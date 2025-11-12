Horoskop za 13. novembar: Sve što Lav zamisli u stanju je i da ostvari, Vaga je raspoložena za novu romansu

Horoskop za 13. novembar 2025. godine
Ovan
Ljubav: Nema potrebe da iskušavate nečije strpljenje ili emotivnu naklonost. Nemojte smišljati ljubavne rebuse koji opterećuju voljenu osobu.
Posao: Samopouzdanje koje osećate deluje pozitivno i na vašu okolinu. Umete da se zakteknete u odlučujućem trenutku na pravom mestu.
Zdravlje: Osetićete psihološko olakšanje, tek nakon iskrenog poveravanja sa bliskom osobom.
Bik
Ljubav: Stalo vam je da se nametnete kao autoritativna ličnost u društvu voljene osobe. Uporno pokušavate da uđete u nečiji ljubavni trag.
Posao: Saradnici vam zameraju da lične interese stavljate u prvi plan ili da često sprovodite samovolju.
Zdravlje: Kontrolišite svoju impulsivnu stranu prirode i nervozu.
Blizanci
Ljubav:Želje koje imate nisu nedostižne, ali zahtevaju dodatno strpljenje i veliku upornost pred voljenom osobom.
Posao: Probirljivost ponekad predstavlja pozitivnu osobinu, stoga nemojte dozvoliti da neko menja vašu.
Zdravlje: Usporite svoj ubrzani ritam, opustite se.
Rak
Ljubav: Potrebno je da razumete nečiju emotivnu slabost ili nemogućnost da ispuni vaša očekivanja. Ne budite suviše strogi.
Posao: Neko se trudi da vas uveri u svoje dobre namere, ali vama je jasno da stvari izgledaju neuverljivo i drugačije.
Zdravlje: Potrudite se da ulepšate svoje raspoloženje.
Lav
Ljubav: U odnosu sa bliskom osobom osećate zadovoljstvo, učinite sve što je potrebno da spojite lepo sa korisnim. Uskladite svoje misli i osećanja.
Posao: Ono što zamislite u stanju ste i da ostvarite. Ponekad treba osluškivati reakciju ili komentare saradnika,. Sakupljajte korisne informacije.
Zdravlje: Prijaće vam više sna, obratite pažnju na svoje snove.
Devica
Ljubav: Ne dozvolite da u vama prevlada talas sumnje prema voljenoj osobi ili osećanje emotivne rezignacije.
Posao: Nalazite se u neobičnoj situaciji, imate utisak da neko od saradnika testira vaše mogućnosti ili da vas profesionalno iskušava.
Zdravlje: Prijaće vam psihofizička relaksacija.
Vaga
Ljubav: Raspoloženi ste za novu romansu i ne krijete svoje namere. Priželjkujete da ostvarite sve što vam se nalazi u srcu i duši.
Posao: Nove ideje koje predlažete saradnicima potvrđuju vašu originalnost u razmišljajnju i spremnost da prihvatite niz zajedničkih ciljeva.
Zdravlje: Emotivna afirmacija deluje pozitivno na vaše psihofizičko stanje.
Škorpija
Ljubav: Potrebno je da rešite svoje emotivne dileme, pre nego što vas neko uhvati na delu ili vas iznenadi.
Posao: Preteranim isticanjem pred saradnicima privlačite negativne komentare. Potrudite se da završite započete poslove.
Zdravlje: Kontrolišite svoje unutrašnje konflikte.
Strelac
Ljubav: Neko vas uzbuđuje i privlači vašu pažnju više nego što ste spremni da priznate. Delujete tajanstveno.
Posao: Sa par dobrih poteza možete da učinite više nego vaši saradnici. Možete da ostvarite svoje namere na različitim stranama.
Zdravlje: Nalazite se u sjajnoj psihofizičkoj formi.
Jarac
Ljubav: Partner se žali na vašu učestalu rasejanost ili zaboravnost. Ispravite na vreme svoje propuste.
Posao: Tek kada budete spoznali pravu istinu, shvatićete na koji način treba da rešavate svoje poslovno-finansijske dileme.
Zdravlje: Izbegavajte loše navike ili depresivno raspoloženje.
Vodolija
Ljubav: Moguće je da ste nehotično povredili nečija osećanja, glas savesti vas podseća na iskreno izvinjenje.
Posao: Pravilna informisanost pruža širu mogućnost za dobar izbor i poslovnu afirmaciju. Vaši saradnici imaju dobre ideje.
Zdravlje: Važno je da uspostavite harmoničan odnos sa okolinom.
Ribe
Ljubav: Važno je da vaše ideje ili emotivna interesovanja nailaze na pozitivan odgovor. Partneru je stalo da vas ohrabri i odobrovolji.
Posao: Neko vam jasno daje do znanja, da se nalazite u dobroj poziciji. Važno je da procenite najbolji trenutak za akciju i da nadmudrite potencijalne rivale.
Zdravlje: Delujete aktivno i nalazite se u sjajnoj psiho-fizičkoj formi.
Horoskop za 13. novembar 2025. godine preuzet sa sajta Astrolook
