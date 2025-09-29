Home Celebrity News Royalty Fashion Beauty Lifestyle Magazin Horoskop
Horoskop za 29. septembar: Vodolija zaljubljena, Blizanac uviđa da posao nije sve, kritike šefa kreću od ranog jutra

Autor: | 29/09/2025

Horoskop za 29. septembar 2025. godine

Ovan

Ljubav: 
Delujete uznemireno, ali za razliku od Vas, partner tačno zna šta želi ili oseća. Stoga, ne dozvoljava promenu zajedničkih planova.
Posao:
Propuštenu priliku ne treba posmatrati kao veliki gubitak, već kao dobar podsticaj za buduće poslovno-finansijske planove.
Zdravlje:
Planirajte omiljenu zabavu, kao podsticaj za dobro raspoloženje.

Bik

Ljubav: 
Sve više počinje da Vam smeta nečije prisustvo ili ponašanje. Volite da gospodarite situacijom, ali to nećete uspeti.
Posao:
Zbunjuju Vas odgovori koje dobijate od saradnika, jer svako ima svoju verziju priče ili lične interese.
Zdravlje:
Izbegavajte stresne i naporne situacije.

Blizanci

Ljubav: 

Obratite se bliskoj osobi za utehu i emotivno razumevanje. Neko ima dobru ideju i iskreno brine o Vašem raspoloženju.
Posao:
Ulažete ogromnu energiju u posao kojim se bavite, ali na kraju dobijate samo delimične rezultate.
Zdravlje:
Nema potrebe da dramatično doživljavate nove događaje, opustite se.

Rak

Ljubav: 
Nema razloga da sumnjate u svoja osećanja ili reči koje izgovora voljena osoba. Delujete isuviše strogo.
Posao:
Neko Vam nameće različite obaveze. Izbegavajte javnu raspravu i situacije koje Vas dodatno zamaraju.
Zdravlje:
Prijaće Vam dijetalna ili vitaminska ishrana.

Lav

Ljubav: 
Pokušavate da odložite susret sa jednom osobom, ali to je samo privremeno rešenje. Suočavanje sa istinom donosi olakšanje.
Posao:
Potrudite se da Vaši saradnici prihvate realna objašnjenja i okolnosti koje utiču na zajednički uspeh.
Zdravlje:
Sačuvajte samopouzdanje, prijaće Vam kreativan odmor.

Devica

Ljubav: 

Nema potrebe da iskušavate nečije strpljenje ili emotivnu naklonost. Nemojte smišljati nove »ljubavne rebuse«.
Posao:
Dobro ste raspoloženi i verujete da postoji zaobilazan način na koji možete da ostvarite ono što drugi ne mogu.
Zdravlje:
Iskreni razgovor sa bliskom osobom donosi psihološko olakšanje.

Vaga

Ljubav: 
Psihološka faza kroz koju prolazite ima pozitivan uticaj na Vaš ljubavni život. Svet oko sebe posmatrate drugačijim očima i sa više optimizma.
Posao:
U većini situacija umete da prilagodite osnovne kriterijume prema svojim interesima i da se izborite za bolje uslove.
Zdravlje:
Posvetite pažnju nekim vedrim i zabavnim sadržajima, opustite se.

Škorpija

Ljubav:
Planirajte neku omiljenu zabavu ili novi susret. Neko Vas podstiče na dobro raspoloženje i na emotivnu inicijativu.
Posao:
Novi događaji na poslovnoj sceni zahtevaju blic procenu i brzo prilagođavanje. Opterećeni ste različitim obavezama i faktorom neizvesnosti.
Zdravlje:
Potrudite se da ulepšate svoje raspoloženje.

Strelac

Ljubav:

Susret sa jednom osobom deluje zamorno, stoga tražite različite izgovore u pokušaju da izbegnete nečije društvo.
Posao:
Morate imati jasnu predstavu o pravim vrednostima koje prolaze zapaženo u poslovnim krugovima.
Zdravlje:
Ukoliko osećate psihološku tenziju, večernje sate posvetite nekoj omiljenoj temi i relaksaciji.

Jarac

Ljubav:
Ponekad treba isključiti razum, postoje stvari koje ne možete objašnjavati na osnovu logičkih pravila. Neka Vaša osećanja »progovore«.
Posao:
Pogađa Vas nečije ponašanje ili nepravda pri poslovnoj saradnji. Važno je da se stvari završavaju na dobar način.
Zdravlje:
Nemojte sputavati osećanja ili emotivne želje, opustite se.

Vodolija

Ljubav:
U društvu voljene osobe nemojte dozvoliti da Vam nedostaje maštovitost ili ljubavna inspiracija, kao dobar podsticaj.
Posao:
Neko u Vama podstiče kreativnu radoznalošt i želju za novim saznanjem. Obratite pažnju na korisne informacije.
Zdravlje:
Učinite nešto u prilog lepšem izgledu i dobrom raspoloženju.

Ribe

Ljubav:

Bolje je da svoje misli usmerite ka voljenoj osobi, nego da se isuviše zanosite posmatranjem različitih osoba sa strane.
Posao:
Polazite od pogrešnih informacija. Morate imati više hrabrosti i samopouzdanja da zavedete nova pravila u odnosu sa saradnicima.
Zdravlje:
Obratite pažnju na zdraviji i uredniji način života.

