Horoskop za 29. oktobar: Ribe očekuje romantični izlazak, Rak u profesionalnom iskušenju

Autor: | 29/10/2025

Horoskop za 29. oktobar 2025. godine

Ovan


Ljubav:
Stalo Vam je da privučete nečiju emotivnu pažnju, ali činite niz pogrešnih stvari.
Posao:
U poslovno-finansijskom smislu, zaboravite na prevelike ambicije ili na želju za prisvajanjem tuđih rezultata.
Zdravlje:
Obratite pažnju na pravilniju ishranu.
 

Bik

Ljubav:
Nemojte davati velika i ishitrena obećanja voljenoj osobi. Moguće je da ćete se više puta predomisliti.
Posao:
Većinu poslova pokušavate da završite samostalno, ali nedostaje Vam objektivna procena.
Zdravlje:
Važno je da ostvarite psihološku ravnotežu.
 

Blizanci

Ljubav:

Ulazak u neku »zabranjenu zonu«, ali i poriv za avanturom može da Vas razočara.
Posao:
Imate ambiciozne planove i neskromne želje, međutim Vaš uspeh zavisi od nekoga sa strane.
Zdravlje:
Podstičite kod sebe strpljivost i samokontrolu.
 

Rak

Ljubav:
Ne dozvolite da u Vama prevlada talas sumnje prema voljenoj osobi ili osećanje emotivne rezignacije.
Posao:
Nalazite se u neobičnoj situaciji, imate utisak da neko od saradnika testira Vaše mogućnosti ili da Vas profesionalno iskušava.
Zdravlje:
Prijaće Vam psihofizička relaksacija.
 

Lav 

Ljubav:
Upotrebite svoj šarm i odgovorite na nečiji poziv ili na poruku. Prijaće Vam novi susret.
Posao:
Pokažite okolini da posedujete različite sposobnosti koje garantuju zajednički uspeh.
Zdravlje:
Emotivna afirmacija u Vama pokreće novu snagu.
 

Devica

Ljubav:

Izbegavajte impulsivno ponašanje pred voljenom osobom i nemojte zanemariti obaveze koje imate prema porodici.
Posao:
Previše očekujete od nekih poslovnih susreta i zaneti ste idejom o velikom dobitku. Budite realni pri proceni svojih mogućnosti.
Zdravlje:
Usporite svoj ubrzani ritam, opustite se.
 

Vaga

Ljubav:
Reagujete impulsivno prema bliskoj osobi, morate imati strpljenja i razumevanja za nečije slabosti.
Posao:
Diplomatija ponekad postaje neizbežna, ali u želji da osporite nečije mišljenje Vama nedostaje prava mera.
Zdravlje:
Potrebna Vam je psihološka ravnoteža.
 

Škorpija

Ljubav:
Planirajte interesantnu zabavu u odabranom društvu. Sve se može, kada postoji dobra volja i zajednički sklad.
Posao:
Nalazite se u dobroj psihofizičkoj formi. Uspeh je moguće ostvariti u kombinaciji profesionalnih manira, iskustva i skrivenih aduta.
Zdravlje:
Prijaće Vam aktivna uloga na različitim stranama, zračite pozitivnom energijom.
 

Strelac 

Ljubav:

Postavite određena pravila u ljubavnom dijalogu. Ne dozvolite partneru preteranu dozu samovolje.
Posao:
Ukoliko se nalazite u osetljivoj psihološkoj fazi, prepustite svojim saradnicima da se bave komplikovanijim zadacima koji iziskuju veći mentalni napor.
Zdravlje:
Važno je da se oslonite na svoj um.
 

Jarac 

Ljubav:
Nalazite se pod emotivnim pritiskom, morate da ispoštujete nečiju volju ili zahteve. Iritira Vas partnerovo ponašanje.
Posao:
Produžena rasprava ilustruje Vašu nesigurnost ili nemoć da prevaziđete trenutnu situaciju. Važno je da izvučete dobru pouku.
Zdravlje:
Izbegavajte konfliktne situacije.
 

Vodolija

Ljubav:
Potrudite se da obradujete voljenu osobu nekom neobičnom idejom, sve izgleda drugačije u romantičnom raspoloženju.
Posao:
Delujete vrlo ambiciozno, pažljivo proveravate različite informacije koje utiču na kvalitet u zajedničkom poslovanju.
Zdravlje:
Nalazite se u sjajnoj psihofizičkoj formi.
 

Ribe

Ljubav:

Planirajte susret sa jednom dragom osobom za koju Vas vezuju prijatne uspomene i topla emotivna nota. Opustite se.
Posao:
Neko osporava Vaš poslovni ugled, što dodatno otežava dogovor. Budite uporni u svojim namerama.
Zdravlje:
Važno je da sačuvate pozitivno raspoloženje.
 

Horoskop za 29. oktobar 2025. godine preuzet sa sajta Astrolook

