Horoskop za 4. novembar: Jarac zrači optimizmom, Škorpija ne veruje u nečija obećanja

Horoskop za 4. novembar 2025. godine

Ovan

Ljubav: Neko vas uzbuđuje i privlači Vašu pažnju više nego što ste spremni da priznate. Delujete tajanstveno.

Posao: Sa par dobrih poteza možete da učinite više nego vaši saradnici. Možete da ostvarite svoje namere na različitim stranama.

Zdravlje: Nalazite se u sjajnoj psihofizičkoj formi.

Bik

Ljubav: Brinete zbog ljubavnih dilema, imate loš predosećaj u vezi sa jednom bliskom osobom. Delujete nepoverljivo i oprezno.

Posao: Vaše ideje zvuče dobro, ali okolina nema dovoljno sluha za poslovni kompromis koji podražumeva drugačiji model ponašanja.

Zdravlje: Nema potrebe da se opterećujete teškim mislima.

Blizanci

Ljubav: Nema potrebe da se ponašate skromno u društvu voljene osobe. Pratite svoja osećanja ili ritam srca.

Posao: Pronalazite pravi smisao ili zadovoljstvo u različitim situacijama koje ulepšavaju vaše raspoloženje i obogaćuju životno iskustvo.

Zdravlje: Nalazite se u sjajnoj formi.

Rak

Ljubav: Primećujete da se nešto neobično dešava sa partnerom, ali ne posvećujete dovoljno pažnje zajedničkim pitanjima.

Posao: Imate jasne ciljeve i uporno branite svoje poslovne interese, očekuju vas različiti komentari u krugu saradnika.

Zdravlje: Dajte sebi vise oduška i opustite se od napornih obaveza.

Lav

Ljubav: Bolje je da stišavate svoje strasti, nego da se uplićete u raspravu sa voljenom osobom. Razmislite o mogućim posledicama.

Posao: Ukoliko vam neko zadaje različite probleme, podsetite svoje saradnike na pravila lepog ponašanja.

Zdravlje: Uskladite svoje misli i osećanja.

Devica

Ljubav: U emotivnom smislu smeta vam saznanje da voljenoj osobi nedostaje inspiracija, hrabrost ili iskrenost.

Posao: Nemojte dozvoliti da vas neko obavezuje na saradnju koja ne ispunjava Vaše kriterijume i očekivanja.

Zdravlje: Prijaće vam promena i relaksacija.

Vaga

Ljubav: Nema razloga da potiskujete svoje emotivne želje, pred osobom koja dobro poznaje vašu ćud i karakter.

Posao: Delujete vešto u poslovno-finansijskim dogovorima, ali ni vaši saradnici nisu naivni.

Zdravlje: Podstičite kod sebe optimizam i dobro raspoloženje.

Škorpija

Ljubav: Partner ne može da vam dočara sve što biste želeli da čujete ili vidite. Na žalost, ostajete uskraćeni za različite potrebe.

Posao: Ne verujete u nečija obećanja, tražite ubedljive dokaze ili garanciju za poslovni dogovor. Budite promišljeni pred saradnicima.

Zdravlje: Prijaće vam neka od tehnika psihološkog opuštanja.



Strelac

Ljubav: U odnosu sa voljenom osobom nemojte tražiti nemoguće ustupke, sa više poštovanja prihvatite ono što dobijate.

Posao: Obratite pažnju na koristan savet, uvek postoji mogućnost da se ostvari poslovni dogovor koji vodi u pravcu zajedničkih rešenja.

Zdravlje: Potrebno je da poboljšate svoju psiho-fizičku kondiciju.

Jarac

Ljubav: Kontrolišite svoje emotivne reakcije pred osobom koja ima drugačije afinitete ili interesovanja.

Posao: Vaš optimizam i spremnost da se suočite sa različitim problemima, deluju pozitivno na okolinu.

Zdravlje: Prijaće vam društvena afirmacija i prihvaćenost.

Vodolija

Ljubav: Ukoliko vam je stalo da utičete na partnerovo mišljenje, upotrebite malo lukavstvo. Ali, u svemu sačuvajte pravu meru.

Posao: Imate dovoljno smelosti da kažete ono što mislite. Potrebno je da pokažete i određene diplomatske manire u poslovnim susretima.

Zdravlje: Prijaće vam neki vid sportske aktivnosti ili boravak u prirodi.

Ribe

Ljubav: Određene sitnice ponekad više otkrivaju, nego rečenice koje se ponavljaju. Pažljivije analizirajte voljenu osobu.

Posao: Važno je da zaštitite svoje interese. Postavite granicu do koje ste spremni da preuzmete poslovnu odgovornost.

Zdravlje: Izbegavajte neke loše navike.

Horoskop za 4. novembar 2025. godine preuzet sa sajta Astrolook






