Horoskop za 17. novembar: Ribe veruju svom osećaju, Vage nestrpljive, Rak na dijeti

Horoskop za 17. novembar 2025. godine

Ovan

Ljubav:

Partner nema nameru da strpljivo čeka na Vašu odluku, već preuzima iznenađujući korak i inicijativu. Logično, sve ima svoju cenu.

Posao:

Vaša osnovna interesovanja su praktične prirode. Lako možete da ostvarite svoje poslovne ciljeve.

Zdravlje:

Potrebno je da unosite više tečnosti i vitamina u ishranu.

Bik

Ljubav:

Nema razloga da strogo oćenjujete nečije ponašanje, uostalom i sami pravite različite greške. Ne budite sitnicavi.

Posao:

Važno je da ispoštujete osnovna pravila. Svako treba da odradi svoj deo posla na najbolji način i bez preteranog eksponiranja.

Zdravlje:

Izbegavajte loše navike ili nezdravu ishranu.

Blizanci

Ljubav:



Rak

Delujete zadovoljno i raspoloženo za izlazak ili novi susret. Voljena osoba čini sve što je potrebno, da ispuni sva Vaša očekivanja.Posao:Važno je da ostvarite pozitivne rezultate, ali ne po cenu prekida u poslovnoj saradnji. Prihvatite nečiji koristan savet.Zdravlje:Prijaće Vam više sati zdravog sna, obratite pažnju na svoje snove.

Ljubav:

Nema razloga da sumnjate u svoja osećanja ili reči koje izgovora voljena osoba. Delujete isuviše strogo.

Posao:

Neko Vam nameće različite obaveze. Izbegavajte javnu raspravu i situacije koje Vas dodatno zamaraju.

Zdravlje:

Prijaće Vam dijetalna ili vitaminska ishrana.

Lav

Ljubav:



Devica

Važno je da postupate u skladu sa svojim osećanjima. Vedar duh i dobre namere daju dodatnu snagu.Posao:Utisak koji imate u vezi sa poslovnim prilikama, potvrdiće se kao ispravan. Budite dosledni u svojim namerama.Zdravlje:Nalazite se u sjajnoj formi.

Ljubav:

Prikrivanjem istine ostavljate loš utisak na voljenu osobu. Važno je da uvidite svoju grešku.

Posao:

Imate utisak da trpite loše uticaje i ne želite da prihvatite različita pravila koja Vas ograničavaju u izražavanju.

Zdravlje:

Izbegavajte konflikte situacije, sačuvajte prisebnost duha.

Vaga

Ljubav:

Izbegavajte nove emotivne provakcije, opredelite se za poznato društvo ili za osobu koja Vam je privržena.

Posao:

Zagovarate praktično i pravično rešenje, ali neko od saradnika ima skrivene namere i uporno pokušava da Vam nametne svoj uticaj.

Zdravlje:

Nema potrebe da gubite strpljenje.

Škorpija

Ljubav:



Strelac

U susretu sa voljenom osobom ne možete diktirati »ljubavna pravila«. Lepo je ono što odgovara zajedničkom ukusu i raspoloženju.Posao:Dobijate različite olakšice. Važno je da imate dobar podsticaj i da ostvarite svoje poslovne namere.Zdravlje:Prijaće Vam neki zabavni sadržaji, kao dobra relaksacija.

Ljubav:

Potrebno je da rešite svoje emotivne dileme, pre nego što Vas neko uhvati na »delu« ili Vas iznenadi.

Posao:

Preteranim isticanjem pred saradnicima privlačite negativne komentare. Potrudite se da završite započete poslove.

Zdravlje:

Kontrolišite svoje unutrašnje konflikte.

Jarac

Ljubav:

Voljena osoba analizira Vaše ponašanje i pronalazi različite zamerke, ali Vi nemate dovoljno strpljenja da saslušate kritiku.

Posao:

Novi poslovni događaji unose laganu pometnju. Umesto da se nadmudrujete sa nesitomišljenicima, bolje je da povučete konkretnan potez.

Zdravlje:

Prijaće Vam psihofizička relaksacija ili boravak u prirodi.

Vodolija

Ljubav:



Ribe

Razmislite na koji način treba da prevaziđete porodične nesporazume. Raduje Vas osmeh zadovoljstva na partnerovom licu.Posao:Delujete opterećeno različitim obavezama, tako da Vam nedostaju diplomatski maniri pred saradnicma.Zdravlje:Prijaće Vam relaksacija ili boravak u prirodi.

Ljubav:

Imate dobar predosećaj, delujete neodoljivo na partnera i umete da zablistate u punom sjaju pred osobom koja Vam se dopada.

Posao:

Neko u Vama podstiče kreativnu energiju i motivaciju za posao kojim se bavite. Potrebno je da uskladite zajednička interesovanja.

Zdravlje:

Nalazite se u sjajnoj psihofizičkoj formi.

Horoskop za 17. novembar 2025. godine preuzet sa sajta Astrolook






