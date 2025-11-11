Horoskop za 12. novembar: Bikovi, obratite pažnju na snove, Device i Jarčevi na zdravlje

Horoskop za 12. novembar 2025. godine
Ovan
Ljubav:
U odnosu sa voljenom osobom važno je da se oboje pridržavate dogovora. Nemojte kršiti ustaljena pravila.
Posao:
Neko osporava Vaš uticaj. Budite promišljeni, pažljivije birajte saradnike od poverenja i ugleda.
Zdravlje:
Izbegavajte preterivanje ili loše navike.
Bik
Ljubav:
Pokušavate da rešite emotivnu dilemu, oslonite se na svoju intuiciju. Nije sve onako kao što na prvi pogled izgleda.
Posao:
Nema razloga da verujete u informacije koje dolaze iz nepoznatih izvora. Pažljivije analizirajte svoje saradnike i nove događaje.
Zdravlje:
Prijaće Vam više sati zdravog sna, obratite pažnju na snove.
Blizanci
Ljubav:
Posao:
Izbegavajte poslovni rizik na koji Vas nagovaraju saradnici. Najbolje je da prihvatite poznata pravila i da se zaštitite od neprijatnosti.
Zdravlje:
Budite uzdržani, izbegavajte afektivno ponašanje.
Rak
Ljubav:
Kod Vas provejava dobra volja i emotivna nota, a kod Vašeg partnera smisao za lepo i korisno. Sjajno se dopunjavate.
Posao:
Obratite pažnju na različite detalje u pregovorima, jer stvari koje imaju važno značenje često ostaju skrivene između redova.
Zdravlje:
Važno je da uskladite misli i osećanja.
Lav
Ljubav:
Nemojte činiti stvari koje iritiraju voljenu osobu. Nepotrebno izazivate nečije negodovanje i nezadovoljstvo.
Posao:
Ako ste opterećeni velikim ambicijama, obratite pažnju na nečiji komentar o poslovnim prilikama.
Zdravlje:
Prijaće Vam neki vid sportske aktivnosti.
Devica
Ljubav:
Posao:
Rano je da očekujete konkretne promene u svojoj okolini ili da se bavite velikim investicijama. Sačekajte bolje uslove.
Zdravlje:
Prijaće Vam vitaminska ishrana, izbegavajte »loše navike«.
Vaga
Ljubav:
Stvari ponekad izgledaju potpuno drugačije od prvog utiska koji imate. Postupite po svojoj savesti u susretu sa voljenom osobom.
Posao:
Ne treba da se opterećujete različitim kriterijumima. Svako od saradnika ima svoj način interpretacije događaja.
Zdravlje:
Rasteretite se suvišnih briga, ulepšajte svoje raspoloženje.
Škorpija
Ljubav:
Potrebno je da bolje uskladite svoje misli i osećanja, kako biste sačuvali lično dostojanstvo pred osobom koja dobro poznaje Vašu ćud.
Posao:
Prihvatite skromniju poslovnu ponudu i nemojte potcenjivati nečije intelektualne sposobnosti. Delujete konfuzno.
Zdravlje: Primenite neku od tehnika opuštanja i relaksacije, prijaće Vam.
Strelac
Ljubav:
Posao:
Očekujete pozitivan odgovor ili povratnu informaciju o poslovnoj saradnji, međutim sve je obavijeno velom neizvesnosti.
Zdravlje:
Obratite pažnju na zdraviji način ishrane, izbegavajte neke »loše« navike.
Jarac
Ljubav:
Susret sa jednom osobom više podseća na igru »emotivnog prikrivanja« i testiranja, nego na iskrenu razmenu osećanja.
Posao:
Nalazite se pred novom poslovnom dilemom. Izbegavajte takmičarske situacije, posebno kada ne raspolažete proverenim informacijama.
Zdravlje:
Posvetite pažnju vedrim sadržajima, opustite se.
Vodolija
Ljubav:
Nema potrebe da se ponašate skromno u društvu voljene osobe. Pratite svoja osećanja ili »ritam srca«.
Posao:
Pronalazite pravi smisao ili zadovoljstvo u različitim situacijama koje ulepšavaju Vaše raspoloženje i obogaćuju životno iskustvo.
Zdravlje:
Nalazite se u sjajnoj formi.
Ribe
Ljubav:
Posao:
Stalo Vam je da se ponašate kao perfekcionista koji sve stvari drži pod strogom kontrolom.
Zdravlje:
Nalazite se u sjajnoj formi.
Horoskop za 12. novembar 2025. godine preuzet sa sajta Astrolook
