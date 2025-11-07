Ova tri znaka imaće najviše sreće do kraja godine

Do kraja 2025. godine određeni horoskopski znaci imaće naklonost univerzuma. Planovi će se odvijati lagano, a prilike će im dolaziti baš onda kada su im najpotrebnije. Alliance Images/Shutterstock

Naklonost planeta mogu očekivati tri horoskopska znaka

Lav

Na kraju 2025. godine složiće se sve kockice u životu Lavova. Na poslovnom planu otvaraju se vrata koja su dugo bila zatvorena – od novih saradnji do projekata koji donose uspeh i priznanje. U ljubavi im zvezde nagoveštavaju jedanko povoljan period: slobodni Lavovi mogli bi upoznati osobu koja će im potpuno promeniti život, dok zauzeti jačaju odnose i podižu ih na viši nivo. Sreća im dolazi i kroz finansije – novac će pristizati gotovo sam od sebe.

Strelac

Nemirni i radoznali Strelčevi ove godine žive punim plućima. Do kraja 2025. očekuje ih period novih putovanja, iskustava i poznanstava koja će doneti važne prekretnice. Posao će biti u znaku širenja i napretka, a mnogi će konačno dobiti priznanje koje zaslužuju. Sreća ih prati i u privatnom životu – zvezde im daju dodatnu dozu harizme, pa gde god da se pojave osvajaju pažnju i privlače ljude.

Ribe

Ribe ulaze u svoje “zlatno doba”. Njihova intuicija nikada nije bila snažnija, pa će gotovo nepogrešivo znati kojim putem treba da krenu. Na polju finansija očekuju ih iznenadni dobici, a na poslu prilike koje će ih izvući iz senke i staviti u prvi plan. U ljubavi im dolazi mir i ispnjenje. Slobodne Ribe mogle bi uploviti u ozbiljnu vezu, dok one zauzete učvršćuju partnerstvo. Sreća ih prati i u sitnicama – od svakodnevnih susreta do slučajnih prilika koje im mogu promeniti život nabolje.

