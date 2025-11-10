Detaljan nedeljni horoskop do 17. novembra: Blizanci uživaju uz voljenu osobu, Lavovima je uspeh na dohvat ruke

Nedeljni horoskop do 17. novembra 2025. godine

Ovan

Na pomolu su nove poslovne obaveze koje zahtevaju da se dodatno angažujete ili nove dileme koje ćete morati da rešavate vrlo ekspeditivno u najkraćem roku. Zatražite na vreme nečiji savet prilikom finansijskih procena i ulaganja. Imate utisak da partner nešto vešto prikriva, što dodatno utiče na vašu nesigurnost ili pojačava vašu nervozu. Ponekad umete nepotrebno da umišljate stvari koje drugi ne vide i da pruveličavate svoje ideje.

Bik

Ulazete veliki napor da ostvarite pozitivne rezultate u svom profesionalnom izražavanju, ali postoje izenenadne situacije koje remete vaše planove i poslovnu koncepciju. Potrebno je da se rasteretite od dodatnih obaveza, nemate dovoljno energije da se angažujete na više strana istovremeno. Skloni ste čestim promenama emotivnog raspoloženja, naročito u situacijama kada partner deluje odsutno ili nezainteresovano za vaše ideje. Priželjkujete više nežnosti.

Pročitajte Ova tri znaka imaće najviše sreće do kraja godine

Blizanci

Obratite pažnju na nove profesionalne mogućnosti, kako biste proširili saznanje i poboljšali svoju ukupnu poziciju. Ako prepustite da stvari same idu svojim tokom, neko drugi iznenada može da vas preduhitri. Svet oko sebe posmatrate drugačijim ocima ili u vedrim tonovima, osećate se zadovoljno i srećno uz voljenu osobu.

Rak

Prolazite kroz različite faze stvaralačkog raspoloženja i stalo vam je da sebi obezbedite optimalne uslove. Obratite pažnju na reakciju bliže okoline, jer ponekad ne želite da prihvatite komentare koje doživljavate kao oštru kritiku. U odnosu sa ljubavnim partnerom često preuzimate aktivnu ulogu i spremni ste da promenite neke zajedničke navike koje vas sputavaju. Instiktivno umete da prepoznate pravi momenat i dobar ritam.

Nedeljni horoskop do 17. novembra 2025. godine za preostale znake u nastavku

Lav

Imate dobar predosećaj i uspeh vam se nalazi na dohvat ruke. Najviše će vas obradovati finansijsko poboljšanje i bolji materijalni standard. Ne samo da imate dobre poslovne procene već dobijate i novi broj pristalica, tako da u većini situacija prolazite lakše ili bolje od drugih. Osećate da se nalazite na emotivnoj prekretnici i rado prihvatate razne izazove. Ljubavni događaji koje naslućujete imaju svoju neobičnu draž i ispunjavaju vas pozitivnim raspoloženjem.

Devica

Poslovni problemi sa kojima se trenutno suočavate zahtevaju dodatni napor ili dobru koncentraciju. Nema potrebe da reagujete ishitreno i da precenjujete svoje mogućnosti pred okolinom. Najbolje je da prepustite osobama od poverenja da odlučuju o nekim zajedničkim interesima. Dobra ljubavna strategija podrazumeva i spremnost da se neprekidno prevazilaze različita ograničenja kroz koja prolazite u odnosu sa svojim partnerom.

Vaga

Savesno ispunjavate svoj deo obaveza i delujete vrlo ažurno prilikom ispunjavanja raznih dogovora koje imate sa saradnicima. Realno zasnivate sve svoje odluke i nema razloga da neko utiče na vašu profesionalnu nesigurnost. U odnosu sa partnerom, nema potrebe da uporno ponavljate situacije koje ne donose željeni efekat.

Škorpija

Neko od saradnika nema dovoljno interesovanja da ispoštuje zajedički poslovni dogovor, što neminovno uslovljava određeni gubitak. Delujete zabrinuto zbog novih informacija i promena koje nagoveštavaju vaši saradnici. Uporno pokušavate u najkraćem roku da rešite neke velike probleme. Skloni ste čestim promenama raspoloženja, kao i društva koje privlači vašu emotivnu pažnju. Nema razloga da se jogunite i da prigovarate svom partneru zbog nekih sitnica.

Nedeljni horoskop do 17. novembra 2025. godine za preostale znake u nastavku

Strelac

Ponekad treba prihvatiti one najteže okolnosti, kako biste sebi i drugima dokazali da ste dovoljno dorasli pred najrazličitijim izazovima. Oslonite se na svoju intuiciju. Uz blisku osobu sve možete da prevaziđete na dobar način, neka vas pravilno doziranje mudrosti, emocija i strasti navedu na zajednička ljubavna rešenja.

Jarac

Delujete zabrinuto zbog novih događaja na poslovnoj sceni koji mogu da vas uspore u sprovođenju važnih planova koje imate. Ali, uz dodatnu upornost pokazaće se da imate vrlo efikasna rešenja i da okolina izuzetno uvažava vaše rezultate. U događajim iz privatnog života, nemojte dozvoliti da se o vama šire loši glasovi ili da neko o vama plasira pogrešne priče. Svoje male slabosti pokažite samo pred porodicom i bliskom osobom.

Vodolija

Iznenadne promene na poslovnoj sceni, deluju kao dodatni psihološki pritisak i zahtevaju da imate dobru koncentraciju kako biste se na vreme prilagođavali u odnosu na očekivanja. Ponekad je teško uskladiti različita interesovanja i afinitete koji vas prate, ali u ime zajedničke sreće sve je moguće. Vaša lična sreća proističe iz unutrašnje potrebe, da se sve lepe misli i topla osećanja uvek dele ili razmenjuju sa bliskom osobom.

Ribe

Delujete energično u susretu sa saradnicima i postavljate nove zahteve u očekivanju da sve teče po vašim parocenama. Ipak, preteranim isticanjem ličnih zahteva pobuđujete različite komentare među saradnicima. Potrebno je da imate široke vidike u svakom pogledu. Ljubavne razmirice prihvatite kao prolaznu fazu, jer sve se svodi na novi podsticaj ili na dobar impuls koji vas vodi ka emotivnom zbližavanju sa partnerom. Oslonite se na svoje skrivene adute.

Nedeljni horoskop do 17. novembar 2025. godine preuzet sa sajta Astrolook





