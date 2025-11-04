Horoskop za 4. novembar: Jarac zrači optimizmom, Škorpija ne veruje u nečija obećanja

Horoskop za 4. novembar 2025. godine
Ovan
Ljubav: Neko vas uzbuđuje i privlači Vašu pažnju više nego što ste spremni da priznate. Delujete tajanstveno.
Posao: Sa par dobrih poteza možete da učinite više nego vaši saradnici. Možete da ostvarite svoje namere na različitim stranama.
Zdravlje: Nalazite se u sjajnoj psihofizičkoj formi.
Bik
Ljubav: Brinete zbog ljubavnih dilema, imate loš predosećaj u vezi sa jednom bliskom osobom. Delujete nepoverljivo i oprezno.
Posao: Vaše ideje zvuče dobro, ali okolina nema dovoljno sluha za poslovni kompromis koji podražumeva drugačiji model ponašanja.
Zdravlje: Nema potrebe da se opterećujete teškim mislima.
Blizanci
Ljubav: Nema potrebe da se ponašate skromno u društvu voljene osobe. Pratite svoja osećanja ili ritam srca.
Posao: Pronalazite pravi smisao ili zadovoljstvo u različitim situacijama koje ulepšavaju vaše raspoloženje i obogaćuju životno iskustvo.
Zdravlje: Nalazite se u sjajnoj formi.
Rak
Ljubav: Primećujete da se nešto neobično dešava sa partnerom, ali ne posvećujete dovoljno pažnje zajedničkim pitanjima.
Posao: Imate jasne ciljeve i uporno branite svoje poslovne interese, očekuju vas različiti komentari u krugu saradnika.
Zdravlje: Dajte sebi vise oduška i opustite se od napornih obaveza.
Lav
Ljubav: Bolje je da stišavate svoje strasti, nego da se uplićete u raspravu sa voljenom osobom. Razmislite o mogućim posledicama.
Posao: Ukoliko vam neko zadaje različite probleme, podsetite svoje saradnike na pravila lepog ponašanja.
Zdravlje: Uskladite svoje misli i osećanja.
Devica
Ljubav: U emotivnom smislu smeta vam saznanje da voljenoj osobi nedostaje inspiracija, hrabrost ili iskrenost.
Posao: Nemojte dozvoliti da vas neko obavezuje na saradnju koja ne ispunjava Vaše kriterijume i očekivanja.
Zdravlje: Prijaće vam promena i relaksacija.
Vaga
Ljubav: Nema razloga da potiskujete svoje emotivne želje, pred osobom koja dobro poznaje vašu ćud i karakter.
Posao: Delujete vešto u poslovno-finansijskim dogovorima, ali ni vaši saradnici nisu naivni.
Zdravlje: Podstičite kod sebe optimizam i dobro raspoloženje.
Škorpija
Ljubav: Partner ne može da vam dočara sve što biste želeli da čujete ili vidite. Na žalost, ostajete uskraćeni za različite potrebe.
Posao: Ne verujete u nečija obećanja, tražite ubedljive dokaze ili garanciju za poslovni dogovor. Budite promišljeni pred saradnicima.
Zdravlje: Prijaće vam neka od tehnika psihološkog opuštanja.
Strelac
Ljubav: U odnosu sa voljenom osobom nemojte tražiti nemoguće ustupke, sa više poštovanja prihvatite ono što dobijate.
Posao: Obratite pažnju na koristan savet, uvek postoji mogućnost da se ostvari poslovni dogovor koji vodi u pravcu zajedničkih rešenja.
Zdravlje: Potrebno je da poboljšate svoju psiho-fizičku kondiciju.
Jarac
Ljubav: Kontrolišite svoje emotivne reakcije pred osobom koja ima drugačije afinitete ili interesovanja.
Posao: Vaš optimizam i spremnost da se suočite sa različitim problemima, deluju pozitivno na okolinu.
Zdravlje: Prijaće vam društvena afirmacija i prihvaćenost.
Vodolija
Ljubav: Ukoliko vam je stalo da utičete na partnerovo mišljenje, upotrebite malo lukavstvo. Ali, u svemu sačuvajte pravu meru.
Posao: Imate dovoljno smelosti da kažete ono što mislite. Potrebno je da pokažete i određene diplomatske manire u poslovnim susretima.
Zdravlje: Prijaće vam neki vid sportske aktivnosti ili boravak u prirodi.
Ribe
Ljubav: Određene sitnice ponekad više otkrivaju, nego rečenice koje se ponavljaju. Pažljivije analizirajte voljenu osobu.
Posao: Važno je da zaštitite svoje interese. Postavite granicu do koje ste spremni da preuzmete poslovnu odgovornost.
Zdravlje: Izbegavajte neke loše navike.
Horoskop za 4. novembar 2025. godine preuzet sa sajta Astrolook
