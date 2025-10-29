Horoskop za 29. oktobar: Ribe očekuje romantični izlazak, Rak u profesionalnom iskušenju

Horoskop za 29. oktobar 2025. godine
Ovan
Ljubav:
Stalo Vam je da privučete nečiju emotivnu pažnju, ali činite niz pogrešnih stvari.
Posao:
U poslovno-finansijskom smislu, zaboravite na prevelike ambicije ili na želju za prisvajanjem tuđih rezultata.
Zdravlje:
Obratite pažnju na pravilniju ishranu.
Bik
Ljubav:
Nemojte davati velika i ishitrena obećanja voljenoj osobi. Moguće je da ćete se više puta predomisliti.
Posao:
Većinu poslova pokušavate da završite samostalno, ali nedostaje Vam objektivna procena.
Zdravlje:
Važno je da ostvarite psihološku ravnotežu.
Pročitajte Ova 4 horoskopska znaka će biti najsrećnija tokom 2026. godine
Blizanci
Ljubav:
Posao:
Imate ambiciozne planove i neskromne želje, međutim Vaš uspeh zavisi od nekoga sa strane.
Zdravlje:
Podstičite kod sebe strpljivost i samokontrolu.
Rak
Ljubav:
Ne dozvolite da u Vama prevlada talas sumnje prema voljenoj osobi ili osećanje emotivne rezignacije.
Posao:
Nalazite se u neobičnoj situaciji, imate utisak da neko od saradnika testira Vaše mogućnosti ili da Vas profesionalno iskušava.
Zdravlje:
Prijaće Vam psihofizička relaksacija.
Horoskop za 29. oktobar 2025. godine za preostale znake pogledajte u nastavku
Lav
Ljubav:
Upotrebite svoj šarm i odgovorite na nečiji poziv ili na poruku. Prijaće Vam novi susret.
Posao:
Pokažite okolini da posedujete različite sposobnosti koje garantuju zajednički uspeh.
Zdravlje:
Emotivna afirmacija u Vama pokreće novu snagu.
Devica
Ljubav:
Posao:
Previše očekujete od nekih poslovnih susreta i zaneti ste idejom o velikom dobitku. Budite realni pri proceni svojih mogućnosti.
Zdravlje:
Usporite svoj ubrzani ritam, opustite se.
Vaga
Ljubav:
Reagujete impulsivno prema bliskoj osobi, morate imati strpljenja i razumevanja za nečije slabosti.
Posao:
Diplomatija ponekad postaje neizbežna, ali u želji da osporite nečije mišljenje Vama nedostaje prava mera.
Zdravlje:
Potrebna Vam je psihološka ravnoteža.
Škorpija
Ljubav:
Planirajte interesantnu zabavu u odabranom društvu. Sve se može, kada postoji dobra volja i zajednički sklad.
Posao:
Nalazite se u dobroj psihofizičkoj formi. Uspeh je moguće ostvariti u kombinaciji profesionalnih manira, iskustva i skrivenih aduta.
Zdravlje:
Prijaće Vam aktivna uloga na različitim stranama, zračite pozitivnom energijom.
Horoskop za 29. oktobar 2025. godine za preostale znake pogledajte u nastavku
Strelac
Ljubav:
Posao:
Ukoliko se nalazite u osetljivoj psihološkoj fazi, prepustite svojim saradnicima da se bave komplikovanijim zadacima koji iziskuju veći mentalni napor.
Zdravlje:
Važno je da se oslonite na svoj um.
Jarac
Ljubav:
Nalazite se pod emotivnim pritiskom, morate da ispoštujete nečiju volju ili zahteve. Iritira Vas partnerovo ponašanje.
Posao:
Produžena rasprava ilustruje Vašu nesigurnost ili nemoć da prevaziđete trenutnu situaciju. Važno je da izvučete dobru pouku.
Zdravlje:
Izbegavajte konfliktne situacije.
Vodolija
Ljubav:
Potrudite se da obradujete voljenu osobu nekom neobičnom idejom, sve izgleda drugačije u romantičnom raspoloženju.
Posao:
Delujete vrlo ambiciozno, pažljivo proveravate različite informacije koje utiču na kvalitet u zajedničkom poslovanju.
Zdravlje:
Nalazite se u sjajnoj psihofizičkoj formi.
Ribe
Ljubav:
Posao:
Neko osporava Vaš poslovni ugled, što dodatno otežava dogovor. Budite uporni u svojim namerama.
Zdravlje:
Važno je da sačuvate pozitivno raspoloženje.
Horoskop za 29. oktobar 2025. godine preuzet sa sajta Astrolook
Pročitajte još
Horoskop za 29. oktobar: Ribe očekuje romantični izlazak, Rak u profesionalnom iskušenju
Horoskop za 29. oktobar 2025. godine
29/10/2025Saznajte više
Detaljan horoskop do 3. novembra za sve znake, Lav i Bik ulaze u srećnu fazu
Nedeljni horoskop do 3. novembra 2025. godine
27/10/2025Saznajte više
Horoskop za 27. oktobar: Rakovi se udvaraju pogrešnoj osobi, Strelac treba da odustane i sačeka bolju priliku
Horoskop za 27. oktobar 2025. godine
27/10/2025Saznajte više
Sve što dotaknu pretvoriće u zlato: U novembru je sreća na strani ova 4 znaka
Horoskopski znaci kojima će novembar 2025. godine doneti uspeh
26/10/2025Saznajte više
Ljubavni horoskop za 26. oktobar: Ovan raskida dugu vezu, Riba razmišlja o sledećem koraku u odnosu
Ljubavni horoskop za 26. oktobar 2025. godine
26/10/2025Saznajte više
Jedan znak je na korak do trijumfa: Kraj oktobra donosi početak novog poslovnog poglavlja
Jedan horoskopski znak na korak do poslovnog uspeha
25/10/2025Saznajte više
Komentari (0)