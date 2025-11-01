Horoskop za 1. novembar 2025. godine
Ovan
Ljubav:
Bolje je da svoju pažnju posvetite porodičnom životu ili nekoj mirnijoj temi u kojoj preovlađuju »poznata pravila igre«.
Posao:
Umor, loša koncentracija ili rasejanost, predstavljaju dovoljan povod da se ne uplićete u različite komplikacije.
Zdravlje:
U večernjim satima prijaće Vam opuštena atmosfera, akumulirajte pozitivnu energiju.
Bik
Ljubav:
Ne želite utehu, ali na žalost ono što se dešava između Vas i partnera podseća na unapred “režiranu predstavu”.
Posao:
Primećujete da neko ima negativan uticaj na Vaše saradnike. Stoga, nemojte učestvovati u polemikama.
Zdravlje:
Prijaće Vam psihofizička relaksacija i odmor.
Blizanci
Ljubav:
Posao:
Lično dostojanstvo ili veliki ponos Vam ne dozvoljavaju da se upuštate u raspravu sa jednom osobom.
Zdravlje:
Prijaće Vam rekreacija ili hobi.
Rak
Ljubav:
Za sada vešto korisite svoje sposobnosti na različitim stranama. Partner ne može da odoli Vašem šarmu.
Posao:
Stepen poslovnog uspeha najviše zavisi od pravilnog izbora taktike koju primenjujete prema saradnicima.
Zdravlje:
Obratite pažnju na pravilnu ishranu.
Lav
Ljubav:
Partner ima poverenje u Vaše sposobnosti i prepušta Vam da donesete odluku u zajedničko ime. Ne želite da Vas neko previše obavezuje.
Posao:
Imate zanimljive ideje. Blic procena predstavlja značajnu prednost u donošenju novih odluka, oslonite se i na svoje inutitivno opažanje.
Zdravlje:
Prijaće Vam šetnja i neki vid relaksacije, kao opuštanje.
Devica
Ljubav:
Posao:
Saradnici Vam zameraju da lične interese stavljate u prvi plan ili da često sprovodite samovolju.
Zdravlje:
Kontrolišite svoju impulsivnu stranu prirode i nervozu.
Vaga
Ljubav:
Delujete uznemireno, ne uspevate da ostvarite svoje emotivne planove. Ponestaje Vam strpljivosti u društvu voljene osobe.
Posao:
Preterana ambicioznost ili neskromnost pri proceni ličnih mogućnosti uzrokuje različite nesporazume.
Zdravlje:
Kontrolišite impulsivnu stranu svoje ličnosti.
Škorpija
Ljubav:
Važno je da se osećate prijatno uz voljenu osobu. Osećaj poverenja ili bliskosti u Vama budi neku skrivenu snagu.
Posao:
Budite pažljiviji pred osobom koja Vas obavezuje na određene uslove ili na poslovno-finansijsku saradnju.
Zdravlje:
Prijaće Vam neka lakša dijeta, izbegavajte nezdravu hranu.
Strelac
Ljubav:
Posao:
Konflikt pri rešavanju poslovnih interesa stvara dodatnu tenziju u odnosu sa saradnicima, budite oprezni i promišljeni.
Zdravlje:
Važno je pravilno usmeravate svoju kreativnu energiju.
Jarac
Ljubav:
Pokažite iskreno interesovanje za ideje koje ima voljena osoba. Izbegavajte emotivne provokacije ili novu ljubomornu scenu.
Posao:
Nema razloga da se ponašate nametljivo, već prepustite drugima da govore o Vašem uspehu ili u Vašu korist.
Zdravlje:
Prijaće Vam izlazak ili neka sportska aktivnost.
Vodolija
Ljubav:
Uzalud razmišljate o nekom uzbudljivom susretu ili o pogrešnoj osobi koja nije u Vašem emotivnom dometu.
Posao:
Delujete netaktično u susretu sa saradnicima i uporno pokušavate da nametnete svoje stavove.
Zdravlje:
Važno je da kontrolišete impulsivnu stranu svoje prirode.
Ribe
Ljubav:
Posao:
Neko Vam predlaže neobičnu ideju ili lagodniji način poslovanja. Nema razloga da se ponašate nadmeno ili rasipno u susretu sa saradnicima.
Zdravlje:
Izbegavajte stresne situacije i naporne obaveze.
Horoskop za 1. novembar 2025. godine preuzet sa sajta Astrolook
