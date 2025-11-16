Horoskop za 17. novembar: Ribe veruju svom osećaju, Vage nestrpljive, Rak na dijeti

Horoskop za 17. novembar 2025. godine
Ovan
Ljubav:
Partner nema nameru da strpljivo čeka na Vašu odluku, već preuzima iznenađujući korak i inicijativu. Logično, sve ima svoju cenu.
Posao:
Vaša osnovna interesovanja su praktične prirode. Lako možete da ostvarite svoje poslovne ciljeve.
Zdravlje:
Potrebno je da unosite više tečnosti i vitamina u ishranu.
Bik
Ljubav:
Nema razloga da strogo oćenjujete nečije ponašanje, uostalom i sami pravite različite greške. Ne budite sitnicavi.
Posao:
Važno je da ispoštujete osnovna pravila. Svako treba da odradi svoj deo posla na najbolji način i bez preteranog eksponiranja.
Zdravlje:
Izbegavajte loše navike ili nezdravu ishranu.
Blizanci
Ljubav:
Posao:
Važno je da ostvarite pozitivne rezultate, ali ne po cenu prekida u poslovnoj saradnji. Prihvatite nečiji koristan savet.
Zdravlje:
Prijaće Vam više sati zdravog sna, obratite pažnju na svoje snove.
Rak
Ljubav:
Nema razloga da sumnjate u svoja osećanja ili reči koje izgovora voljena osoba. Delujete isuviše strogo.
Posao:
Neko Vam nameće različite obaveze. Izbegavajte javnu raspravu i situacije koje Vas dodatno zamaraju.
Zdravlje:
Prijaće Vam dijetalna ili vitaminska ishrana.
Lav
Ljubav:
Posao:
Utisak koji imate u vezi sa poslovnim prilikama, potvrdiće se kao ispravan. Budite dosledni u svojim namerama.
Zdravlje:
Nalazite se u sjajnoj formi.
Devica
Ljubav:
Prikrivanjem istine ostavljate loš utisak na voljenu osobu. Važno je da uvidite svoju grešku.
Posao:
Imate utisak da trpite loše uticaje i ne želite da prihvatite različita pravila koja Vas ograničavaju u izražavanju.
Zdravlje:
Izbegavajte konflikte situacije, sačuvajte prisebnost duha.
Vaga
Ljubav:
Izbegavajte nove emotivne provakcije, opredelite se za poznato društvo ili za osobu koja Vam je privržena.
Posao:
Zagovarate praktično i pravično rešenje, ali neko od saradnika ima skrivene namere i uporno pokušava da Vam nametne svoj uticaj.
Zdravlje:
Nema potrebe da gubite strpljenje.
Škorpija
Ljubav:
Posao:
Dobijate različite olakšice. Važno je da imate dobar podsticaj i da ostvarite svoje poslovne namere.
Zdravlje:
Prijaće Vam neki zabavni sadržaji, kao dobra relaksacija.
Strelac
Ljubav:
Potrebno je da rešite svoje emotivne dileme, pre nego što Vas neko uhvati na »delu« ili Vas iznenadi.
Posao:
Preteranim isticanjem pred saradnicima privlačite negativne komentare. Potrudite se da završite započete poslove.
Zdravlje:
Kontrolišite svoje unutrašnje konflikte.
Jarac
Ljubav:
Voljena osoba analizira Vaše ponašanje i pronalazi različite zamerke, ali Vi nemate dovoljno strpljenja da saslušate kritiku.
Posao:
Novi poslovni događaji unose laganu pometnju. Umesto da se nadmudrujete sa nesitomišljenicima, bolje je da povučete konkretnan potez.
Zdravlje:
Prijaće Vam psihofizička relaksacija ili boravak u prirodi.
Vodolija
Ljubav:
Posao:
Delujete opterećeno različitim obavezama, tako da Vam nedostaju diplomatski maniri pred saradnicma.
Zdravlje:
Prijaće Vam relaksacija ili boravak u prirodi.
Ribe
Ljubav:
Imate dobar predosećaj, delujete neodoljivo na partnera i umete da zablistate u punom sjaju pred osobom koja Vam se dopada.
Posao:
Neko u Vama podstiče kreativnu energiju i motivaciju za posao kojim se bavite. Potrebno je da uskladite zajednička interesovanja.
Zdravlje:
Nalazite se u sjajnoj psihofizičkoj formi.
Horoskop za 17. novembar 2025. godine preuzet sa sajta Astrolook
