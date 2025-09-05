Home Celebrity News Royalty Fashion Beauty Lifestyle Magazin Horoskop
Horoskop za 5. septembar: Vaga mora da donese odluku, Jarac i Riba pakuju kofere

Horoskop za 5. septembar: Vaga mora da donese odluku, Jarac i Riba pakuju kofere

Autor: | 05/09/2025

Horoskop za 5. septembar 2025. godine

Ovan

Ljubav: 
Počinje da Vam smeta nečije prisustvo ili provokativno ponašanje. Volite da gospodarite kompletnom situacijom u emotivnom odnosu.
Posao:
Ponekad je teško prepoznati tim koji pobeđuje i stranu koja gubi. Zbunjuju Vas odgovori koje dobijate od saradnika, jer svako ima svoju verziju priče.
Zdravlje:
Izbegavajte stresne i naporne situacije.

Bik


Ljubav: 
Suviše brinete bez razloga, partner trenutno ne želi da Vam poverava misli ili ono što oseća. Budite strpljivi.
Posao:
Bez obzira na Vašu snalažljivost u poslovnim susretima, postoje stvari koje se ne uklapaju u Vašu početnu procenu.
Zdravlje:
Prijaće Vam više sati dobrog sna, obratite pažnju na snove.

Blizanci

Ljubav: 

Postoje određene situacije koje treba izbegavati, jer emotivno rivalstvo uvek ostavlja i različite posledice.
Posao:
Ne dopada Vam se nečija uloga ili ponašanje u poslovnim pregovorima. Ipak, budite mudri i uzdržani pred saradnicima.
Zdravlje:
Primenite neku od tehnika psihološkog opuštanja.

Rak


Ljubav: 
Ponekad treba rizikovati, posebno ako Vas na to inspiriše bliska osoba. Oslonite se na osećanja.
Posao:
Umete da ostavite ozbiljan utisak na okolinu i da organizujete saradnike na akciju. Zato, bez kolebanja.
Zdravlje:
Važno je da uskladite želje i mogućnosti.

Lav

Ljubav: 
U dijalogu sa voljenom osobom imate dobru procenu, stalo Vam je da predstavite svoje mišljenje u različitim situacijama.
Posao:
Potrebne su Vam pouzdane informacije koje obećavaju uspešnu saradnju na raznim nivoima ili novi poslovni dobitak.
Zdravlje:
Izbegavajte obaveze koje Vas dodatno zamaraju.
 

Devica

Ljubav: 

Planirajate susret ili neku atraktivnu zabavu u dvoje. Ako ne pokušate, pokajaćete se.
Posao:
Vaša okolina deluje pozitivno i neko velikodušno ispunjava zahteve koje postavljate.
Zdravlje:
Važno je da sačuvate dobro raspoloženje.

Vaga

Ljubav: 
Priželjkujete više emotivne pažnje i ustupaka nego što je moguće, stoga Vaš partner deluje uznemireno i mrzovoljno.
Posao:
Dogovor sa jednom osobom Vas obavezuje na strogu diskreciju. Važno je da izvučete dobru pouku o poslovnom ponašanju.
Zdravlje:
Izbegavajte neumerenost, opustite se nakon napornih situacija.

Škorpija


Ljubav: 
U susretu sa voljenom osobom sve može da se promeni na jednostavan način, pokažite dobru volju i spremnost na prilagođavanje.
Posao:
Neko Vas dovodi u nezahvalnu situaciju i počinje da Vas iritira svojim ponašanjem. Potrudite se da ostvarite svoje namere.
Zdravlje:
Važno je da sačuvate prisebnost duha.
 

Strelac

Ljubav: 

Ponekad treba isključiti razum, postoje stvari koje ne možete objašnjavati na osnovu logičkih pravila. Neka Vaša osećanja »progovore«.
Posao:
Pogađa Vas nečije ponašanje ili nepravda pri poslovnoj saradnji. Važno je da se stvari završavaju na dobar način.
Zdravlje:
Nemojte sputavati osećanja ili emotivne želje, opustite se.

Jarac

Ljubav: 
Nema potrebe da preuveličavate svoje želje i interesovanja u susretu sa voljenom osobom. Partner ne reaguje na Vašu priču.
Posao:
Lakomislenost ili pomisao da se nalazite ispred drugih, predstavlja klasičan primer preteranog samoljublja.
Zdravlje:
Izbegavajte konfliktne i stresne situacije.

Vodolija

Ljubav: 
Postavljate suvišna pitanja bliskoj osobi i na takav način indirektno podstičete novu sumnju. Nema razloga za zabrinutost.
Posao:
Nalazite se u dobroj prilici da povlačite paralelne poteze, stoga budite promišljeni pri izboru novih poslovnih tema ili ciljeva.
Zdravlje:
Obratite pažnju na svoje zdravstvene mogućnosti.

Ribe

Ljubav: 

Voljena osoba indirektno pokušava da utiče na Vašu odluku, nema razloga da sumnjate u nečije iskrene namere.
Posao:
Učinite sve što je potrebno da opravdate svoju ulogu u poslovnoj saradnji, pokažite dodatnu meru odgovornosti.
Zdravlje:
Dozvolite nekom da Vas oraspoloži, opustite se.

Horoskop za 5. septembar 2025. godine preuzet sa sajta Astrolook

Photo by Artem Kniaz on Unsplash

