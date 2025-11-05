Horoskop za 5. novembar: Ovan je negde zatajio i ne dobija partnerovu podršku, Lavovima će prijati lakša dijeta

Horoskop za 5. novembar 2025. godine

Ovan

Ljubav: Ne dobijate dovoljno emotivne pažnje i partnerovu podršku, razmislite sta je pravi povod. Negde ste zatajili.

Posao: Previše arogancije sa vaše strane može da komplikuje dogovor vezan za poslovno-finansijsku saradnju.

Zdravlje: Prijaće vam izlazak ili susret sa prijateljima, kao dobra relaksacija.

Bik

Ljubav: Nemojte dozvoliti da u vama prevlada sumnja prema voljenoj osobi ili neraspoloženje. Potrebna vam je pozitivna orijentacija.

Posao: Nalazite se u neobičnoj poslovnoj situaciji. Mnoga pitanja koja imate za sada ostaju bez zadovoljavajućeg odgovora.

Zdravlje: Nema potrebe da se opterećujete napornim obavezama.

Blizanci

Ljubav: Imate utisak da partner prikriva deo istine, što dodatno utiče na vaše mrzovoljno raspoloženje.

Posao: Nema razloga da optužujete druge za pogrešnu procenu. Ne budite nepravedni prema osobi čije namere još uvek ne poznajete.

Zdravlje: Prijaće vam više sati zdravog sna, obratite pažnju na snove.

Rak

Ljubav: Potrebno je da se pridržavate proverenih standarada. Posvetite pažnju osobi koja odgovara vašem raspoloženju i senzibilitetu.

Posao: Ukoliko se već upoređujete sa okolinom, znajte da jeVaša prednost u tome što izbegavate stereotipno ponašanje.

Zdravlje: Važno je da popravite raspoloženje.

Lav

Ljubav: Važno je da se osećate prijatno uz voljenu osobu. Osećaj poverenja ili bliskosti u vama budi neku skrivenu snagu.

Posao: Budite pažljiviji pred osobom koja vas obavezuje na određene uslove ili na poslovno-finansijsku saradnju.

Zdravlje: Prijaće vam neka lakša dijeta, izbegavajte nezdravu hranu.

Devica

Ljubav: Ne želite emotivnu utehu, ali nečije ponašanje Vas podseća na unapred režiranu predstavu u kojoj vam se dodeljuje sporedna uloga.

Posao: Nema potrebe da učestvujete u novoj raspravi o poslovnim ciljevima, među saradnicima postoje različite interesne sfere i opredeljenja.

Zdravlje: Prijaće vam psihofizička relaksacija i aktivan odmor.

Vaga

Ljubav: Stalo vam je da se nametnete kao autoritativna ličnost u društvu voljene osobe. Uporno pokušavate da uđete u nečiji ljubavni trag.

Posao: Saradnici vam zameraju da lične interese stavljate u prvi plan ili da često sprovodite samovolju.

Zdravlje: Kontrolišite svoju impulsivnu stranu prirode i nervozu.

Škorpija

Ljubav: Nema potrebe da potcenjujete partnerove mogućnosti ili da se zanosite subjektivnim procenama.

Posao: Izbegavajte preterano eksponiranje i nemojte pričati o stvarima koje predstavljaju potencijalni rizik.

Zdravlje: Izbegavajte situacije koje nepovoljno utiču na Vaše zdravstveno stanje.

Strelac

Ljubav: Latentna nesigurnost koju osećate proizilazi iz emotivne slabosti ili nesposobnosti da se odlučno suprotstavite jednoj bliskoj osobi.

Posao: Potrebno je da realno procenite situaciju na poslovnoj sceni. Delujete oprezno i ne verujte u sve što vidite ili čujete u susretu sa saradnicima.

Zdravlje: Izbegavajte situacije u kojima osećate psihološki pritisak.

Jarac

Ljubav: Partner nema nameru da strpljivo čeka na vašu odluku, već preuzima iznenađujući korak i inicijativu. Logično, sve ima svoju cenu.

Posao: Vaša osnovna interesovanja su praktične prirode. Lako možete da ostvarite svoje poslovne ciljeve.

Zdravlje: Potrebno je da unosite više tečnosti i vitamina u ishranu.

Vodolija

Ljubav: Delujete uznemireno, ali za razliku od vas, partner tačno zna šta želi ili oseća. Stoga, ne dozvoljava promenu zajedničkih planova.

Posao: Propuštenu priliku ne treba posmatrati kao veliki gubitak, već kao dobar podsticaj za buduće poslovno-finansijske planove.

Zdravlje: Planirajte omiljenu zabavu, kao podsticaj za dobro raspoloženje.

Ribe

Ljubav: Dok bliska osoba rešava zajednički problem, vi uporno ponavljate pogrešne poteze ili pogrešnu priču. Suviše ste uznemireni.

Posao: Položaj Meseca utiče na vašu preteranu sentimentalnost u poslovnim susretima i na velike ambicije.

Zdravlje: Prijaće vam neka od tehnika psihološkog opuštanja.

Horoskop za 14. oktobar 2025. godine preuzet sa sajta Astrolook








