Horoskop za 7. novembar: Vodoliji su ustalasana osećanja, Jarčeve očekuje prijatno iznenađenje

Horoskop za 7. novembar 2025. godine

Ovan

Ljubav: Izbegavajte nove emotivne provakcije, opredelite se za poznato društvo ili za osobu koja vam je privržena.

Posao: Zagovarate praktično i pravično rešenje, ali neko od saradnika ima skrivene namere i uporno pokušava da vam nametne svoj uticaj.

Zdravlje: Nema potrebe da gubite strpljenje.

Bik

Ljubav: Objasnite partneru da imate slične želje i interesovanja. Potreban vam je dobar podsticaj i zajednički izazov.

Posao: Potrebno je da osmislite akciju koja donosi obostranu korist. Sve je moguće, ako pravilno povezujete informacije kojima raspolažete.

Zdravlje: Nalazite se u sjajnoj formi.

Blizanci

Ljubav: Tople emocije uvek deluju lekovito, stoga zadržite pažnju na voljenoj osobi. Planirajte neku omiljenu zabavu.

Posao: Ne vredi da se izlažete velikom mentalnom naporu. Bolje je da rizik prepustite drugima i da izbegavate sumnjive ponude.

Zdravlje: Usmerite misli u pozitivnom pravcu.

Rak

Ljubav: Nema potrebe da se namećete u nečijem prisustvu. Ponekad velika upornost donosi suprotan efekat.

Posao: Teško vam je da donesete dobru poslovnu procenu i konačnu odluku bez nečijeg znanja. Izbegavajte preteranu razmetljivost.

Zdravlje: Važno je da kanališete svoju kreativnu energiju.

Lav

Ljubav: Ako dobijate loš signal, važno je da se sklonite u stranu i da sačekate neku bolju priliku. Izbegavajte emotivne izazove.

Posao: Uporno pokušavate da nametnete svoj uticaj na saradnike, ali budite promišljeniji pri proceni svojih poslovnih mogućnosti.

Zdravlje:Važno je da se rasteretite suvišnih briga, opustite se.

Devica

Ljubav: Partner od vas očekuje originalan nastup i određene zavodničke manire. Nemojte štedeti na svojim osećanjima i pažnji.

Posao: U rešavanju poslovnih dilema upotrebite svoje intelekutalne sposobnosti, važno je da demonstrirate znanje i paktična rešenja.

Zdravlje: Prati vas sjajno raspoloženje i imate dovoljno energije.

Vaga

Ljubav: Nema potrebe da prikrivate svoje namere pred bliskom osobom, slobodno nazovite stvari pravim imenom.

Posao: Nemojte dozvoliti da neko menja smisao vašeg uspeha, dokažite svoje intelektualne ili praktične sposobnosti.

Zdravlje: Prijaće vam šetnja ili boravak u prirodi, opustite se.

Škorpija

Ljubav: Osmislite dobar plan i originalan nastup koji treba da zadovolji blisku osobu. Važno je da napravite dobar izbor u svakom pogledu.

Posao: Ukoliko ste zainteresovani za nove poslovne izazove, potreban vam je dobra procena. Upotrebite »moć sugestije« u pregovorima.

Zdravlje: Podstičite kod sebe dobro raspoloženje.

Strelac

Ljubav: Delujete uznemireno pri pomisli da vas neko emotivno zapostavlja. Kolo sreće se okreće, budite strpljiviji.

Posao: Nečiji odgovori mogu da se tumače na različite načine, ali vi imate loš predosećaj i strahujete od mogućeg neuspeha.

Zdravlje: Razmislite o boljoj zdravstvenoj preventivi.

Jarac

Ljubav: Očekuje vas prijatno iznenađenje. Priuštite sebi neke lepe sitnice i dobro društvo.

Posao: Saradnja vas obavezuje na strogo poštovanje zajedničkih pravila, kao i na uvažavanje različitih afiniteta.

Zdravlje: Unosite više tečnosti u organizam.

Vodolija

Ljubav: Neko ume snažno da ustalasa vaše misli i osećanja. Potrudite se da ispunite partnerova očekivanja.

Posao: Ponekad sve izgleda relativno, oslonite se na nečiji savet i zajedničku procenu. Važno je da pravilno definišete svoje ciljeve.

Zdravlje: Izbegavajte različite izazove koji vas psihički opterećuju.

Ribe

Ljubav: Određene sitnice ponekad više otkrivaju, nego rečenice koje se ponavljaju. Pažljivije analizirajte voljenu osobu.

Posao: Važno je da zaštitite svoje interese. Postavite granicu do koje ste spremni da preuzmete poslovnu odgovornost.

Zdravlje: Izbegavajte neke loše navike.

Horoskop za 7. novembar 2025. godine preuzet sa sajta Astrolook






