Horoskop za 29. oktobar: Ribe očekuje romantični izlazak, Rak u profesionalnom iskušenju

Horoskop za 29. oktobar 2025. godine

Ovan



Ljubav:

Stalo Vam je da privučete nečiju emotivnu pažnju, ali činite niz pogrešnih stvari.

Posao:

U poslovno-finansijskom smislu, zaboravite na prevelike ambicije ili na želju za prisvajanjem tuđih rezultata.

Zdravlje:

Obratite pažnju na pravilniju ishranu.



Bik

Ljubav:

Nemojte davati velika i ishitrena obećanja voljenoj osobi. Moguće je da ćete se više puta predomisliti.

Posao:

Većinu poslova pokušavate da završite samostalno, ali nedostaje Vam objektivna procena.

Zdravlje:

Važno je da ostvarite psihološku ravnotežu.



Blizanci

Ljubav:



Rak

Ulazak u neku »zabranjenu zonu«, ali i poriv za avanturom može da Vas razočara.Posao:Imate ambiciozne planove i neskromne želje, međutim Vaš uspeh zavisi od nekoga sa strane.Zdravlje:Podstičite kod sebe strpljivost i samokontrolu.

Ljubav:

Ne dozvolite da u Vama prevlada talas sumnje prema voljenoj osobi ili osećanje emotivne rezignacije.

Posao:

Nalazite se u neobičnoj situaciji, imate utisak da neko od saradnika testira Vaše mogućnosti ili da Vas profesionalno iskušava.

Zdravlje:

Prijaće Vam psihofizička relaksacija.



Lav

Ljubav:

Upotrebite svoj šarm i odgovorite na nečiji poziv ili na poruku. Prijaće Vam novi susret.

Posao:

Pokažite okolini da posedujete različite sposobnosti koje garantuju zajednički uspeh.

Zdravlje:

Emotivna afirmacija u Vama pokreće novu snagu.



Devica

Ljubav:



Vaga

Izbegavajte impulsivno ponašanje pred voljenom osobom i nemojte zanemariti obaveze koje imate prema porodici.Posao:Previše očekujete od nekih poslovnih susreta i zaneti ste idejom o velikom dobitku. Budite realni pri proceni svojih mogućnosti.Zdravlje:Usporite svoj ubrzani ritam, opustite se.

Ljubav:

Reagujete impulsivno prema bliskoj osobi, morate imati strpljenja i razumevanja za nečije slabosti.

Posao:

Diplomatija ponekad postaje neizbežna, ali u želji da osporite nečije mišljenje Vama nedostaje prava mera.

Zdravlje:

Potrebna Vam je psihološka ravnoteža.



Škorpija

Ljubav:

Planirajte interesantnu zabavu u odabranom društvu. Sve se može, kada postoji dobra volja i zajednički sklad.

Posao:

Nalazite se u dobroj psihofizičkoj formi. Uspeh je moguće ostvariti u kombinaciji profesionalnih manira, iskustva i skrivenih aduta.

Zdravlje:

Prijaće Vam aktivna uloga na različitim stranama, zračite pozitivnom energijom.



Strelac

Ljubav:



Jarac

Postavite određena pravila u ljubavnom dijalogu. Ne dozvolite partneru preteranu dozu samovolje.Posao:Ukoliko se nalazite u osetljivoj psihološkoj fazi, prepustite svojim saradnicima da se bave komplikovanijim zadacima koji iziskuju veći mentalni napor.Zdravlje:Važno je da se oslonite na svoj um.

Ljubav:

Nalazite se pod emotivnim pritiskom, morate da ispoštujete nečiju volju ili zahteve. Iritira Vas partnerovo ponašanje.

Posao:

Produžena rasprava ilustruje Vašu nesigurnost ili nemoć da prevaziđete trenutnu situaciju. Važno je da izvučete dobru pouku.

Zdravlje:

Izbegavajte konfliktne situacije.



Vodolija

Ljubav:

Potrudite se da obradujete voljenu osobu nekom neobičnom idejom, sve izgleda drugačije u romantičnom raspoloženju.

Posao:

Delujete vrlo ambiciozno, pažljivo proveravate različite informacije koje utiču na kvalitet u zajedničkom poslovanju.

Zdravlje:

Nalazite se u sjajnoj psihofizičkoj formi.



Ribe

Ljubav:



Planirajte susret sa jednom dragom osobom za koju Vas vezuju prijatne uspomene i topla emotivna nota. Opustite se.Posao:Neko osporava Vaš poslovni ugled, što dodatno otežava dogovor. Budite uporni u svojim namerama.Zdravlje:Važno je da sačuvate pozitivno raspoloženje.