Petak 13. NIJE baksuzan za ova 4 znaka, očekuje ih pravi procvat

Petak 13, mnogima sinonim za lošu sreću, strepnju i neobjašnjive pehove. Ipak, astrolozi tvrde da ovaj datum ne nosi loš uticaj.

Naprotiv, kada se planetarni položaji pravilno poklope, petak 13. može postati dan izuzetnih preokreta, prilika i čak dugoočekivanog olakšanja. Ovaj petak, 13. jun 2025, donosi upravo to: sreću koja prevazilazi očekivanja. Photo by Vera Arsic from Pexels

Ali samo za četiri horoskopska znaka, ostali ne mogu očekivati naklonost zvezda. Srećnicima za danas predviđa ne samo prolazna sreća, već i uvod u pozitivne promene koje mogu trajati.

Bik

Za pripadnike znaka Bika, petak 13. dolazi kao potvrda da se strpljenje isplati. Finansijska olakšanja su moguća – vraćen dug, dobitak ili povoljna kupovina koja će vas iznenaditi. Takođe, unutrašnji poriv za promenom ili akcijom biće izuzetno snažan, a intuicija nepogrešiva. Dan je povoljan i za početak novog profesionalnog izbora ili prijatno iznenađenje u krugu porodice.

Rak

Za Rakove ovaj dan donosi balans i emotivno otvaranje. Neko iz prošlosti može vas kontaktirati, a taj razgovor može izbrisati dugogodišnje tenzije. Slobodnima se smeši sudbinski susret. Svesna povezanost s ljudima oko vas postaće izraženija, a otvorenost srca može doneti upravo ono što vam je nedostajalo.

Devica

Device će na petak 13. doživeti energetski skok. Fokus, sigurnost i potreba za postignućem biće na visokom nivou. Idealno je vreme za rešavanje važnih zadataka, donošenje odluka i pokretanje novih inicijativa. Posebno će biti nagrađeni oni koji se bave komunikacijom, organizacijom ili kreativnim radom. Moguća je i neočekivana pohvala ili priznanje.

Jarac

Jarčevima petak 13. donosi konkretne šanse za razrešavanje starih problema i donošenje odluka koje su dugo bile “na čekanju”. Promene na profesionalnom i porodičnom planu sada postaju izvesne. Iako po prirodi oprezni, ovoga puta se savetuje: izađite iz zone komfora. Tamo vas čeka upravo ono što vam je bilo najpotrebnije – novi početak. Moguće je i prijatno iznenađenje od osobe s kojom niste bili u kontaktu. shutterstock/stockfour

Petak 13. ne mora biti razlog za zabrinutost. Za ova četiri znaka biće dokaz da datum sam po sebi ne nosi sudbinu, već način na koji ga iskoristimo. Ako pripadate nekom od ovih znakova iskoristite mudro ovaj petak 13.