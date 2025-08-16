Dugo smo je čekal, i Tanja Vojtehovski se vratila u stilu! Na fotografijama objavljenim ovog leta, nekadašnja televizijska zvezda pokazuje savršenu formu u bikiniju na jedno rame, sa širokim teget-belim prugama i prepoznatljivim plavim naočarima. Povukla se iz novinarstva, posvetila se NLP‑u i pokrenula sopstveni institut — a izgledom u šestoj deceniji očarava fanove širom regiona.
Danas, na pragu šeste decenije, izgleda bolje nego ikad. Iako je dugo nismo videli pred objektivom, fotografije sa plaže koje je objavila na svom Instagramu svedoče da je u odličnoj formi.
Nekadašnja voditeljka objavila je niz fotografija gde možemo videti kako Tanja Vojtehovski u kupaćem izgleda ovog leta, a komplimenti na račun savršenog izgleda ne prestaju da se nižu.
Ovog leta omiljeni letnji komad joj je bikini sa širokim teget belim prugama na jedno rame uz koji je uklopila zanimljive i neobične naočare sa plavim staklima.
Osim zanimljivih kupaćih kostima, Tanja je pokazala i savršenu figuru u šestoj deceniji života. Tome je, na prvom mestu, doprinela promena režima ishrane.
– Rapidno se smanjio spisak namirnica koje konzumiram.
Pre svega, izbacila sam šećer i brašno. I dalje ne mogu da se načudim kako, imajući u vidu šta jedemo, svi nemamo po tri tone – rekla je Tanja u razgovoru za HELLO!, ali i priznala da u kući nema vagu.
– Ne zanima me koliko kilograma imam, već kako se osećam. Doduše, moram priznati da sam u tri navrata kupovala farmerke jer su mi bile potrebne manje, manje i manje.
