Horoskop za 5. septembar: Vaga mora da donese odluku, Jarac i Riba pakuju kofere

Horoskop za 5. septembar 2025. godine
Ovan
Ljubav:
Počinje da Vam smeta nečije prisustvo ili provokativno ponašanje. Volite da gospodarite kompletnom situacijom u emotivnom odnosu.
Posao:
Ponekad je teško prepoznati tim koji pobeđuje i stranu koja gubi. Zbunjuju Vas odgovori koje dobijate od saradnika, jer svako ima svoju verziju priče.
Zdravlje:
Izbegavajte stresne i naporne situacije.
Bik
Ljubav:
Suviše brinete bez razloga, partner trenutno ne želi da Vam poverava misli ili ono što oseća. Budite strpljivi.
Posao:
Bez obzira na Vašu snalažljivost u poslovnim susretima, postoje stvari koje se ne uklapaju u Vašu početnu procenu.
Zdravlje:
Prijaće Vam više sati dobrog sna, obratite pažnju na snove.
Blizanci
Ljubav:
Posao:
Ne dopada Vam se nečija uloga ili ponašanje u poslovnim pregovorima. Ipak, budite mudri i uzdržani pred saradnicima.
Zdravlje:
Primenite neku od tehnika psihološkog opuštanja.
Rak
Ljubav:
Ponekad treba rizikovati, posebno ako Vas na to inspiriše bliska osoba. Oslonite se na osećanja.
Posao:
Umete da ostavite ozbiljan utisak na okolinu i da organizujete saradnike na akciju. Zato, bez kolebanja.
Zdravlje:
Važno je da uskladite želje i mogućnosti.
Lav
Ljubav:
U dijalogu sa voljenom osobom imate dobru procenu, stalo Vam je da predstavite svoje mišljenje u različitim situacijama.
Posao:
Potrebne su Vam pouzdane informacije koje obećavaju uspešnu saradnju na raznim nivoima ili novi poslovni dobitak.
Zdravlje:
Izbegavajte obaveze koje Vas dodatno zamaraju.
Devica
Ljubav:
Posao:
Vaša okolina deluje pozitivno i neko velikodušno ispunjava zahteve koje postavljate.
Zdravlje:
Važno je da sačuvate dobro raspoloženje.
Vaga
Ljubav:
Priželjkujete više emotivne pažnje i ustupaka nego što je moguće, stoga Vaš partner deluje uznemireno i mrzovoljno.
Posao:
Dogovor sa jednom osobom Vas obavezuje na strogu diskreciju. Važno je da izvučete dobru pouku o poslovnom ponašanju.
Zdravlje:
Izbegavajte neumerenost, opustite se nakon napornih situacija.
Škorpija
Ljubav:
U susretu sa voljenom osobom sve može da se promeni na jednostavan način, pokažite dobru volju i spremnost na prilagođavanje.
Posao:
Neko Vas dovodi u nezahvalnu situaciju i počinje da Vas iritira svojim ponašanjem. Potrudite se da ostvarite svoje namere.
Zdravlje:
Važno je da sačuvate prisebnost duha.
Strelac
Ljubav:
Posao:
Pogađa Vas nečije ponašanje ili nepravda pri poslovnoj saradnji. Važno je da se stvari završavaju na dobar način.
Zdravlje:
Nemojte sputavati osećanja ili emotivne želje, opustite se.
Jarac
Ljubav:
Nema potrebe da preuveličavate svoje želje i interesovanja u susretu sa voljenom osobom. Partner ne reaguje na Vašu priču.
Posao:
Lakomislenost ili pomisao da se nalazite ispred drugih, predstavlja klasičan primer preteranog samoljublja.
Zdravlje:
Izbegavajte konfliktne i stresne situacije.
Vodolija
Ljubav:
Postavljate suvišna pitanja bliskoj osobi i na takav način indirektno podstičete novu sumnju. Nema razloga za zabrinutost.
Posao:
Nalazite se u dobroj prilici da povlačite paralelne poteze, stoga budite promišljeni pri izboru novih poslovnih tema ili ciljeva.
Zdravlje:
Obratite pažnju na svoje zdravstvene mogućnosti.
Ribe
Ljubav:
Posao:
Učinite sve što je potrebno da opravdate svoju ulogu u poslovnoj saradnji, pokažite dodatnu meru odgovornosti.
Zdravlje:
Dozvolite nekom da Vas oraspoloži, opustite se.
