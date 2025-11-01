Horoskop za 1. novembar 2025. godine

Ovan

Ljubav:

Bolje je da svoju pažnju posvetite porodičnom životu ili nekoj mirnijoj temi u kojoj preovlađuju »poznata pravila igre«.

Posao:

Umor, loša koncentracija ili rasejanost, predstavljaju dovoljan povod da se ne uplićete u različite komplikacije.

Zdravlje:

U večernjim satima prijaće Vam opuštena atmosfera, akumulirajte pozitivnu energiju.

Bik

Ljubav:

Ne želite utehu, ali na žalost ono što se dešava između Vas i partnera podseća na unapred “režiranu predstavu”.

Posao:

Primećujete da neko ima negativan uticaj na Vaše saradnike. Stoga, nemojte učestvovati u polemikama.

Zdravlje:

Prijaće Vam psihofizička relaksacija i odmor.

Blizanci

Rak

Avantura može da Vas dovete u neprijatnu situaciju. Bolje je da se opredelite za poznato društvo.Posao:Lično dostojanstvo ili veliki ponos Vam ne dozvoljavaju da se upuštate u raspravu sa jednom osobom.Zdravlje:Prijaće Vam rekreacija ili hobi.

Ljubav:

Za sada vešto korisite svoje sposobnosti na različitim stranama. Partner ne može da odoli Vašem šarmu.

Posao:

Stepen poslovnog uspeha najviše zavisi od pravilnog izbora taktike koju primenjujete prema saradnicima.

Zdravlje:

Obratite pažnju na pravilnu ishranu.

Horoskop za 1. novembar 2025. godine za preostale znake pogledajte u nastavku

Lav

Ljubav:

Partner ima poverenje u Vaše sposobnosti i prepušta Vam da donesete odluku u zajedničko ime. Ne želite da Vas neko previše obavezuje.

Posao:

Imate zanimljive ideje. Blic procena predstavlja značajnu prednost u donošenju novih odluka, oslonite se i na svoje inutitivno opažanje.

Zdravlje:

Prijaće Vam šetnja i neki vid relaksacije, kao opuštanje.

Devica

Vaga

Stalo Vam je da se nametnete kao autoritativna ličnost u društvu voljene osobe. Uporno pokušavate da uđete u nečiji »ljubavni trag«.Posao:Saradnici Vam zameraju da lične interese stavljate u prvi plan ili da često sprovodite samovolju.Zdravlje:Kontrolišite svoju impulsivnu stranu prirode i nervozu.

Ljubav:

Delujete uznemireno, ne uspevate da ostvarite svoje emotivne planove. Ponestaje Vam strpljivosti u društvu voljene osobe.

Posao:

Preterana ambicioznost ili neskromnost pri proceni ličnih mogućnosti uzrokuje različite nesporazume.

Zdravlje:

Kontrolišite impulsivnu stranu svoje ličnosti.

Škorpija

Ljubav:

Važno je da se osećate prijatno uz voljenu osobu. Osećaj poverenja ili bliskosti u Vama budi neku skrivenu snagu.

Posao:

Budite pažljiviji pred osobom koja Vas obavezuje na određene uslove ili na poslovno-finansijsku saradnju.

Zdravlje:

Prijaće Vam neka lakša dijeta, izbegavajte nezdravu hranu.

Horoskop za 1. novembar 2025. godine za preostale znake pogledajte u nastavku

Strelac

Jarac

Planirajte romantičnu zabavu u dvoje. Ljubav je »tajanstvena šifra«, koja deluje pozitivno na Vaše raspoloženje i motivaciju.Posao:Konflikt pri rešavanju poslovnih interesa stvara dodatnu tenziju u odnosu sa saradnicima, budite oprezni i promišljeni.Zdravlje:Važno je pravilno usmeravate svoju kreativnu energiju.

Ljubav:

Pokažite iskreno interesovanje za ideje koje ima voljena osoba. Izbegavajte emotivne provokacije ili novu ljubomornu scenu.

Posao:

Nema razloga da se ponašate nametljivo, već prepustite drugima da govore o Vašem uspehu ili u Vašu korist.

Zdravlje:

Prijaće Vam izlazak ili neka sportska aktivnost.

Vodolija

Ljubav:

Uzalud razmišljate o nekom uzbudljivom susretu ili o pogrešnoj osobi koja nije u Vašem emotivnom dometu.

Posao:

Delujete netaktično u susretu sa saradnicima i uporno pokušavate da nametnete svoje stavove.

Zdravlje:

Važno je da kontrolišete impulsivnu stranu svoje prirode.

Ribe

Horoskop za 1. novembar 2025. godine preuzet sa sajta Astrolook







Tamara Roksandić Unsplash

Neko određuje pravila ponašanja, a Vama preostaje da se pomirite sa »zadatom ulogom«. Naravno, to Vam se ne dopada.Posao:Neko Vam predlaže neobičnu ideju ili lagodniji način poslovanja. Nema razloga da se ponašate nadmeno ili rasipno u susretu sa saradnicima.Zdravlje:Izbegavajte stresne situacije i naporne obaveze.