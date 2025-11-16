Home Celebrity News Royalty Fashion Beauty Lifestyle Magazin Horoskop
Horoskop za 17. novembar: Ribe veruju svom osećaju, Vage nestrpljive, Rak na dijeti

Autor: | 17/11/2025

Horoskop za 17. novembar 2025. godine

Ovan

Ljubav: 
Partner nema nameru da strpljivo čeka na Vašu odluku, već preuzima iznenađujući korak i inicijativu. Logično, sve ima svoju cenu.
Posao:
Vaša osnovna interesovanja su praktične prirode. Lako možete da ostvarite svoje poslovne ciljeve.
Zdravlje:
Potrebno je da unosite više tečnosti i vitamina u ishranu.

Bik

Ljubav:
Nema razloga da strogo oćenjujete nečije ponašanje, uostalom i sami pravite različite greške. Ne budite sitnicavi.
Posao:
Važno je da ispoštujete osnovna pravila. Svako treba da odradi svoj deo posla na najbolji način i bez preteranog eksponiranja.
Zdravlje:
Izbegavajte loše navike ili nezdravu ishranu.

Pročitajte Ovaj horoskopski znak očekuje veliki dobitak do kraja 2025. godine

Blizanci

Ljubav:

Delujete zadovoljno i raspoloženo za izlazak ili novi susret. Voljena osoba čini sve što je potrebno, da ispuni sva Vaša očekivanja.
Posao:
Važno je da ostvarite pozitivne rezultate, ali ne po cenu prekida u poslovnoj saradnji. Prihvatite nečiji koristan savet.
Zdravlje:
Prijaće Vam više sati zdravog sna, obratite pažnju na svoje snove.

Rak

Ljubav:
Nema razloga da sumnjate u svoja osećanja ili reči koje izgovora voljena osoba. Delujete isuviše strogo.
Posao:
Neko Vam nameće različite obaveze. Izbegavajte javnu raspravu i situacije koje Vas dodatno zamaraju.
Zdravlje:

Prijaće Vam dijetalna ili vitaminska ishrana.

Horoskop za 17. novembar 2025. godine za preostale znake pogledajte u nastavku

Lav 

Ljubav:

Važno je da postupate u skladu sa svojim osećanjima. Vedar duh i dobre namere daju dodatnu snagu.
Posao:
Utisak koji imate u vezi sa poslovnim prilikama, potvrdiće se kao ispravan. Budite dosledni u svojim namerama.
Zdravlje:
Nalazite se u sjajnoj formi.

Devica 

Ljubav: 
Prikrivanjem istine ostavljate loš utisak na voljenu osobu. Važno je da uvidite svoju grešku.
Posao:
Imate utisak da trpite loše uticaje i ne želite da prihvatite različita pravila koja Vas ograničavaju u izražavanju.
Zdravlje:
Izbegavajte konflikte situacije, sačuvajte prisebnost duha.

Vaga

Ljubav:
Izbegavajte nove emotivne provakcije, opredelite se za poznato društvo ili za osobu koja Vam je privržena.
Posao:
Zagovarate praktično i pravično rešenje, ali neko od saradnika ima skrivene namere i uporno pokušava da Vam nametne svoj uticaj.
Zdravlje:
Nema potrebe da gubite strpljenje.

Škorpija 

Ljubav:

U susretu sa voljenom osobom ne možete diktirati »ljubavna pravila«. Lepo je ono što odgovara zajedničkom ukusu i raspoloženju.
Posao:
Dobijate različite olakšice. Važno je da imate dobar podsticaj i da ostvarite svoje poslovne namere.
Zdravlje:
Prijaće Vam neki zabavni sadržaji, kao dobra relaksacija.

Strelac 

Ljubav:
Potrebno je da rešite svoje emotivne dileme, pre nego što Vas neko uhvati na »delu« ili Vas iznenadi.
Posao:
Preteranim isticanjem pred saradnicima privlačite negativne komentare. Potrudite se da završite započete poslove.
Zdravlje:
Kontrolišite svoje unutrašnje konflikte.

Jarac 

Ljubav:
Voljena osoba analizira Vaše ponašanje i pronalazi različite zamerke, ali Vi nemate dovoljno strpljenja da saslušate kritiku.
Posao:
Novi poslovni događaji unose laganu pometnju. Umesto da se nadmudrujete sa nesitomišljenicima, bolje je da povučete konkretnan potez.
Zdravlje:
Prijaće Vam psihofizička relaksacija ili boravak u prirodi.

Vodolija 

Ljubav: 

Razmislite na koji način treba da prevaziđete porodične nesporazume. Raduje Vas osmeh zadovoljstva na partnerovom licu.
Posao:
Delujete opterećeno različitim obavezama, tako da Vam nedostaju diplomatski maniri pred saradnicma.
Zdravlje:
Prijaće Vam relaksacija ili boravak u prirodi.

Ribe 

Ljubav:
Imate dobar predosećaj, delujete neodoljivo na partnera i umete da zablistate u punom sjaju pred osobom koja Vam se dopada.
Posao:
Neko u Vama podstiče kreativnu energiju i motivaciju za posao kojim se bavite. Potrebno je da uskladite zajednička interesovanja.
Zdravlje:
Nalazite se u sjajnoj psihofizičkoj formi.

Horoskop za 17. novembar 2025. godine preuzet sa sajta Astrolook

Stana Luković FotoDuets iStock Getty Images Plus

