Horoskop za 12. novembar: Bikovi, obratite pažnju na snove, Device i Jarčevi na zdravlje

Horoskop za 12. novembar 2025. godine

Ovan

Ljubav:

U odnosu sa voljenom osobom važno je da se oboje pridržavate dogovora. Nemojte kršiti ustaljena pravila.

Posao:

Neko osporava Vaš uticaj. Budite promišljeni, pažljivije birajte saradnike od poverenja i ugleda.

Zdravlje:

Izbegavajte preterivanje ili loše navike.

Bik

Ljubav:

Pokušavate da rešite emotivnu dilemu, oslonite se na svoju intuiciju. Nije sve onako kao što na prvi pogled izgleda.

Posao:

Nema razloga da verujete u informacije koje dolaze iz nepoznatih izvora. Pažljivije analizirajte svoje saradnike i nove događaje.

Zdravlje:

Prijaće Vam više sati zdravog sna, obratite pažnju na snove.

Blizanci

Ljubav:



Rak

Nema potrebe da očekujete veliku notu emotivnog razumevanja od osobe koja se nalazi pod negativnim uticajem.Posao:Izbegavajte poslovni rizik na koji Vas nagovaraju saradnici. Najbolje je da prihvatite poznata pravila i da se zaštitite od neprijatnosti.Zdravlje:Budite uzdržani, izbegavajte afektivno ponašanje.

Ljubav:

Kod Vas provejava dobra volja i emotivna nota, a kod Vašeg partnera smisao za lepo i korisno. Sjajno se dopunjavate.

Posao:

Obratite pažnju na različite detalje u pregovorima, jer stvari koje imaju važno značenje često ostaju skrivene između redova.

Zdravlje:

Važno je da uskladite misli i osećanja.

Horoskop za 12. novembar 2025. godine za preostale znake pogledajte u nastavku

Lav

Ljubav:

Nemojte činiti stvari koje iritiraju voljenu osobu. Nepotrebno izazivate nečije negodovanje i nezadovoljstvo.

Posao:

Ako ste opterećeni velikim ambicijama, obratite pažnju na nečiji komentar o poslovnim prilikama.

Zdravlje:

Prijaće Vam neki vid sportske aktivnosti.

Devica

Ljubav:



Vaga

Ne možete da ignorišete nečije prisustvo ili jasnu poruku, zato obratite pažnju na polje partnerovog interesovanja i kretanja.Posao:Rano je da očekujete konkretne promene u svojoj okolini ili da se bavite velikim investicijama. Sačekajte bolje uslove.Zdravlje:Prijaće Vam vitaminska ishrana, izbegavajte »loše navike«.

Ljubav:

Stvari ponekad izgledaju potpuno drugačije od prvog utiska koji imate. Postupite po svojoj savesti u susretu sa voljenom osobom.

Posao:

Ne treba da se opterećujete različitim kriterijumima. Svako od saradnika ima svoj način interpretacije događaja.

Zdravlje:

Rasteretite se suvišnih briga, ulepšajte svoje raspoloženje.

Škorpija

Ljubav:

Potrebno je da bolje uskladite svoje misli i osećanja, kako biste sačuvali lično dostojanstvo pred osobom koja dobro poznaje Vašu ćud.

Posao:

Prihvatite skromniju poslovnu ponudu i nemojte potcenjivati nečije intelektualne sposobnosti. Delujete konfuzno.

Zdravlje: Primenite neku od tehnika opuštanja i relaksacije, prijaće Vam.

Horoskop za 12. novembar 2025. godine za preostale znake pogledajte u nastavku

Strelac

Ljubav:



Jarac

Mogući su različiti konflikti ili nerazumevanje, voljena osoba kao da nema previše razumevanja za Vaše ćudljivo ponašanje.Posao:Očekujete pozitivan odgovor ili povratnu informaciju o poslovnoj saradnji, međutim sve je obavijeno velom neizvesnosti.Zdravlje:Obratite pažnju na zdraviji način ishrane, izbegavajte neke »loše« navike.

Ljubav:

Susret sa jednom osobom više podseća na igru »emotivnog prikrivanja« i testiranja, nego na iskrenu razmenu osećanja.

Posao:

Nalazite se pred novom poslovnom dilemom. Izbegavajte takmičarske situacije, posebno kada ne raspolažete proverenim informacijama.

Zdravlje:

Posvetite pažnju vedrim sadržajima, opustite se.

Vodolija

Ljubav:

Nema potrebe da se ponašate skromno u društvu voljene osobe. Pratite svoja osećanja ili »ritam srca«.

Posao:

Pronalazite pravi smisao ili zadovoljstvo u različitim situacijama koje ulepšavaju Vaše raspoloženje i obogaćuju životno iskustvo.

Zdravlje:

Nalazite se u sjajnoj formi.

Ribe

Ljubav:



Horoskop za 12. novembar 2025. godine preuzet sa sajta Astrolook







Potreban Vam je trenutak inspiracije, da pokrenete lavinu nečijih osećanja i da osetite intimnu sreću.Posao:Stalo Vam je da se ponašate kao perfekcionista koji sve stvari drži pod strogom kontrolom.Zdravlje:Nalazite se u sjajnoj formi.