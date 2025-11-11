Sve što želite započnite danas: 11. 11. je najmoćniji datum u godini

Danas je 11. 11., najmoćniji datum u godini kada se otvara tzv. kapija svesti, energetski prolaz kroz koji se, veruje se, mogu poslati želje i kreirati pozitivne životne promene.
Brojčani kod 1111 simbolizuje nove početke, duhovno buđenje i usklađivanje sa sobom. Broj 1 simbolizuje spiritualni rast i jačanje svesti. Današnji dan pogodan je za jačanje intuicije, duhovno buđenje i dublje povezivanje sa sobom. Na ovaj dan sve je moguće.
Pročitajte Detaljan nedeljni horoskop do 17. novembra - Blizanci uživaju uz voljenu osobu, Lavovima je uspeh na dohvat ruke
Broj 1111 poznat je i kao “anđeoski” broj. Zato, datum 11. 11. iskoristite da jasno definišete želju i pošaljete je u Univerzum. Ako nešto želite da ostvarite, započnite to baš danas.
Na ovaj dan lakše možete razumeti uzroke svojih problema i pronaći rešenja. Ako osećate blokade u ljubavi ili teško izražavate želje srca, postavite cilj i zamolite svoje anđele čuvare da vam pomognu da otpustite ono što vam više ne služi.
Ovo je snažan dan i za molitvu, i za rituale, ali i za konkretne akcije.
Pročitajte još
Detaljan nedeljni horoskop do 17. novembra: Blizanci uživaju uz voljenu osobu, Lavovima je uspeh na dohvat ruke
Nedeljni horoskop do 17. novembra 2025. godine
10/11/2025Saznajte više
Horoskop za 10. novembar: Rak oseća kreativnu inpsiraciju, Lava neko iritira svojim ponašanjem
Horoskop za 10. novembar 2025. godine
10/11/2025Saznajte više
Najprecizniji ljubavni horoskop za 9. novembar
Ljubavni horoskop za 9. novembar 2025. godine
09/11/2025Saznajte više
Horoskop za 8. novembar: Vodolija istrajna u nameri da osvoji partnera, Blizanci ulaze u sukob
Horoskop za 8. novembar 2025. godine
08/11/2025Saznajte više
Ova tri znaka imaće najviše sreće do kraja godine
Najsrećniji horoskopski znaci do kraja 2025. godine
07/11/2025Saznajte više
Horoskop za 7. novembar: Vodoliji su ustalasana osećanja, Jarčeve očekuje prijatno iznenađenje
Dnevni horoskop za 7. novembar 2025. godine
07/11/2025Saznajte više
Komentari (0)