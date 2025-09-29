Horoskop za 29. septembar: Vodolija zaljubljena, Blizanac uviđa da posao nije sve, kritike šefa kreću od ranog jutra

Horoskop za 29. septembar 2025. godine

Ovan

Ljubav:

Delujete uznemireno, ali za razliku od Vas, partner tačno zna šta želi ili oseća. Stoga, ne dozvoljava promenu zajedničkih planova.

Posao:

Propuštenu priliku ne treba posmatrati kao veliki gubitak, već kao dobar podsticaj za buduće poslovno-finansijske planove.

Zdravlje:

Planirajte omiljenu zabavu, kao podsticaj za dobro raspoloženje.

Bik

Ljubav:

Sve više počinje da Vam smeta nečije prisustvo ili ponašanje. Volite da gospodarite situacijom, ali to nećete uspeti.

Posao:

Zbunjuju Vas odgovori koje dobijate od saradnika, jer svako ima svoju verziju priče ili lične interese.

Zdravlje:

Izbegavajte stresne i naporne situacije.

Blizanci

Rak

Ljubav:

Obratite se bliskoj osobi za utehu i emotivno razumevanje. Neko ima dobru ideju i iskreno brine o Vašem raspoloženju.

Posao:

Ulažete ogromnu energiju u posao kojim se bavite, ali na kraju dobijate samo delimične rezultate.

Zdravlje:

Nema potrebe da dramatično doživljavate nove događaje, opustite se.

Ljubav:

Nema razloga da sumnjate u svoja osećanja ili reči koje izgovora voljena osoba. Delujete isuviše strogo.

Posao:

Neko Vam nameće različite obaveze. Izbegavajte javnu raspravu i situacije koje Vas dodatno zamaraju.

Zdravlje:

Prijaće Vam dijetalna ili vitaminska ishrana.

Horoskop za 29. septembar 2025. godine za preostale znake pogledajte u nastavku

Lav

Ljubav:

Pokušavate da odložite susret sa jednom osobom, ali to je samo privremeno rešenje. Suočavanje sa istinom donosi olakšanje.

Posao:

Potrudite se da Vaši saradnici prihvate realna objašnjenja i okolnosti koje utiču na zajednički uspeh.

Zdravlje:

Sačuvajte samopouzdanje, prijaće Vam kreativan odmor.

Devica

Vaga

Ljubav:

Nema potrebe da iskušavate nečije strpljenje ili emotivnu naklonost. Nemojte smišljati nove »ljubavne rebuse«.

Posao:

Dobro ste raspoloženi i verujete da postoji zaobilazan način na koji možete da ostvarite ono što drugi ne mogu.

Zdravlje:

Iskreni razgovor sa bliskom osobom donosi psihološko olakšanje.

Ljubav:

Psihološka faza kroz koju prolazite ima pozitivan uticaj na Vaš ljubavni život. Svet oko sebe posmatrate drugačijim očima i sa više optimizma.

Posao:

U većini situacija umete da prilagodite osnovne kriterijume prema svojim interesima i da se izborite za bolje uslove.

Zdravlje:

Posvetite pažnju nekim vedrim i zabavnim sadržajima, opustite se.

Škorpija

Ljubav:

Planirajte neku omiljenu zabavu ili novi susret. Neko Vas podstiče na dobro raspoloženje i na emotivnu inicijativu.

Posao:

Novi događaji na poslovnoj sceni zahtevaju blic procenu i brzo prilagođavanje. Opterećeni ste različitim obavezama i faktorom neizvesnosti.

Zdravlje:

Potrudite se da ulepšate svoje raspoloženje.

Horoskop za 29. septebmar 2026. godine za preostale znake pogledajte u nastavku

Strelac

Jarac

Ljubav:

Susret sa jednom osobom deluje zamorno, stoga tražite različite izgovore u pokušaju da izbegnete nečije društvo.

Posao:

Morate imati jasnu predstavu o pravim vrednostima koje prolaze zapaženo u poslovnim krugovima.

Zdravlje:

Ukoliko osećate psihološku tenziju, večernje sate posvetite nekoj omiljenoj temi i relaksaciji.

Ljubav:

Ponekad treba isključiti razum, postoje stvari koje ne možete objašnjavati na osnovu logičkih pravila. Neka Vaša osećanja »progovore«.

Posao:

Pogađa Vas nečije ponašanje ili nepravda pri poslovnoj saradnji. Važno je da se stvari završavaju na dobar način.

Zdravlje:

Nemojte sputavati osećanja ili emotivne želje, opustite se.

Vodolija

Ljubav:

U društvu voljene osobe nemojte dozvoliti da Vam nedostaje maštovitost ili ljubavna inspiracija, kao dobar podsticaj.

Posao:

Neko u Vama podstiče kreativnu radoznalošt i želju za novim saznanjem. Obratite pažnju na korisne informacije.

Zdravlje:

Učinite nešto u prilog lepšem izgledu i dobrom raspoloženju.

Ribe

Horoskop za 29. septembar. 2025. godine preuzet sa sajta Astrolook











Ljubav:

Bolje je da svoje misli usmerite ka voljenoj osobi, nego da se isuviše zanosite posmatranjem različitih osoba sa strane.

Posao:

Polazite od pogrešnih informacija. Morate imati više hrabrosti i samopouzdanja da zavedete nova pravila u odnosu sa saradnicima.

Zdravlje:

Obratite pažnju na zdraviji i uredniji način života.