošljava 900 lokalnih radnika. Nova flagship radnja epitom je uspeha brenda i reflektuje njegovu dugoročnu viziju. Promo

Dugoročna vizija

Sa preko 1.200 radnji u 59 zemalja LC Waikiki nastavlja da ostvaruje svoju globalnu misiju: učiniti modu pristupačnom svima. Otvaranje radnje u Galeriji Beograd predstavlja ključni korak u dugoročnoj viziji brenda za deceniju pred nama, viziji koja podrazumeva dalji rast. Promo

O LC Waikikiju

Osnovan 1988, LC Waikiki trenutno je prisutan u 59 zemalja širom sveta, sa preko 1.200 radnji. Vođen motom „svi zaslužuju da se odevaju dobro”, brend inspiriše milione kupaca širom sveta kvalitetom, stilom i pristupačnošću.

Lc Waikiki









