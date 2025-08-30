Pogledajte 10 najlepših haljina na Filmskom festivalu u Veneciji 2025 (FOTO)

Najlepše haljine na Filmskom festivalu u Veneciji 2025. donose sofisticiranost, "recikliranu visoku modu" i lični odraz autentičnosti.

Filmski festival u Veneciji po 82. put je najveća pozornica filma ali i prekrasnih dizajniranih toaleta! Crveni tepih na Lidu do 6. septembra biće mesto za promociju filmova ali i modna pista na otvorenom – prilika za glumice i poznate ličnosti da pokažu svoj jedinstveni stil i ostave snažan utisak. Izdvojili smo najlepše haljine koje su do sada obeležile ovaj glamurozni događaj. Andreas Rentz/Getty Images

Kejt Blanšet prošetala je u svojoj već legendarnoj crnoj haljini Armani Privé, koju je prvi put nosila na dodeli SAG nagrada 2022. godine. Tri godine kasnije, ista kreacija, s dubokim dekolteom, draguljima i džepovima, izgleda podjednako moćno. Kejt još jednom pokazuje da moda može biti održiva i da "reciklirana moda" ni na crvenom tepihu nije promašaj.

Vittorio Zunino Celotto/Getty Images

Tilda Svinton, sinonim za modnu avangardu, oduševila je u Chanel kombinaciji - beloj košulji i dugoj crnoj suknji, sa mašnama na rukavima koje su dale klasičnoj silueti savremen i razigran ton. U svakom njenom pojavljivanju jasno se vidi suverena kontrola nad ličnim stilom.

Ema Stoun je ove godine iznenadila tiho elegantnim izdanjem. U pitanju je srebrna haljina Louis Vuitton sa balon-rubom i šljokicama, a donela je savršeni balans sofisticiranosti i holivudskog sjaja. Ema Stoun se na crvenom tepihu pojavila zajedno sa Džesijem Plemonsom, povodom promocije filma „Bugonija“ reditelja Jorgosa Lantimosa, poznatog po ostvarenju „Jadna stvorenja“. Vittorio Zunino Celotto/Getty Images

Ališa Silverston donela je dašak klasične elegancije u beloj lepršavoj haljini sa šalom preko ramena i bogatom šifon suknjom. Minimalistički, ali efektan izgled dokazao je da nežne siluete i dalje ostavljau snažan modni utisak.

Theo Wargo/Getty Images

Hajdi Klum i njena ćerka Leni sinhronizovano su zasijale u korset haljinama brenda Intimissimi. Njihovo pojavljivanje unelo je notu porodičnog glamura, koji je bio i top tema među prisutnima. Pascal Le Segretain / Staff Getty Images

Amal Kluni, prava kraljica Filmskog festivala u Veneciji 2025, zablistala je 28. avgusta na crvenom tepihu na premijeri filma „Jay Kelly“, u haljini visokog-kraćeg kroja dostojnoj kraljevskog stila. Poznata po tome što sama bira svoje stajlinge i često koristi vintage komade, Amal ni ovog puta nije odstupila od tog principa. Za ovu priliku pronašla je haljinu Jean-Louis Scherrer iz jesenje kolekcije 1995. godine.

Zlatne štikle Aquazzura i odgovarajuća tašnica oštro su kontrastirale fuksija haljini, dok su duge dijamantske minđuše Harry Winston dodale završni sjaj. Iako haljina ima prizvuk "retro mode" u poređenju s njenim uobičajenim izdanjima, Amal ostaje dosledna svom prefinjenom stilu i prepoznatljivoj, raskošnoj frizuri.

Aldara Zarraoa/Staff Getty Image

U znaku promena u svetu mode, Džulija Roberts i njena stilistkinja Elizabet Stjuart poverile su izbor haljine novom kreativnom direktoru Versacea, Dariju Vitaleu, koji je ovom prilikom predstavio jedan od svojih prvih izdanja na crvenom tepihu.

Haljina sa dezenom harlekin dijamanata koji se spiralno uvijaju oko tela nije slučajan izbor jer reč je o renesansnim pločicama i arhitekturi po kojoj je Venecija prepoznatljiva. Džulija se ovom haljinom ne samo modno istakla, već i simbolično podržala novu eru modnog brenda. Pascal Le Segretain / Staff Getty Images

Naomi Vots je još jednom pokazala svoju sklonost ka bezvremenoj eleganciji, pojavivši se na crvenom tepihu Filmskog festivala u Veneciji 2025. u prefinjenoj haljini modne kuće Valentino.

Njen izbor odiše minimalizmom i klasom, kroj jednostavan, ali efektan, sa suptilnim detaljima koji naglašavaju njenu siluetu. Ovaj stajling potvrđuje da glumica zna kako da zablista bez preterivanja - tiho i sigurno. Theo Wargo/Staff Getty Images

Fernanda Tores pojavila se u sofisticiranoj haljini modne kuće Armani Privé, birajući klasičnu siluetu sa modernim detaljima.

Njen izgled spojio je eleganciju i samopouzdanje, potvrđujući zašto se smatra jednom od najbolje stilizovanih dama ovogodišnjeg Venecijanskog festivala.

Pascal Le Segretain / Staff Getty Images

Monika Barbaro već mesecima ostaje verna Dioru; nosila je sve, od vatreno crvene haljine na dodeli SAG nagrada 2025. godine, do nežne, princeza-style roze kreacije na dodeli Oskara.

Na premijeri filma „Posle pada“ 29. avgusta, na Filmskom festivalu u Veneciji, pojavila se u plisiranoj haljini sa visokim okovratnikom, kojom je pokazala koliko je Dior svestran. Njen izbor možda je i nagoveštaj onoga što nas čeka na debiju Džonatana Andersona, kao novog kreativnog direktora kolekcija za žene sledećeg meseca. Andreas Rentz/Staff Getty Images

Najlepše haljine na Filmskom festivalu u Veneciji 2025. nose potpis ličnog izraza i smelosti, s porukom da kvalitet nije nešto što se zaboravlja.









