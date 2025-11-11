Sve što želite započnite danas: 11. 11. je najmoćniji datum u godini

Danas je 11. 11., najmoćniji datum u godini kada se otvara tzv. kapija svesti, energetski prolaz kroz koji se, veruje se, mogu poslati želje i kreirati pozitivne životne promene. unsplash

Brojčani kod 1111 simbolizuje nove početke, duhovno buđenje i usklađivanje sa sobom. Broj 1 simbolizuje spiritualni rast i jačanje svesti. Današnji dan pogodan je za jačanje intuicije, duhovno buđenje i dublje povezivanje sa sobom. Na ovaj dan sve je moguće.

Broj 1111 poznat je i kao “anđeoski” broj. Zato, datum 11. 11. iskoristite da jasno definišete želju i pošaljete je u Univerzum. Ako nešto želite da ostvarite, započnite to baš danas.

Na ovaj dan lakše možete razumeti uzroke svojih problema i pronaći rešenja. Ako osećate blokade u ljubavi ili teško izražavate želje srca, postavite cilj i zamolite svoje anđele čuvare da vam pomognu da otpustite ono što vam više ne služi.

