Horoskop za 12. novembar: Bikovi, obratite pažnju na snove, Device i Jarčevi na zdravlje

Autor: | 12/11/2025

Horoskop za 12. novembar 2025. godine

Ovan 

Ljubav:
U odnosu sa voljenom osobom važno je da se oboje pridržavate dogovora. Nemojte kršiti ustaljena pravila.
Posao:
Neko osporava Vaš uticaj. Budite promišljeni, pažljivije birajte saradnike od poverenja i ugleda.
Zdravlje:
Izbegavajte preterivanje ili loše navike.

Bik

Ljubav:
Pokušavate da rešite emotivnu dilemu, oslonite se na svoju intuiciju. Nije sve onako kao što na prvi pogled izgleda.
Posao:
Nema razloga da verujete u informacije koje dolaze iz nepoznatih izvora. Pažljivije analizirajte svoje saradnike i nove događaje.
Zdravlje:
Prijaće Vam više sati zdravog sna, obratite pažnju na snove.

Blizanci

Ljubav:

Nema potrebe da očekujete veliku notu emotivnog razumevanja od osobe koja se nalazi pod negativnim uticajem.
Posao:
Izbegavajte poslovni rizik na koji Vas nagovaraju saradnici. Najbolje je da prihvatite poznata pravila i da se zaštitite od neprijatnosti.
Zdravlje:
Budite uzdržani, izbegavajte afektivno ponašanje.

Rak

Ljubav:
Kod Vas provejava dobra volja i emotivna nota, a kod Vašeg partnera smisao za lepo i korisno. Sjajno se dopunjavate.
Posao:
Obratite pažnju na različite detalje u pregovorima, jer stvari koje imaju važno značenje često ostaju skrivene između redova.
Zdravlje:
Važno je da uskladite misli i osećanja.

Lav 

Ljubav:
Nemojte činiti stvari koje iritiraju voljenu osobu. Nepotrebno izazivate nečije negodovanje i nezadovoljstvo.
Posao:
Ako ste opterećeni velikim ambicijama, obratite pažnju na nečiji komentar o poslovnim prilikama.
Zdravlje:
Prijaće Vam neki vid sportske aktivnosti.

Devica 

Ljubav:

Ne možete da ignorišete nečije prisustvo ili jasnu poruku, zato obratite pažnju na polje partnerovog interesovanja i kretanja.
Posao:
Rano je da očekujete konkretne promene u svojoj okolini ili da se bavite velikim investicijama. Sačekajte bolje uslove.
Zdravlje:
Prijaće Vam vitaminska ishrana, izbegavajte »loše navike«.

Vaga 

Ljubav: 
Stvari ponekad izgledaju potpuno drugačije od prvog utiska koji imate. Postupite po svojoj savesti u susretu sa voljenom osobom.
Posao:
Ne treba da se opterećujete različitim kriterijumima. Svako od saradnika ima svoj način interpretacije događaja.
Zdravlje:
Rasteretite se suvišnih briga, ulepšajte svoje raspoloženje.

Škorpija 

Ljubav:
Potrebno je da bolje uskladite svoje misli i osećanja, kako biste sačuvali lično dostojanstvo pred osobom koja dobro poznaje Vašu ćud.
Posao:
Prihvatite skromniju poslovnu ponudu i nemojte potcenjivati nečije intelektualne sposobnosti. Delujete konfuzno.
Zdravlje: Primenite neku od tehnika opuštanja i relaksacije, prijaće Vam.

Strelac

Ljubav:

Mogući su različiti konflikti ili nerazumevanje, voljena osoba kao da nema previše razumevanja za Vaše ćudljivo ponašanje.
Posao:
Očekujete pozitivan odgovor ili povratnu informaciju o poslovnoj saradnji, međutim sve je obavijeno velom neizvesnosti.
Zdravlje:
Obratite pažnju na zdraviji način ishrane, izbegavajte neke »loše« navike.

Jarac

Ljubav:
Susret sa jednom osobom više podseća na igru »emotivnog prikrivanja« i testiranja, nego na iskrenu razmenu osećanja.
Posao:
Nalazite se pred novom poslovnom dilemom. Izbegavajte takmičarske situacije, posebno kada ne raspolažete proverenim informacijama.
Zdravlje:
Posvetite pažnju vedrim sadržajima, opustite se.

Vodolija

Ljubav:
Nema potrebe da se ponašate skromno u društvu voljene osobe. Pratite svoja osećanja ili »ritam srca«.
Posao:
Pronalazite pravi smisao ili zadovoljstvo u različitim situacijama koje ulepšavaju Vaše raspoloženje i obogaćuju životno iskustvo.
Zdravlje:
Nalazite se u sjajnoj formi.

Ribe

Ljubav: 

Potreban Vam je trenutak inspiracije, da pokrenete lavinu nečijih osećanja i da osetite intimnu sreću.
Posao:
Stalo Vam je da se ponašate kao perfekcionista koji sve stvari drži pod strogom kontrolom.
Zdravlje:
Nalazite se u sjajnoj formi.

