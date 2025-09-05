Horoskop za 5. septembar: Vaga mora da donese odluku, Jarac i Riba pakuju kofere

Horoskop za 5. septembar 2025. godine

Ovan

Ljubav:

Počinje da Vam smeta nečije prisustvo ili provokativno ponašanje. Volite da gospodarite kompletnom situacijom u emotivnom odnosu.

Posao:

Ponekad je teško prepoznati tim koji pobeđuje i stranu koja gubi. Zbunjuju Vas odgovori koje dobijate od saradnika, jer svako ima svoju verziju priče.

Zdravlje:

Izbegavajte stresne i naporne situacije.

Bik



Ljubav:

Suviše brinete bez razloga, partner trenutno ne želi da Vam poverava misli ili ono što oseća. Budite strpljivi.

Posao:

Bez obzira na Vašu snalažljivost u poslovnim susretima, postoje stvari koje se ne uklapaju u Vašu početnu procenu.

Zdravlje:

Prijaće Vam više sati dobrog sna, obratite pažnju na snove.

Blizanci

Ljubav:



Rak

Postoje određene situacije koje treba izbegavati, jer emotivno rivalstvo uvek ostavlja i različite posledice.Posao:Ne dopada Vam se nečija uloga ili ponašanje u poslovnim pregovorima. Ipak, budite mudri i uzdržani pred saradnicima.Zdravlje:Primenite neku od tehnika psihološkog opuštanja.



Ljubav:

Ponekad treba rizikovati, posebno ako Vas na to inspiriše bliska osoba. Oslonite se na osećanja.

Posao:

Umete da ostavite ozbiljan utisak na okolinu i da organizujete saradnike na akciju. Zato, bez kolebanja.

Zdravlje:

Važno je da uskladite želje i mogućnosti.

Lav

Ljubav:

U dijalogu sa voljenom osobom imate dobru procenu, stalo Vam je da predstavite svoje mišljenje u različitim situacijama.

Posao:

Potrebne su Vam pouzdane informacije koje obećavaju uspešnu saradnju na raznim nivoima ili novi poslovni dobitak.

Zdravlje:

Izbegavajte obaveze koje Vas dodatno zamaraju.



Devica

Ljubav:



Vaga

Planirajate susret ili neku atraktivnu zabavu u dvoje. Ako ne pokušate, pokajaćete se.Posao:Vaša okolina deluje pozitivno i neko velikodušno ispunjava zahteve koje postavljate.Zdravlje:Važno je da sačuvate dobro raspoloženje.

Ljubav:

Priželjkujete više emotivne pažnje i ustupaka nego što je moguće, stoga Vaš partner deluje uznemireno i mrzovoljno.

Posao:

Dogovor sa jednom osobom Vas obavezuje na strogu diskreciju. Važno je da izvučete dobru pouku o poslovnom ponašanju.

Zdravlje:

Izbegavajte neumerenost, opustite se nakon napornih situacija.

Škorpija



Ljubav:

U susretu sa voljenom osobom sve može da se promeni na jednostavan način, pokažite dobru volju i spremnost na prilagođavanje.

Posao:

Neko Vas dovodi u nezahvalnu situaciju i počinje da Vas iritira svojim ponašanjem. Potrudite se da ostvarite svoje namere.

Zdravlje:

Važno je da sačuvate prisebnost duha.



Strelac

Ljubav:



Jarac

Ponekad treba isključiti razum, postoje stvari koje ne možete objašnjavati na osnovu logičkih pravila. Neka Vaša osećanja »progovore«.Posao:Pogađa Vas nečije ponašanje ili nepravda pri poslovnoj saradnji. Važno je da se stvari završavaju na dobar način.Zdravlje:Nemojte sputavati osećanja ili emotivne želje, opustite se.

Ljubav:

Nema potrebe da preuveličavate svoje želje i interesovanja u susretu sa voljenom osobom. Partner ne reaguje na Vašu priču.

Posao:

Lakomislenost ili pomisao da se nalazite ispred drugih, predstavlja klasičan primer preteranog samoljublja.

Zdravlje:

Izbegavajte konfliktne i stresne situacije.

Vodolija

Ljubav:

Postavljate suvišna pitanja bliskoj osobi i na takav način indirektno podstičete novu sumnju. Nema razloga za zabrinutost.

Posao:

Nalazite se u dobroj prilici da povlačite paralelne poteze, stoga budite promišljeni pri izboru novih poslovnih tema ili ciljeva.

Zdravlje:

Obratite pažnju na svoje zdravstvene mogućnosti.

Ribe

Ljubav:



Horoskop za 5. septembar 2025. godine preuzet sa sajta Astrolook











Stana Luković Photo by Artem Kniaz on Unsplash

Voljena osoba indirektno pokušava da utiče na Vašu odluku, nema razloga da sumnjate u nečije iskrene namere.Posao:Učinite sve što je potrebno da opravdate svoju ulogu u poslovnoj saradnji, pokažite dodatnu meru odgovornosti.Zdravlje:Dozvolite nekom da Vas oraspoloži, opustite se.