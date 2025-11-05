Horoskop za 5. novembar: Ovan je negde zatajio i ne dobija partnerovu podršku, Lavovima će prijati lakša dijeta

Horoskop za 5. novembar 2025. godine
Ovan
Ljubav: Ne dobijate dovoljno emotivne pažnje i partnerovu podršku, razmislite sta je pravi povod. Negde ste zatajili.
Posao: Previše arogancije sa vaše strane može da komplikuje dogovor vezan za poslovno-finansijsku saradnju.
Zdravlje: Prijaće vam izlazak ili susret sa prijateljima, kao dobra relaksacija.
Bik
Ljubav: Nemojte dozvoliti da u vama prevlada sumnja prema voljenoj osobi ili neraspoloženje. Potrebna vam je pozitivna orijentacija.
Posao: Nalazite se u neobičnoj poslovnoj situaciji. Mnoga pitanja koja imate za sada ostaju bez zadovoljavajućeg odgovora.
Zdravlje: Nema potrebe da se opterećujete napornim obavezama.
Blizanci
Ljubav: Imate utisak da partner prikriva deo istine, što dodatno utiče na vaše mrzovoljno raspoloženje.
Posao: Nema razloga da optužujete druge za pogrešnu procenu. Ne budite nepravedni prema osobi čije namere još uvek ne poznajete.
Zdravlje: Prijaće vam više sati zdravog sna, obratite pažnju na snove.
Rak
Ljubav: Potrebno je da se pridržavate proverenih standarada. Posvetite pažnju osobi koja odgovara vašem raspoloženju i senzibilitetu.
Posao: Ukoliko se već upoređujete sa okolinom, znajte da jeVaša prednost u tome što izbegavate stereotipno ponašanje.
Zdravlje: Važno je da popravite raspoloženje.
Lav
Ljubav: Važno je da se osećate prijatno uz voljenu osobu. Osećaj poverenja ili bliskosti u vama budi neku skrivenu snagu.
Posao: Budite pažljiviji pred osobom koja vas obavezuje na određene uslove ili na poslovno-finansijsku saradnju.
Zdravlje: Prijaće vam neka lakša dijeta, izbegavajte nezdravu hranu.
Devica
Ljubav: Ne želite emotivnu utehu, ali nečije ponašanje Vas podseća na unapred režiranu predstavu u kojoj vam se dodeljuje sporedna uloga.
Posao: Nema potrebe da učestvujete u novoj raspravi o poslovnim ciljevima, među saradnicima postoje različite interesne sfere i opredeljenja.
Zdravlje: Prijaće vam psihofizička relaksacija i aktivan odmor.
Vaga
Ljubav: Stalo vam je da se nametnete kao autoritativna ličnost u društvu voljene osobe. Uporno pokušavate da uđete u nečiji ljubavni trag.
Posao: Saradnici vam zameraju da lične interese stavljate u prvi plan ili da često sprovodite samovolju.
Zdravlje: Kontrolišite svoju impulsivnu stranu prirode i nervozu.
Škorpija
Ljubav: Nema potrebe da potcenjujete partnerove mogućnosti ili da se zanosite subjektivnim procenama.
Posao: Izbegavajte preterano eksponiranje i nemojte pričati o stvarima koje predstavljaju potencijalni rizik.
Zdravlje: Izbegavajte situacije koje nepovoljno utiču na Vaše zdravstveno stanje.
Strelac
Ljubav: Latentna nesigurnost koju osećate proizilazi iz emotivne slabosti ili nesposobnosti da se odlučno suprotstavite jednoj bliskoj osobi.
Posao: Potrebno je da realno procenite situaciju na poslovnoj sceni. Delujete oprezno i ne verujte u sve što vidite ili čujete u susretu sa saradnicima.
Zdravlje: Izbegavajte situacije u kojima osećate psihološki pritisak.
Jarac
Ljubav: Partner nema nameru da strpljivo čeka na vašu odluku, već preuzima iznenađujući korak i inicijativu. Logično, sve ima svoju cenu.
Posao: Vaša osnovna interesovanja su praktične prirode. Lako možete da ostvarite svoje poslovne ciljeve.
Zdravlje: Potrebno je da unosite više tečnosti i vitamina u ishranu.
Vodolija
Ljubav: Delujete uznemireno, ali za razliku od vas, partner tačno zna šta želi ili oseća. Stoga, ne dozvoljava promenu zajedničkih planova.
Posao: Propuštenu priliku ne treba posmatrati kao veliki gubitak, već kao dobar podsticaj za buduće poslovno-finansijske planove.
Zdravlje: Planirajte omiljenu zabavu, kao podsticaj za dobro raspoloženje.
Ribe
Ljubav: Dok bliska osoba rešava zajednički problem, vi uporno ponavljate pogrešne poteze ili pogrešnu priču. Suviše ste uznemireni.
Posao: Položaj Meseca utiče na vašu preteranu sentimentalnost u poslovnim susretima i na velike ambicije.
Zdravlje: Prijaće vam neka od tehnika psihološkog opuštanja.
